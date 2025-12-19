#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
19 декабря
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность...
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
19 декабря
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
Генпрокуратура обнаружила нарушения в...
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
19 декабря
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
Банк России снизил ключевую ставку до 16%:...

Многие службы такси могут закрыться из-за закона о локализации

Глава НАС Шапарин оценил влияние локализации на рынок такси

С вступлением в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года многие таксопарки могут столкнуться с необходимостью закрытия своих бизнесов. Об этом сообщил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Он отметил, что это станет серьезным и болезненным испытанием для сектора. Ожидается, что компании будут использовать имеющиеся автомобили до конца лицензий, после чего примут решение о дальнейшем нахождении на рынке.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также подтвердила, что рыночная ситуация и цены для пассажиров во многом зависят от возможностей компаний работать легально. Она указала, что работа на «сером» рынке такси становится все более выгодной в силу отсутствия жестких штрафов и контроля. Это делает услуги более привлекательными для клиентов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Зарипова также предупредила, что если на легальном рынке произойдут ощутимые «перекосы», можно ожидать массовый уход самозанятых таксистов.

По результатам исследования «Национального совета такси» (НСТ) 66% опрошенных таксопарков не планируют обновление своих автопарков в 2026 году, и треть из них серьезно размышляет о закрытии бизнеса.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:EPA
Количество просмотров 13
19.12.2025 
Фото:EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0