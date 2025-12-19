Многие службы такси могут закрыться из-за закона о локализации

Глава НАС Шапарин оценил влияние локализации на рынок такси

С вступлением в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года многие таксопарки могут столкнуться с необходимостью закрытия своих бизнесов. Об этом сообщил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он отметил, что это станет серьезным и болезненным испытанием для сектора. Ожидается, что компании будут использовать имеющиеся автомобили до конца лицензий, после чего примут решение о дальнейшем нахождении на рынке.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также подтвердила, что рыночная ситуация и цены для пассажиров во многом зависят от возможностей компаний работать легально. Она указала, что работа на «сером» рынке такси становится все более выгодной в силу отсутствия жестких штрафов и контроля. Это делает услуги более привлекательными для клиентов.

Зарипова также предупредила, что если на легальном рынке произойдут ощутимые «перекосы», можно ожидать массовый уход самозанятых таксистов.

По результатам исследования «Национального совета такси» (НСТ) 66% опрошенных таксопарков не планируют обновление своих автопарков в 2026 году, и треть из них серьезно размышляет о закрытии бизнеса.

