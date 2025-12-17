Этим таксистам разрешат работать на иномарках

Госдума введет квоту в 25% на нелокализованные авто для самозанятых водителей

Таксисты-физические лица смогут управлять своими автомобилями без необходимости перехода на машины отечественного производства. Госдума приняла поправки к закону о такси во втором чтении.

Изначально с 1 марта планировали ввести требования к использованию только глубоко локализованных моделей. Минпромторг даже выпустил предварительный список, в который вошли такие марки, как Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

В то время как таксопарки могли бы справиться с обновлением автопарка, самозанятым, которые периодически работают в такси, было бы трудно, поскольку они не могли бы официально использовать свои иномарки. Это могло бы привести к переходу на неформальные методы работы, такие как аренда автомобилей с водителем или работа в качестве «бомбил», напоминая ситуацию 90-х годов.

В результате новых поправок вводится квота в 25% на нелокализованные транспортные средства для самозанятых водителей. Также предусматривается, что для таксистов-частников не будет действовать требование использовать только те машины, которые включены в региональный реестр такси до 1 января 2033 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это решение поможет сделать переход к требованиям локализации более плавным. Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская подчеркнула, что предлагаемые меры направлены на укрепление сектора такси и поддержку самозанятых водителей, особенно в регионах.

Она добавила, что 72% опрошенных таксопарков сообщили, что больше половины их автопарка не соответствует требованиям локализации. Обзор также показал, что только 29% автомобилей таксистов действительно локализованы. В условиях текущей экономической ситуации перевозчики не могли бы быстро адаптироваться к новым правилам.

Кроме того, законопроект включает возможность повторной регистрации автомобилей в реестре такси после их временного исключения по различным причинам, что позволит новым перевозчикам легче войти в отрасль и получать доход вне своего региона.

«За рулем» можно читать и в Телеграм