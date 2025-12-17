#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
17 декабря
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
Отзывная кампания АВТОВАЗа затронет рулевое...
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
17 декабря
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
«За рулем» рассказал о конструктивных...
Выбираем лучший кроссовер с передним приводом — выигрываем Ладу!
17 декабря
Выбираем лучший кроссовер с передним приводом — выигрываем Ладу!
Гран-при «За рулем»: в РФ появилось четыре...

Этим таксистам разрешат работать на иномарках

Госдума введет квоту в 25% на нелокализованные авто для самозанятых водителей

Таксисты-физические лица смогут управлять своими автомобилями без необходимости перехода на машины отечественного производства. Госдума приняла поправки к закону о такси во втором чтении.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Изначально с 1 марта планировали ввести требования к использованию только глубоко локализованных моделей. Минпромторг даже выпустил предварительный список, в который вошли такие марки, как Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

В то время как таксопарки могли бы справиться с обновлением автопарка, самозанятым, которые периодически работают в такси, было бы трудно, поскольку они не могли бы официально использовать свои иномарки. Это могло бы привести к переходу на неформальные методы работы, такие как аренда автомобилей с водителем или работа в качестве «бомбил», напоминая ситуацию 90-х годов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В результате новых поправок вводится квота в 25% на нелокализованные транспортные средства для самозанятых водителей. Также предусматривается, что для таксистов-частников не будет действовать требование использовать только те машины, которые включены в региональный реестр такси до 1 января 2033 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это решение поможет сделать переход к требованиям локализации более плавным. Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская подчеркнула, что предлагаемые меры направлены на укрепление сектора такси и поддержку самозанятых водителей, особенно в регионах.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Она добавила, что 72% опрошенных таксопарков сообщили, что больше половины их автопарка не соответствует требованиям локализации. Обзор также показал, что только 29% автомобилей таксистов действительно локализованы. В условиях текущей экономической ситуации перевозчики не могли бы быстро адаптироваться к новым правилам.

Кроме того, законопроект включает возможность повторной регистрации автомобилей в реестре такси после их временного исключения по различным причинам, что позволит новым перевозчикам легче войти в отрасль и получать доход вне своего региона.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 39
17.12.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0