Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Опубликованы рейтинги лучших запчастей и аксессуаров для автомобиля в 2025 г

Какой выбрать аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.

А если ваша задача, не только выбрать, но и установить купленную запчасть или расходних на свою машину, рекомендуем заглянуть в наш гид по запчастям, где вы найдете не только результаты экспертиз, но советы по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

Рейтинги «За рулем»

По итогам сезона 2024-2025 и продаж на Ozon мы отобрали топ-10 моделей зимних шин с высокими продажами и положительными отзывами. В рейтинг вошли и несколько китайских брендов – на основе популярности, тестов и пользовательского опыта.

Чтобы раздобыть именно китайские АКБ, пришлось знакомиться с сертификатами соответствия, подтверждающими родословную товара. В итоге мы приобрели четырех чистокровных «китайцев» – Bushido, Hitec, Medalist (теперь это уже не корейская, а китайская АКБ) и Oursun. Габариты всех батарей – 242×175×190 мм. Для сравнения взяли пару известных российских изделий тех же размеров – Akom и Tyumen.

Для экспертизы мы приобрели шесть стационарных изделий по цене от 5100 до 10 400 рублей. Результаты наших исследований относятся именно к этим образцам. Пять из них обещали возможность работы как при 12, так и при 24 В

Мы испытали компрессоры, которые умеют самостоятельно отключаться после достижения требуемого давления. Брали те, что не дороже 4000 рублей. Таковых набралось десять. Еще один компрессор намеренно взяли более дорогой – пусть будет эталоном, к которому надо стремиться.

Универсальные инструменты и приборы, как правило, хуже специализированных. Однако есть устойчивый спрос на «универсалов»: зачастую их приобретают не только для личного использования, но и, например, в подарок.

Маленькая пятилитровая канистра – специалистка широкого профиля. Она поможет заправить косилку или снегоуборщик. В ее компании можно смело ездить по тем магистралям, где заправок пока недостаточно.

Для испытаний мы купили 11 комплектов по цене от 380 до 4650 рублей, включая вазовский «оригинал». Испытания проводили на стенде Wanda JF55. Основной критерий оценки фрикционных свойств колодок – коэффициент трения. Чем выше его среднее значение, тем лучше.

Аккумуляторные мини-мойки подойдут тем автовладельцам, которые не имеют возможности поливать машину из шланга, не считаясь с расходом воды, а посещать стационарную автомойку не хотят – либо ее нет поблизости.

Несмотря на сравнительно высокую цену, комбоустройства прибавляют в популярности. Чтобы покупка радовала, в ней должны хорошо работать все составляющие. Поэтому мы продолжаем тестировать гибриды по нашей фирменной методике, проверяя их на качество съемки, работу радарной части и наполнение базы камер фиксации нарушений.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».