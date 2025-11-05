#
6 новых шин-«липучек» для сезона 2025-2026 под любой бюджет

Представлены новые нешипованные шины от российских и иностранных брендов

В 2025 году российский рынок зимних шин пополнился несколькими новыми моделями от иностранных и отечественных производителей. Мы обратили внимание на нешипованные шины, которые больше других годятся для городских автомобилей, пользуются спросом в южных регионах и отличаются более тихим качением по сравнению с шипованными шинами.

Подборка фрикционных шин включает модели отечественного и китайского производства, а также одну белорусскую разработку. Новинки представлены в разных типоразмерах.

Ikon Autograph Snow 5

Эта выпускаемая в России премиальная модель рассчитана на высокие скорости и суровые морозы. Завод выпускает ее в размерах диаметром от R16 до R20, а продавцы предлагают по цене от 9300 рублей (здесь и далее – ориентировочная цена).

Ikon Autograph Snow 5
Ikon Autograph Snow 5

Производится во Всеволожске, на бывшем заводе Nokian. Однако теперь это полностью российская разработка без финского присутствия. Создатели гордятся уникальной технологией 3D-ламелей, которые цепляются за лед мелкими зубчиками. При торможении ламели смыкаются, делая протектор жестче.

Специальная форма боковых блоков эффективно гасит шумы, обеспечивая тишину в салоне. За счет увеличенного содержания кремния в составе резиновой смеси шина сохраняет эластичность даже в сильные морозы.

Одой из приятных особенностей модели стал индикатор износа, подсказывающий владельцу, когда пора заменить шины на новые.

Triangle EffeX Winter TW421

Модель выпускается в больших размерах R18–R20 и рассчитана на малоснежные зимы южных регионов России. Ее ориентировочная стоимость – от 8500 рублей.

Triangle EffeX Winter TW421
Triangle EffeX Winter TW421

Китайские спортивные шины премиум-класса категории UHP (Ultra High Performance) работают на скоростях до 270 км/ч и отличаются устойчивостью на мокрой дороге, в том числе в поворотах, и эффективным торможением.

Недостаток модели – в ограниченности типоразмеров.

Gislaved ArcticControl

Эти шины премиум-класса доступны в 41 типоразмере, от 15 до 21 дюйма. В самом ходовом размере R16 шины стоят около 8000 рублей/шт.

Gislaved ArcticControl
Gislaved ArcticControl

Это шина российского производства, изготовленная по технологиям бренда Continental, выпускается в Калуге. Протектор имеет множество мелких прорезей для лучшего сцепления на льду и в снегу. Благодаря ромбовидной структуре протектора шины стабильны на любых дорогах.

Roadstone EuroVis Alpine 2

Шина рассчитана на малогабаритные автомобили (выпускается в диаметрах R14–R16) и мягкие зимы. Примерная стоимость – от 7300 рублей.

Roadstone EuroVis Alpine 2
Roadstone EuroVis Alpine 2

Эта корейская резина создана специально для компактных автомобилей. Несмотря на высокую для бюджетного сегмента цену, ее покупка оправдана для езды в теплых южных регионах страны. Дело в том, что состав резины подобран так, чтобы служить долго.

Белшина Artmotion Snow Premium

Эта недорогая шина выпускается в размерах R15–R17, а ориентировочная цена R16 составляет примерно 4800 рублей.

Белшина Artmotion Snow Premium
Белшина Artmotion Snow Premium

Белорусская шина за скромные деньги показывает отличные результаты: улучшенная конструкция с большим количеством прорезей в высоких блоках позволяет автомобилю уверенно держаться на дороге, а продуманная система канавок эффективно отводит снег и воду из пятна контакта.

Недостаток модели лишь в том, что выпускаются они только в средних размерах. Но они же являются самыми ходовыми.

Fortune Polaro Snow

Производитель этих шин делает ставку на износоустойчивость и долговечность. Шина бюджетная, звезд с неба не хватает, зато выпускается в размерах R14–R22 и предлагается по цене порядка 4600 рублей за шину диаметра R16.

Fortune Polaro Snow
Fortune Polaro Snow

Производитель обещает низкое сопротивление качению и, следовательно, экономию топлива. Большое количество ламелей говорит о хорошем сцеплении на снежном покрытии, сохраняя эластичность при самых низких температурах – в Китае, где производятся шины, тоже есть регионы, где температура зимой падает ниже -30°С. Приятный бонус — множество размеров диаметром от 14 до 22 дюймов.

  • Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт: эксперты забраковали 15 моделей зимних шин, ездить на которых очень опасно.

