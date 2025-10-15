Зимние шины 185/65 R15 — что выбрать в сезоне 2025-2026

Эксперт подсказал, какие зимние шины подобрать Солярису, Весте или Поло

Ситуация на рынке шин в последние годы сильно изменилась. Причем во всех сегментах и размерностях. Многие известные бренды ушли. При этом появилось много неизвестных ранее названий.

Часть из них пришли из Китая, но далеко не все. Есть много новых брендов российского производства, но хорошо знакомых российским автомобилистам – это те же шины, которые выпускались не так давно на территории нашей страны ушедшими компаниями.

Мы расскажем, какие зимние шины имеются в одном из самых популярных сегментов – классе В+. Это обзор рынка шин для Hyundai Solaris, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и других популярных моделей В-класса.

В нашей подборке есть как шипованные модели, так и фрикционные шины. А размерность мы выбрали самую популярную – 185/65 R15.

Фрикционные шины

Шины до 5000 рублей

Compasal WinterWinterBlazer HP

В этом ценовом диапазоне есть три модели размерности 185/65 R15:

Compasal WinterWinterBlazer HP – от 3750 до 4000 рублей;

Westlake SW 608 – от 3700 до 4000 рублей;

Goodride SW 618 – от 4600 до 4900 рублей.

Все три бренда пришли к нам из Китая. Причем Westlake также входит в концерн Goodride. Все три модели можно рекомендовать только при сильно ограниченном бюджете. Качество самих шин едва можно назвать даже средним.

Шины от 5000 до 6000 рублей

Gislaved Arctic Control

Это самый популярный ценовой диапазон, и выбор фрикционных шин тут наиболее широкий:

Cordiant Winter Drive – от 5000 до 5200 рублей;

Cordiant Winter Drive 2 – от 5150 до 5200 рублей;

Maxxis Premitra Ice 5 – от 5100 до 5250 рублей;

Laufenn I Fit IZ – от 5300 до 5450 рублей;

Kumho W151 – от 5500 до 5700 рублей;

Kumho W552 – от 5700 до 5900 рублей;

Formula Ice FR – от 5600 до 5700 рублей;

Gislaved Soft Frost 200 – от 5600 до 5800 рублей;

Gislaved Arctic Control – от 5900 до 6000 рублей;

Ikon Nordman RS2 – от 5900 до 6000 рублей;

Hankook Winter i*cept iZ2 W616 – от 5800 до 5900 рублей.

В этом ценовом диапазоне лучшим сочетанием цены и качества можно назвать продукцию Gislaved. Причем под этим брендом уже не только классические модели Gislaved (модель Soft Frost 200), но и локализованный бывший Continental (модель ArcticControl). Также неплохим вариантом видятся шины Ikon Nordman. Если к летним моделям есть вопросы (особенно к ресурсу), то зимние действительно отличные.

Шины дороже 6000 рублей

Yokohama Ice Guard IG50 Plus

Учитывая бюджетность самого класса, шин дороже 6000 рублей в размерности 185/65 R15 немного. И, как правило, это шины импортируемые. Можно остановиться на четырех моделях.

Примерные цены на шины

Yokohama Ice Guard IG50 Plus – от 5950 до 6100 рублей;

Hankook Winter i Cept IZ3 – от 6100 до 6250 рублей;

Pirelli Ice Zero FR – от 6100 до 6300 рублей;

Ikon Autograph Snow 3 – от 6300 до 6400 рублей.

Из этой четверки лучше отдать предпочтение отечественному Ikon (бывший Nokian) или Pirelli, чье производство в России продолжает работу. Hankook и Yokohama при большей цене уступают в свойствах тем же Gislaved.

Шипованные шины

Шины до 5000 рублей

Attar W01

Найти шины дешевле 5000 рублей в размерности Лады Весты сложно. По сути, есть только две модели: казахский Attar и отечественные Tunga. Последний бренд входит в концерн Cordiant.

Примерные цены на шины

Tunga Nordway – от 4500 до 4600 рублей;

Attar W01 – от 4900 до 5000 рублей.

Шины от 5000 до 6000 рублей

Ikon Nordman 5

В отличие от фрикционных моделей, выбор шипованных шин в ценовом диапазоне меньше. Ввиду того, что и сами «шиповки» всегда дороже фрикционных шин. Но выбрать все равно есть из чего.

С таким бюджетом лучше всего обратить внимание на продукцию Cordiant – ассортимент моделей очень хороший. Неплохим выбором будут и шины Torero (это бывший Matador). По совокупности цена/качество их можно считать оптимальным вариантом.

Примерные цены на шины

Maxxis NP5 Premita ice Nord – от 5400 до 5600 рублей;

Cordiant Snow Cross – от 5400 до 5600 рублей;

Cordiant Snow Cross 2 – от 5600 до 5700 рублей;

Cordiant Snow Max 7000 – от 5800 до 5900 рублей;

Torero MP30 – от 5900 до 6000 рублей;

Ikon Nordman 5 – от 5900 до 6100 рублей.

Шины дороже 6000 рублей

Yokohama Ice Guard IG55

В этой категории наблюдается самый большой выбор. Среди шин дороже 6000 рублей за штуку есть как отечественные модели от Гиславеда и Айкона, так и импортные шины от корейских Kumho и Hankook. Есть и японские Yokohama.

Но, как и в случае с «липучками», гнаться за импортом не стоит – обрусевшие Nokian, Continental и Bridgestone при схожей цене по совокупности свойств на льду и снегу не уступают, а зачастую превосходят шины Kumho, Hankook и Yokohama. Особенно в вопросах поперечной стабильности на скользких поверхностях.

Примерные цены на шины

Formula Ice – от 6200 до 6400 рублей;

Gislaved Nord Frost 200 – от 6400 до 6500 рублей;

Gislaved Spike Control – от 6400 до 6550 рублей;

Kumho W132 – от 6600 до 6800 рублей;

Yokohama Ice Guard IG55 – от 6600 до 6900 рублей;

Hankook Winter i*Pike RS2 W249 – от 7000 до 7200 рублей;

Ikon Character Ice 7 – от 6700 до 6900 рублей;

Ikon Character Ice 8 – от 7100 до 7300 рублей;

Ikon Autograph Ice 9 – от 7600 до 7800.

Выводы по зимним шинам сезона 2025-2026

Несмотря на обилие новых имен, многие шины являются знакомыми и проверенными моделями под новыми названиями.

При выборе шин для автомобиля В-класса лучше отдавать предпочтение отечественным моделям. Особенно тем, которые выпускаются на бывших заводах известных брендов.

Гнаться за максимальной экономией, покупая самые дешевые китайские модели, не стоит. Цена такой экономии на шинах, особенно зимой, может быть очень высокой.

