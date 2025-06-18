Что легче — легкосплавные диски или стальные: вы удивитесь

Эксперт Ревин рассказал, как облегчить колеса для экономии топлива и динамики

Какие бывают колеса

Исторически, сразу за деревянными колесами карет и первых автомобилей, стали применяться их стальные спицованные и штампованные «коллеги».

Легкосплавные колеса в прямом смысле «спустились с небес на землю» – вначале они появились на самолетах и только потом на гоночных автомобилях.

Сегодня остался выбор из стальных штампованных дисков, литых из алюминиевого сплава, кованных из примерно того же материала и очень редких, недешевых изделий из магниевого сплава. Колеса из магниевого сплава, кстати, – не новинка: наш журнал рассказывал о них почти 30 лет назад.

Стальные колеса

Прочная, хорошо штампуемая сталь используется для изготовления центральной части и обода.

Центральная часть после нескольких операций штамповки приобретает знакомый всем вид, а обод делают не из трубы, как можно было бы подумать, а из прямоугольного отрезка стали, свернутого во втулку и крепко проваренного по стыку. Затем из втулки раскатывают обод и сваривают с центральной частью.

Преимуществом стального колеса является способность деформироваться при сильных ударах. При этом камерные колеса зачастую даже не теряют давления. Из личного опыта вспоминаю, как при преодолении брода через горную речку на Кавказском побережье сильно помял обод на Ниве. Камерное колесо не спустило и было легко отрихтовано кувалдой. Уровень вибраций на Ниве больше от этого не стал.

Для дальнейших рассуждений отметим, что плотность стали штампованного диска составляет 7,8 кг на кубический дециметр.

О массе реальных колес предлагаю судить по колесам распространенного автомобиля с ладьей на решетке радиатора – Ладе Ларгус.

Стандартный вазовский 15-дюймовый диск для Ларгуса имеет массу 7,6 кг, а у других производителей может доходить до 7,8 кг. Прочность его вполне достаточная, и при обычных условиях эксплуатации без перегруза автомобиля колеса не гнутся.

Стальное колесо Лады Ларгуса.

К недостаткам стальных дисков можно отнести плохой отвод тепла от ступицы и тормозных механизмов. Кроме того, многие устанавливают на стальные колеса колпаки, которые несколько повышают массу, что можно тоже записать в недостатки.

Литые диски из алюминиевых сплавов

Заготовки для литых колес получают в результате заполнения литейной формы жидким сплавом алюминия. При этом в отливке остаются крохотные газовые поры, которые значительно снижают прочность готового колеса.

Прочностные характеристики алюминиевого сплава значительно ниже, чем у стали. Поэтому стенки обода, спицы и центральную часть приходится делать в разы толще, чем при изготовлении штампованного стального колеса.

Плотность литейного алюминиевого сплава составляет примерно 2,7 кг на дециметр кубический.

Для придания правильной формы отливку обрабатывают только токарными методами, в чем принципиальное отличие от кованых колес. В обязательном порядке обтачиваются посадочные поверхности под шину и под ступицу автомобиля. Сверлятся отверстия под крепежные болты или гайки. Нередко спицы колеса снаружи также обтачиваются для улучшения внешнего вида.

В итоге получается колесо, по массе сопоставимое со стальным.

Штатное литое колесо Ларгуса имеет массу 7,7 кг, а различные тюнинговые решения того же размера – 7,6-7,9 кг.

Штатное литое из алюминиевого сплава колесо Лады Ларгуса.

Так что мы наблюдаем практический паритет, так как разница в 100 граммов вполне может быть, к сожалению, почти полностью перекрыта балансировочными грузиками.

Кованые алюминиевые диски

Нарезанные на цилиндры, отдаленно напоминающие пропорциями будущий диск, заготовки из специального ковкого алюминиевого сплава нагревают. Затем за несколько переходов на ковочной машине придают им форму, близкую к форме кастрюли без ручек. При этом механические свойства заготовки значительно улучшаются, что в дальнейшем позволяет сделать более легкое и прочное колесо.

Всю остальную обработку проводят на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Они делают колеса с расчетной толщиной металла и позволяют придавать спицам красивые формы. При изготовлении таких колес до половины алюминия уходит в стружку, а сам процесс долог и дорог.

Мне не удалось найти кованых колес на Ларгус. Считается, что владельцы бюджетных автомобилей за такое платить не станут.

При рассмотрении рядов 18-дюймовых колес я отметил, что выигрыш в массе может доходить до 1 кг, что уже существенно.

Кованый диск диаметром 22 дюйма и шириной 10,5 дюймов. Масса – 13,9 кг, что совсем немного. И цена – 58 тысяч рублей за штуку…

Как облегчить колеса

Колесные диски будут существенно легче, если перейти на меньший размер. Можно установить диски минимального размера, внутри которых помещаются тормозные суппорты. Например, на тот же Ларгус вместо 15-дюймового можно поставить 14-дюймовый диск. При этом наружный диаметр можно подогнать увеличением профиля шины, поставив 185/70 R14. Можно также несколько уменьшить ширину диска в допустимых производителем автомобиля пределах.

Пример замены штатных колес Kia Rio с шинами 185/65 R15 и диском шириной 6 дюймов на теперь уже не выпускающиеся кованые диски ВСМПО шириной 4,5 дюйма с шинами 195/70 R14. Выигрыш в массе колеса в сборе составляет около 1,5 кг, что очень хорошо чувствуется.

Конечно, не все любят диски небольшого диаметра и малой ширины. Но ехать с такими колесами машина будет мягче, топлива тратить меньше, управляться станет лучше, а риск повреждения дисков, да и шин, окажется ниже.

Зачем при замене масла заливать его в фильтр — полезный совет или пережиток: «За рулем» объяснил, когда нужно наполнять масляный фильтр перед установкой.