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В России снимают самый автомобильный фильм — вот что о нем известно

«За рулем» рассказал об исполнителях главных ролей ленты «Битва моторов»

Действительно культовых фильмов на автомобильно-гоночную тему не так много. И даже в этом узком кругу лишь считаные киноленты демонстрируют транспортные средства, созданные специально для съемок.

Старшее поколение наверняка вспомнит Hannibal 8 профессора Фэйта и белоснежный Leslie Special из «Больших гонок». Современная картина с обилием оригинальной техники – «Безумный Макс: Дорога ярости». Да, даже в век цифровых технологий наибольшее впечатление на зрителей производят не столько нарисованные компьютером, сколько «живые» автомобили в кадре. А что у нас?

Кадр из кинофильма «Битва моторов». Русский экипаж стартует из Санкт-Петербурга в Монако на Руссо-Балте С24/55.
Кадр из кинофильма «Битва моторов». Русский экипаж стартует из Санкт-Петербурга в Монако на Руссо-Балте С24/55.

Конструктор в роли конструктора

Студия Централ Партнершип и режиссер Илья Маланин готовят к выходу в прокат фильм «Битва моторов» о великом русском гонщике Андрее Нагеле и его триумфальном старте в Ралли Монако 1912 года. Для исполнения главных автомобильных ролей с нуля созданы реплики гоночных болидов образца 1909-1913 годов.

Руссо-Балт С24/55. Кадр зимних съемок с нейтральным фоном переносит в прошлый век. Когда реплика не при параде, отличить ее от оригинала достаточно трудно.
Руссо-Балт С24/55. Кадр зимних съемок с нейтральным фоном переносит в прошлый век. Когда реплика не при параде, отличить ее от оригинала достаточно трудно.

Сложнейшую работу поручили талантливому конструктору Игорю Ермилину и его инжиниринговому бюро. Все под ключ. От проектирования до изготовления. Причем отправная точка не подразумевала подробных чертежей исходных моделей.

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Требовалось создать реплику по черно-белым фотографиям начала XX века! Если представление о внешнем облике и пропорциях изображения еще дают, то многие компоненты ходовой части, трансмиссии, тормозной системы – тайна за семью печатями. Здесь вся надежда на интуицию конструктора, его уменье войти в роль инженера той эпохи под девизом «как бы делал я на его месте».

Очевидно, проще всего воспроизвести неподвижное изваяние в облике машины прошлого. Чуть сложнее – еле ползающий ходовой макет, который ускорит в кадре магия кино. Создатели отечественной кинокартины выбрали самый сложный путь – сделали полноценные ездящие реплики, пригодные еще и для работы каскадеров.

Руссо-Балт С24/58 получил прозвище «Русский огурец» и смог взять планку в 129 км/ч. Реплике для кино эта скорость дается без особого труда с помощью 8-клапанного 1,6-литрового двигателя ВАЗ.
Руссо-Балт С24/58 получил прозвище «Русский огурец» и смог взять планку в 129 км/ч. Реплике для кино эта скорость дается без особого труда с помощью 8-клапанного 1,6-литрового двигателя ВАЗ.

Съемки фильма продолжаются, выход на экраны запланирован в следующем году. Но уже сейчас проведена презентация «Битвы моторов». Еще бы – есть что показать!

Три реплики спортивных автомобилей прошлого были продемонстрированы широкой публике в родной для себя стихии: на кольцевой трассе Moscow Raceway в ходе первого этапа Российской серии гонок на выносливость (REC).

Руссо-Балт С24/55, Blitzen Benz и Руссо-Балт С24/58 вывели на прогревочный круг пелетона современной техники разных классов.

Что внутри реплик

Как и автомобили начала XX века, все три реплики классической компоновки – заднеприводные, с расположенным спереди двигателем. В Руссо-Балтах крутящий момент передают к задним осям карданы, в Blitzen Benz – цепная передача (сохранены конструкторские решения оригиналов).

Blitzen Benz. Справа за бортом кузова – рычаги переключения передач и тормоза. Привод задних колес цепной. Конструкция реплики повторяет оригинал.
Blitzen Benz. Справа за бортом кузова – рычаги переключения передач и тормоза. Привод задних колес цепной. Конструкция реплики повторяет оригинал.

Колеса, конечно, нестандартные – штучный продукт, который пришлось изготавливать. Причем не только из металла. У Руссо-Балт С24/55 они сделаны с применением деревянных деталей. Шины, так называемые для винтажных и старинных автомобилей, – покупные. Размерность 880х120 в миллиметрах, где первая цифра – диаметр, вторая – ширина. Скоростные возможности покрышек позволяют гнать за «сотню».

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В основе автомобилей – рамы. Причем для каждой реплики пришлось спроектировать свою раму. Очень интересны относительно мелкие детали. Среди них практически нет бутафорских, каждая выполняет свою функцию.

Скажем, рычаги переключения передач и тормоза, как и у оригиналов начала прошлого века, расположены за пределами кузова, в районе правой подножки. И они рабочие!

Подвески на полуэллиптических рессорах? Они на месте, никаких замаскированных пружин с амортизаторами.

Руссо-Балт С24/55 для Ралли Монако. Хорошо видна передняя подвеска с рессорами. Эмблема, надпись на решетке радиатора, мелкие элементы внешней отделки повторяют оригинальные.
Руссо-Балт С24/55 для Ралли Монако. Хорошо видна передняя подвеска с рессорами. Эмблема, надпись на решетке радиатора, мелкие элементы внешней отделки повторяют оригинальные.

Приборное оснащение кабин имитирует аналоговые «стрелочники» давно минувших лет. Начинка у них, конечно, современная, но шкалы – винтажные.

Кокпит Blitzen Benz возвращает в прошлое. Стиль выдержан идеально.
Кокпит Blitzen Benz возвращает в прошлое. Стиль выдержан идеально.

Отдельно надо рассказать о силовых агрегатах. В оригинальном Blitzen Benz массой 1450 кг был установлен четырехцилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 21,5 литра (!) мощностью 200 л.с. при 1600 об/мин.

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Понятно, что сейчас мотор столь чудовищного литража не воспроизвести. Но сопоставимую энерговооруженность реплике сделать можно. Под капотом современного Blitzen Benz массой порядка 770 кг установлен впрысковой 16-клапанный двигатель ВАЗ мощностью около ста «лошадей» (кстати, он работает в паре с коробкой передач от вазовской классики). В результате удельные мощности исходной модели и реплики равны.

Blitzen Benz. Патрубки системы выпуска – как у оригинального четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 21,5 литра. Но здесь под капотом все же агрегат поменьше – рядная «четверка» объемом 1,6 литра.
Blitzen Benz. Патрубки системы выпуска – как у оригинального четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 21,5 литра. Но здесь под капотом все же агрегат поменьше – рядная «четверка» объемом 1,6 литра.

Для Руссо-Балтов же с 8-клапанными 1,6-литровыми моторами ВАЗ показатели энерговооруженности выше, поскольку у исходных моделей мощность двигателей составляла неполные 60 л.с. при массе далеко за тонну.

Если оригинальный С24/55 мог развивать 105 км/ч, а облегченный С24/58 — почти 130 км/ч, то реплики уже на третьей передаче способны достичь 130 км/ч. Четвертая и пятая позволяют ехать гораздо быстрее, но для съемок фильма рекордные скорости не нужны. При выдаче технического задания заказчика вполне устраивала «максималка» в районе 80 км/ч.

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Серьезный подход к производству стальных героев фильма позволяет надеяться, что работа всей съемочной группы, актеров, каскадеров приведет к созданию культового отечественного кино об автомобилях.

Ждем премьеры «Битвы моторов» в сентябре 2026 года.

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Фото:Централ Партнершип
Количество просмотров 20
31.05.2025 
Фото:Централ Партнершип
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