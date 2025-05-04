Сколько выжимает? Какими были скорости в СССР

Эксперт Колодочкин рассказал, до каких цифр на спидометре разгонялись наши деды

Первый вариант ответа на вопрос скоростей в СССР зависит от технических возможностей автомобилей той поры, а второй – от законодательных ограничений скорости перемещения. Еще один аспект касался реального состояния дорожной сети.

Кроме того, нельзя забывать про ощущение скорости: Волга, несущаяся в режиме «газ в пол», заставляла водителя чувствовать себя почти Гагариным, хотя для любой современной малолитражки скорости до 140 км/ч не являются запредельными и воспринимаются совершенно спокойно.

Сразу оговоримся, что спортивные автомобили рассматривать не будем: их на дорогах общего пользования и не было. Не будем рассматривать и автомобили спецслужб типа ГАЗ-3101.

Скорости СССР: обещанные и реальные

Начнем с серийных автомобилей. Если опустить применение импортных двигателей на ограниченных партиях таких машин, то результаты будет примерно следующими.

Волга ГАЗ-3102 должна была разгоняться до 152 км/ч, Чайка ГАЗ-13 – до 160 км/ч, последующая Чайка ГАЗ-14 – до 175 км/ч, а ЗИЛ-117 – до 200 км/ч.

Однако средний автовладелец ездил на Москвичах, позже – на Жигулях, а потому предельно допустимые для него скорости составляли от силы 152-158 км/ч. На более ранних моделях – примерно 140 км/ч.

Такие оцифровки спидометров грели душу обладателям престижных «волжанок» ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, но не имели ничего общего с реальными показателями. Какие там 200 км/ч! Волга с трудом разгонялась разве что до 140 км/ч! Кстати, вскоре после начала производства модели 2410 оцифровка спидометра стала чуть более реальной: до 180 км/ч…

Впрочем, в реальности на максимальной скорости практически никто не ездил. Вообще на скоростях свыше 100 км/ч средний автовладелец передвигался довольно редко. Разве что где-то на пустой загородной дороге с относительно приличным покрытием, при хорошей видимости. При типичных поездках с дачи и на дачу такой возможности просто не возникало.

Объездов вокруг крупных населенных пунктов, таких как Тверь или Подольск, тоже не было. Поэтому возможность «придавить педальку» возникала редко. А когда легковушка загружена дачным скарбом, то и мыслей о каких-то гонках не возникало.

Интересно, приходилось ли на практике разгонять этот ЗИЛ-117 до 200 км/ч?

Что позволяли водителям дороги СССР

Формально все автодороги времен СССР разделяли на пять технических категорий. Присвоение той или иной категории учитывало расчетную интенсивность движения и назначение дороги.

Большая советская энциклопедия сообщала, что для дорог 1-й категории скорость составляла 150 км/ч, а для 5-й категории – всего 60 км/ч. Любопытно отметить, что в наши дни на магистрали М-11, которая, по сути, стала первой нормальной автодорогой России, расчетная скорость передвижения составляет как раз 150 км/ч. О каких скоростных дорогах 1-й категории шла речь за полвека до ее строительства, сказать трудно.

Разрешенная скорость на трассе М-11 – 130 км/ч. С учетом нештрафуемых (пока что) 19 км/ч получается 149 км/ч, но реально многие ездят и под 200 км/ч. При этом водители часто требуют повысить скоростное ограничение хотя бы до 150 км/ч. Но это – тот предел, на который рассчитана дорога! Безопасность на более высоких скоростях никто не гарантирует.

Вообще скоростные режимы в прошлом столетии менялись у нас неоднократно. В 1929 году в населенных пунктах ввели ограничение 40 км/ч, а еще через несколько лет предел подняли до 50 км/ч.

В 1967 году неожиданно появились сезонные ограничения, согласно которым летом следовало ездить медленнее, чем зимой!

А всеобъемлющие ограничения скорости появились в 1976 году. Новые правила разрешали на загородных дорогах автомобилям, легким грузовикам и междугородным автобусам развивать скорость до 90 км/ч, мотоциклам и тяжелой технике – до 70 км/ч, а тракторам и строительным машинам – до 50 км/ч.

При этом начинающие водители со стажем менее двух лет должны были ездить не быстрее 70 км/ч. Впрочем, ПДД допускали местное повышение скоростного режима на отдельных участках дорог. В Прибалтике сразу этим воспользовались: на магистрали Рига–Юрмала было установлено ограничение в 100 км/ч.

Что позволяли советские инспекторы ГАИ

Ленинградская сотрудница ГАИ былых времен Анна Федорова. Никакого радара у нее, естественно, не было и быть не могло.

Контроль скорости инспекторами велся, пусть и не так, как принято сегодня. Со временем у них стали появляться ручные радары – от американских Speedgun до наших «Барьеров».

Наиболее часто используемым был спидометр в патрульной машине, которая какое-то время двигалась за потенциальным нарушителем, а зачем обгоняла его, требуя остановиться. Дальше все было просто: мы за вами, милый друг, уже пять минут на скорости 90 км/ч едем, а там, между прочим, знак «60» был!

В некоторых населенных пунктах инспекторы ГАИ фиксировали на доверенном участке время въезда и выезда. Зная, по опыту, что быстрее, скажем, чем за 20 минут проехать без нарушения невозможно, они отлавливали «гонщиков» и без радаров.

Почему не поднимают ограниченияскорости

Знаки «60», а то и «40», на загородных дорогах раздражают. Часто бывает так, что в деревушке никто давно не живет, да и дорога через нее очень ровная, однако нужно сбросить скорость до разрешенной. Это одна из причин, почему часто слышатся голоса, требующие отменить устаревшие ограничения. Главный аргумент: машины у всех современные, безопасные, мощные, а знаки – древние… Однако не надо все валить в одну кучу.

Ненужные знаки необходимо демонтировать, с этим спорить не будем. Но одним махом поднять по всей стране скоростной предел с 90 км/ч, скажем, до 110 км/ч, а на автобанах – примерно до 150 км/ч, никак нельзя. Наши дороги технически на это не рассчитаны.

Хоть залейся — не достать! Кому в СССР не хватало бензина? Эксперт Колодочкин ответил на вопрос: был дефицит бензина или его не было?