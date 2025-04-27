Хоть залейся — не достать! Кому в СССР не хватало бензина

Эксперт Колодочкин ответил на вопрос: был дефицит бензина или его не было?

Россию, как и СССР, часто несправедливо называют страной с непредсказуемым прошлым. Попробуйте, к примеру, выяснить, наблюдался ли во времена Советского Союза дефицит бензина на заправках?

Однозначного ответа не получите. Одни заявят, что водители на автобазах сливали дармовой бензин в канаву и накручивали свои одометры, имитируя гигантские пробеги и зарабатывая подобным образом квартальные премии. А другие вспомнят жуткие многочасовые очереди времен 1980-х годов, отсутствие в регионах 93-го бензина и многое другое.

Как обстояли дела с бензином на самом деле

По-разному… Начнем с переизбытка топлива в автохозяйствах: он действительно наблюдался. Кто не верит, пусть прочитает фельетон Семена Нариньяни «Со спичкой вокруг Солнца», написанный в 1959 году, – его легко найти в Сети. Цитирую фрагмент:

«..шоферы продают бензин владельцам частных машин по цене в три раза меньше государственной. Петров не занимается торговлей. Он обычно отвозит излишки на одну из московских окраин и сливает их в овраг...»

Упомянутая в заголовке фельетона спичка – это тот инструмент, с помощью которого ушлые водители подкручивали свои одометры, приближая пробеги к космическим. А сливали бензин затем, чтобы получить талоны на новое топливо. Чем больше намотаешь километров и спалишь топлива, тем выше зарплата, премия и т.д.

Любители старого кино могут вспомнить фильм «Порожний рейс» (1962 г.) с участием Александра Демьяненко. По сюжету журналист Павел Сироткин (Демьяненко) приезжает в Сибирь и узнает, что водители местного леспромхоза накручивают пробег, а топливо сливают, чтобы имитировать большие пробеги и получать липовые премии. Так что никакого секрета в подобном поведении не было.

Иными словами, на автобазах никакого глобального дефицита топлива не наблюдалось – даже наоборот: огромный избыток. А вот с личным транспортом все было не так однозначно.

Бензин для частников в СССР

До 1970-х годов особого бензинового ажиотажа не наблюдалось. Впрочем, и частных машин до строительства ВАЗа было совсем немного, тем более по нынешним меркам. Водители той эпохи все воспринимали как должное. Самих АЗС тоже не хватало: дорожные указатели с нарисованной бензоколонкой и надписями «60 км» были обычным делом. Но не каждая АЗС была готова вас обслужить, и вот почему.

Часть АЗС обслуживала исключительно государственные автомобили. На многих загородных станциях вместо денег принимали только талоны на бензин. Бензин с нужным октановым числом мог отсутствовать: в первую очередь, это касалось АИ-93. Наконец, самый обидный вариант подразумевал АЗС с обмотанными вокруг колонки шлангами: не работаем!

Такие талончики надо было приобретать заблаговременно. Это можно было сделать во многих загородных магазинчиках. Бывалые автолюбители, собравшиеся прокатиться из Москвы в Ленинград, имели при себе и талоны, и наличные деньги.

В «низинках» и глубинках, вдали от столиц, постоянно наблюдались перебои с 93-м бензином.

Типичная сибирская АЗС полувековой давности. Когда нужен 93-й, а в наличии только 76-й, то выбора не остается.

Неудивительно, что жигулевские моторы многие переделывали под 76-й бензин. Чаще всего речь шла о снижении степени сжатия путем установки новой прокладки под головку блока цилиндров.

Было и иное решение: в трамблеры устанавливали другую пружину, изменяющую характеристику угла опережения зажигания. В любом случае, мотор работал хуже, чем в исходном состоянии, но автовладельцы добровольно соглашались с этим недостатком.

В этой переделке был и другой плюс: многие, как уже было сказано, пользовались «услугами» водителей гостранспорта, приобретая у них 76-й бензин за полцены.

Своего рода элита автомира былой эпохи: эти машины потребляли высокооктановый АИ-93! Обзаведясь знакомством с водителем такой машины, можно было экономить на заправках, не переделывая мотор под низкий октан.

В середине 1980-х годов на АЗС неожиданно стали появляться огромные очереди – в частности, в Москве. Простоять в такой очереди час-другой, а то и больше, стало нормальным явлением.

Подобие помощи при огромных очередях на АЗС стало приходить от местной детворы. Они каким-то чудом вклинивались между водителями из очереди, нацеживая в свои канистры остатки топлива от предыдущей заправки. Содержимое канистры предлагалось кому-то из конца очереди с определенной наценкой за услугу.

Кто стал виновником возникновения дефицита бензина, доподлинно неизвестно. Стоит отметить, что к этому времени в свободной продаже появился «элитный» бензин АИ-95, частично решавший проблему. Он был дороже остальных, а потому очереди за ним никогда не образовывались. Чтобы не терять время в очередях за обычным бензином, некоторые заливали именно его.

Так был ли дефицит бензина?

И да, и нет... Автор прекрасно помнит, как, собравшись в конце 1980-х годов в поездку из столицы в Пушкиногорье и взяв про запас три полные 20-литровые канистры, с удивлением обнаружил, что на многих захолустных АЗС бензином торговали без очередей… Как такое было возможно, сказать трудно.

А правильный вывод будет примерно таким: несмотря ни на что, никакие машины не вставали на прикол по причине отсутствия бензина! Такой вот дефицит по-советски.

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