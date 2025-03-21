А вы точно правильно заправляетесь? Рассказываем о распространенной ошибке на АЗС

Водителям объяснили, почему нельзя подъезжать к колонке АЗС «не с той стороны»

Автовладельцы чаще всего спрашивают, можно ли протягивать заправочный шланг через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от топливораздаточной колонки. Как соблюсти правила безопасности на заправке и избежать неприятных ситуаций, рассказали эксперты Pravda.Ru.

Местоположение лючка бензобака зависит от конструкции конкретного автомобиля: у одних моделей он находится слева, у других – справа. Для удобства автовладельцев на АЗС стоят колонки с обеих сторон.

«Однако на практике нередко возникает ситуация, когда очередь к колонке с одной стороны длинная, а с другой – почти отсутствует. В таких случаях некоторые водители решают подъехать к свободной колонке и протянуть шланг через кузов автомобиля, чтобы не ждать.​ Хотя такой способ заправки не всегда прямо запрещен правилами АЗС, он сопряжен с рядом рисков», – предупреждают эксперты.

Дело в том, что, если протягивать шланг через авто, можно повредить лакокрасочное покрытие и даже оставить вмятины на кузове.​ Стоит помнить, что не на всех АЗС шланги длинные и гибкие, поэтому попытка дотянуть его до лючка бензобака может закончиться повреждением оборудования или автомобиля.​

Нельзя нарушать правила движения на территории АЗС, это грозит не только недовольством других автовладельцев, но и аварией.

Для безопасной заправки нужно подъезжать к колонке со стороны расположения лючка бензобака: это удобно и сведет к минимуму риск

Не использовать шланг с противоположной стороны, лучше подождать в очереди или выбрать другую АЗС, чем рисковать безопасностью и состоянием автомобиля.​ Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную заправку автомобиля.