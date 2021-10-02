Автомобильная жизнь в СССР: в картинках и фактах

Десятилетие с середины 60-х до середины 70-х стало одним из самых ярких в истории советского автопрома. И происходившие в тот момент события заметно изменили автомобильную жизнь большой страны.

В 1960-м сошел с конвейера первый «народный» автомобиль — Запорожец. В 1964 году появился Москвич-408, в 1967-м — Москвич-412. В 1970 году из Тольятти в Москву прибыл первый поезд с ВАЗ-2101…

Граждане обзаводились личными автомобилями и ждали новых технических побед. На дорогах страны, охваченной жаждой изобретательства, встречались очень странные, на сегодняшний взгляд, постройки, предметы и ситуации.

Фантастика на дорогах

Сочинские АЗС напоминали приземлившиеся на обочине летающие тарелки — иллюминаторы, трапы, площадка для парковки, похожая маленький космодром.

По слухам, одна такая заправка сохранилась где-то под Сухуми по сей день.

А в Киеве и Краснодарском крае пошли еще дальше — тамошние АЗС выглядели как летающие тарелки, зависшие в воздухе. Заправляться было удобно: водитель мог подъехать под «тарелку» с любой стороны. После оплаты из НЛО спускался шланг с пистолетом. Бак наполнился? Шланг втягивался обратно. Позже «висящие» АЗС запретили — романтика-романтикой, но бензин мог капать сверху на машины, а это небезопасно.

На проспекте Мира в Кишиневе (Молдавская ССР) на дороге стоял электронный регулировщик-робот. И не просто стоял, а работал.

По большому счету — игрушка, но водителей дисциплинировала.

А москвичей пугала скульптура мальчика-неандертальца, которую в 1965 году выставили прямо на Садово-Триумфальной улице. Хотя, конечно, символизировать она должна была триумф науки. Сейчас скульптура хранится в Биологическом музее им. Тимирязева.

Фотографию скульптуры-реконструкции первобытного мальчика из пещеры Тешик-Таш все видели в школьных учебниках истории (автор — скульптор-антрополог М.М. Герасимов).

Без жезла, без алкотестера

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В середине 1960-х годов на 1000 жителей страны приходилось 4 личных автомобиля, в середине 1970-х — уже 16. Автолюбителей надо было как-то организовывать. И вот уже в 1961 впервые начали действовать единые для всей страны «Правила движения по улицам и дорогам». А еще появились единые образцы бланков водительских удостоверений, образцы техпаспортов и номерных знаков.

Ужесточили борьбу с пьянством за рулем: начиная с 1968 года водитель, прежде лишавшийся прав за пьянство, будучи пойманным повторно, мог угодить на год в тюрьму. (А ведь до середины 50-х пьяных водителей, совершивших ДТП, наказывали на общих основаниях с трезвыми — то есть ничуть не строже).

Правда, алкотестеры появились лишь в 70-х (и те были неточными). Поэтому трезвость водителя милиционеры проверяли «на глазок»: просили пройти по прямой линии; закрыв глаза, коснуться пальцев кончика носа; или подуть в полиэтиленовый пакет.

В поисках наиболее эффективной формы общения милиционеров и водителей пускались на самые неожиданные эксперименты. Например, московских инспекторов на несколько лет лишили… полосатых жезлов. С 1961 по 1969 год милиционеры регулировали движение только жестами рук. На руки надевали перчатки с крагами. Позже жезлы вернули — без них справляться с все увеличивающимся количеством машин было трудно.

А еще сотрудник ГАИ обязан был показывать дорогу заблудившимся автомобилистам и оказывать простую техническую помощь.

МКАД: развязки казались чем-то футуристическим

МКАД был рассчитан на проезд 36 тысяч машин в сутки. По тем временам, оживленное движение!

Одну из самых ныне «пробочных» магистралей — 110-километровое кольцо вокруг столицы — замкнули в ноябре 1962 года. Магистраль казалась огромной, хотя в ней было всего четыре полосы «бетонки» — две в одну сторону, две — в другую. Разделял потоки лишь узкий газон.

Модным стало выражение: «такой-то километр МКАД» (отсчет шел от Горьковского шоссе по часовой стрелке).

УАЗ-469: работал московским дворником

Машин больше — дороги должны быть чище. Универсальный хозяйственный автомобиль УАЗ Т-469 выпускался малой серией только для Москвы. Отвал устанавливался перед передними колесами машины, щетка размещалась между передними и задними колесами. Отвал и щетки опускались и поднимались с помощью гидроцилиндров.

9 апреля 1964 года. Старший инженер С.М. Андреев (слева) и заведующий отделом испытаний Г.Г. Клотц во время финальных испытаний Т-469.

Магазин автомобилей: первый квест появился в СССР

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Невероятной точкой притяжения граждан стал первый в стране магазин «Автомобили», который открыли в Москве, на Бакунинской улице еще в 1948 году (тогда машины начали продавать частникам).

В 60-е Запорожца здесь можно было купить примерно за 2200 рублей, Москвич-408 за 4500, а «21-ю» Волгу — за немыслимые в то время 5600 рублей (столько же стоила двухкомнатная кооперативная квартира в столице!)

Накопить такую сумму — полдела. Сам процесс покупки был труднопроходимым квестом — до финиша доходил не каждый.

Право приобрести машину давалось только по месту работы. На каждое предприятие приходила квота — 6–7 машин в год. Из сотни-двух написавших заявление в местком работников, партком-профком-администрация выбирали семерку самых достойных.

Попали в число счастливчиков? Теперь вам надо отстоять очередь. Сколько она будет длиться — неизвестно. Может, полгода, а может, пару лет. Все это время вам нужно тщательно просматривать почтовый ящик — ведь туда почтальон бросит открытку с долгожданным приглашением.

Очереди длиннее можно было увидеть разве что в ГУМе.

Получили? У вас есть примерно день-два, чтобы приехать в автомобильный магазин с открыткой, паспортом и деньгами. В магазине вашу открытку поменяют еще на одну бумажку — накладную. Потом вы пару часов постоите в очереди на оплату. А потом с проштампованной накладной вам надо будет отправиться на склад, снова выстоять очередь… и, наконец, получить свою машину.

Конечно, такое сокровище будешь беречь больше, чем себя.