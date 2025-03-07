Расходимся: в МВД опровергли планы о введении штрафа за превышение средней скорости

Волк: В МВД принципиально не согласны со штрафом за превышение средней скорости

Информация о проработке введения штрафов за превышение средней скорости на участке дороги не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ряде телеграм-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», – подчеркнула представитель ведомства в своем Telegram-канале.

В настоящее время в Правилах дорожного движения и Кодексе административных правонарушений (КоАП) термин «средняя скорость» отсутствует.

«Министерство внутренних дел России готово изменить свое отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой средней скорости при условии, если у нас будет официально закреплен критерий средней температуры по больнице», – отметила Волк.

Напомним, ранее законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа выступило с инициативой ввести штраф за превышение средней скорости между видеокамерами на дорогах. В Правительстве РФ не поддержали эту идею. В кабмине напомнили, что ПДД не предусматривают таких требований, а Верховный суд ранее указал, что местом нарушения считается конкретная точка правонарушения, а не место фиксации.

Кроме того, в такой ситуации возникает риск двойного наказания автовладельцев за превышение скорости. Более того, введение контроля средней скорости может увеличить поступления штрафов, но на установку и обслуживание видеокамер потребуется дополнительное финансирование из бюджета.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/IrinaVolk_MVD