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Медосвидетельствование водителей будет проходить по-новому: что изменится

Минздрав: проверку автовладельцев на алкоголь и наркотики ужесточат с 1 сентября

Процедура общественного обсуждения проекта приказа Минздрава РФ об изменениях в правилах проверки водителей на состояние опьянения подходит к завершению. Приказ подразумевает доработку регламента медосвидетельствования автовладельцев.

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В перечень веществ, на наличие которых будут проверять водителей, добавили мефедрон. В списке уже присутствуют кокаин, опиаты, каннабиноиды и другие вещества. В пояснительной записке к приказу расширение перечня объяснили изменением структуры наркопотребления в России.

«Сейчас водителей проверяют на состояние опьянения в два этапа. Сначала через алкометр инспектора ГАИ, а затем, если гражданин не согласен с результатами, – у врача. Там водитель снова дует в алкометр (дважды с определенным интервалом). Обязательным является анализ мочи на наркотики, в определенных случаях – анализ крови. За отказ от медицинского освидетельствования согласно ст. 12.26 КоАП штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1-1,5 года», – говорится в тексте документа.

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У пострадавших в ДТП и нуждающихся в экстренной помощи предлагают сразу брать анализ крови, минуя этап контроля выдыхаемого воздуха. Впервые вводится процедура дачи «добровольного информируемого согласия» на проведение «медицинского вмешательства». Если водитель откажется подписать соответствующий документ, его автоматически признают отказавшимся от медосвидетельствования, и его могут привлечь по ст. 12.26 КоАП.

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Проект приказа призван «актуализировать вопросы» проведения освидетельствования и «облегчить» привлечение нарушителей к ответственности, заявили в Минздраве. В ведомстве также заверили, что все поступившие предложения проанализируют при участии экспертного сообщества. Новая версия приказа начнет действовать 1 сентября 2025 года.

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Яковлев Александр / ТАСС
Количество просмотров 25
06.03.2025 
Фото:Яковлев Александр / ТАСС
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