Неудобные вопросы об алкоголе за рулем – разбор с экспертом

«За рулем» объяснил, когда можно сесть за руль после застолья и не лишиться прав

Эту статью можно было бы начать так: «Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям». Но советы о правильном употреблении алкоголя за рулем – это примерно то же самое, что рекомендации по выбору надувного круга для сплава по горной реке. В обоих случаях мы пытаемся сочетать несочетаемое. Так что давайте сразу договоримся: алкоголь – отдельно, руль – отдельно.

Остальные важные для водителей нюансы обсудим вместе с психологом-реабилитологом Вадимом Кравцовым, оказывающим помощь людям с различными видами зависимости в реабилитационном центре «Спутник».

– Мы вчера хорошо посидели в баре. Через какое время теперь можно будет сесть за руль?

Скорость вашего протрезвления напрямую зависит от нескольких факторов, а именно: количества алкоголя, массы тела, пола, возраста, скорости метаболизма, толерантности к алкоголю и различных заболеваний. Учесть все параметры очень сложно, так что любые таблицы и калькуляторы трезвости в интернете дают очень усредненный результат. Кстати, если во время застолья вы хорошо закусывали, то и процесс выведения спирта из организма затянется (но закусывать все равно нужно – дальше расскажем почему).

Если сомневаетесь, что между рулем и посиделками в баре прошло слишком мало времени, воспользуйтесь портативным алкотестером. Вот тут наша свежая подборка «домашних» девайсов. С таким прибором вы будете на 100% уверены, что встреча с инспекторами ГИБДД не преподнесет неприятных сюрпризов.

Мнение эксперта

Вадим Кравцов, психолог реабилитационного центра «Спутник» для лиц, страдающих алко- и наркозависимостью:

— Если вы понимаете, что наутро после выпитого спиртного чувствуете себя дискомфортно, за руль садиться однозначно не стоит. У человека в состоянии алкогольной интоксикации, вероятнее всего, нарушена координация и снижено внимание, так что вождение небезопасно и для вас, и для ваших попутчиков, и для окружающих.

Лучше воздержаться от поездок за рулем хотя бы на сутки. Тем более что сегодня есть масса способов добраться куда-то в качестве пассажира. Вызовите такси, воспользуйтесь услугой «трезвый водитель» или попросите вас довезти кого-то из знакомых.

– Каждую пятницу мы с друзьями немного выпиваем. Получается, я уже алкоголик?

Постановкой подобного диагноза занимается врач-нарколог. Если вас периодически терзают сомнения насчет зависимости, лучше развеять их у профильного специалиста. Однако вышеописанная ситуация вполне похожа на начальный этап алкогольной зависимости. В народе его еще называют «бытовым пьянством».

Увы, регулярное употребление алкоголя в нашей стране обычно не считается проблемой. Так, по информации Тинькофф журнал со ссылкой на Росалкогольрегулирование, среднестатистический россиянин в год выпивает 91 бутылку пива, 10 бутылок водки, 5 бутылок вина, по две бутылки шампанского и коньяка и одну – сидра, пуаре или медовухи. Много это или мало, судите сами. Но факт остается фактом: алкоголь так плотно вошел в жизнь, что многие не могут себе представить хотя бы неделю без бутылочки чего-нибудь покрепче.

Мнение эксперта

Вадим Кравцов, психолог реабилитационного центра «Спутник»:

— Нельзя сказать, после какой именно рюмки формируется зависимость – все очень индивидуально. Если брать за основу медицинские показатели, то первая стадия алкоголизма говорит нам о том, что человек употребляет алкоголь регулярно. Вспомните песню комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. – Прим. ред.), согласно которой каждую пятницу он пребывает в определенном физическом состоянии, – вот это как раз про первую стадию алкоголизма.

Помимо регулярности имеет место отсутствие самоконтроля. Например: я знаю, что завтра в субботу мы с женой договорились поехать на рынок. При этом я понимаю, что если я сейчас выпью, то за руль я завтра уже не сяду. Но мне становится наплевать на обязательства. Для меня главное в этой ситуации – пойти выпить. Таким образом, у алкоголизма есть два характерных признака: неумение отказаться и неумение остановиться.

– Что вообще означают эти пресловутые 0,16 промилле, которые «делают» водителя пьяным?

Не стоит путать миллиграммы и промилле – это разные вещи. Граммы – единица измерения, а промилле – размер доли. Промилле показывает не сколько алкоголя в крови, а какова его часть в десятых долях процента. Измерить процент алкоголя в крови специалисты могут только в лабораторных условиях путем забора крови у водителя, и он признается пьяным при 0,3 промилле (знак обозначения – ‰). Повторимся: это не конкретная масса или объем, а часть того или иного объема, доля, измеряемая в процентах, в нашем случае – три тысячных или 0,003%. Провести такой анализ «в полевых условиях» инспектор не может.

Но у сотрудника ДПС есть штатный алкотестер, который измеряет содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в миллиграммах на 1 литр выдыхаемого воздуха. Количеству промилле алкоголя в крови этот параметр НЕ идентичен. В законе прописан предел – 0,16 мг спирта на 1 л воздуха.

Но даже если водитель пройдет проверку алкотестером и прибор покажет 0,16 миллиграмм спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, его не признают тут же пьяным – это лишь подтверждение подозрения инспектора ГИБДД, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения и его следует отвезти на медосвидетельствование. На медосвидетельствовании анализ может показать 0,29 промилле, и водителя отпустят.

Но если доля алкоголя в крови составит три тысячных, 0,003%, 0,3‰ (промилле) или больше, то водителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). Аналогичное наказание предусмотрено за отказ от медосвидетельствования и за передачу машины в управление пьяному человеку.

Имейте в виду! В отличие от большинства нарушений, на штрафы за «пьянку» не распространяется скидка 50% при оплате в течение 20 дней. Кроме того, сейчас приставы вправе списывать долги за неуплаченные штрафы автоматически – прямо с карты должника.

– Аспирин, Алка-Зельтцер и прочие «антипохмелины» – это все обман или полезные препараты?

Перечисленные средства являются препаратами с разными принципами действия, и их сравнение некорректно. Аспирин могут пить с утра после застолья. Болеутоляющее разжижает кровь, помогает избавиться от дрожи в конечностях и может снять головную боль.

Алка-Зельтцер лучше выпить на ночь. Не факт, что ваше утро будет добрым, но оно однозначно станет терпимее. Алка-Зельтцер является сорбентом, который начинает всасывание токсинов уже через 10 минут после употребления. За счет этого похмелье протекает легче.

Антипохмелин принимают во время застолья, чтобы подавить влияние токсинов на печень и вывести их из организма. Это биологически активная добавка, которая замедляет естественную работу фермента по окислению алкоголя. За счет этого организму легче справляться с интоксикацией.

Об эффективности данных препаратов говорить сложно, поскольку всё, опять же, очень индивидуально. Ориентироваться следует на свое состояние и симптоматику. Однако похмелье легче предупредить, чем потом с ним бороться. Ниже мы рассказываем, как это сделать.

Мнение эксперта

Вадим Кравцов, психолог реабилитационного центра «Спутник»:

— Важно понимать, что мы хотим получить на выходе. Если мы хотим снять головную боль, тошноту или рвоту, то аспирин и препараты со схожим механизмом действия действительно могут помочь. Однако, чтобы очистить организм от пагубного воздействия алкоголя, необходимо воздержаться от употребления горячительных напитков минимум на 14 дней, но лучше на месяц.

Если мы говорим о глобальном восстановлении организма, то это все-таки детокс (многоступенчатая программа по очищению организма от вредных веществ. – Прим. ред.). Его проводят в специализированном учреждении с применением капельниц и индивидуально подобранных препаратов. В среднем на прохождение такого курса человеку требуется порядка одного года.

Кому-то этот срок может показаться большим. Но давайте взвесим все «за» и «против». Человек, находящийся под воздействием алкоголя, не является активным участником общества. Он не выполняет свои семейный обязанности, да и как сотрудник он не очень эффективен. Когда на кону стоит возврат к полноценной жизни, год уже не кажется таким уж значительным сроком.

– Наутро после бурного застолья мне нужно срочно прийти в форму. Что лучше съесть и/или выпить?

Чтобы праздник прошел без последствий, соломку лучше подстелить заранее. Сытно поешьте за пару часов до возлияний. Помните: жирная пища замедляет всасывание этанола в кровь. Сделайте упор на белки – например, творог, курицу или яйца. Во время застолья обязательно закусывайте и не налегайте на соленое, чипсы и копчености. Они провоцируют жажду, из-за которой есть риск выпить больше, чем хотелось (и моглось). А еще не переедайте, ведь вашей печени и так предстоит много работы.

Когда момент упущен и предупредить похмелье уже никак не получится, на помощь придет глицин. Он способствует расщеплению ацетальдегида (продукт распада спирта в организме). Дозировку и возможность применения препарата следует обсудить с вашим лечащим врачом.

Предпочитаете натурпродукт? Тогда возвращаемся к уже упомянутым выше яйцам. Их полезно есть не только до, но и после бурной вечеринки. В яйцах содержится аминокислота цистеин, которая тоже способна нейтрализовать ацетальдегид. Старый добрый огуречный рассол тоже облегчает похмельный синдром, поскольку восстанавливает водно-солевой баланс в организме.

Мнение эксперта

Вадим Кравцов, психолог реабилитационного центра «Спутник»:

— Степень тяжести алкогольной интоксикации определяется индивидуально. Но имейте в виду, что если наутро после застолья вас тянет, что называется, опохмелиться, то это не просто серьезный звоночек. Это настоящий звон колокола, означающий, что вам следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

Я категорически против различных «экспресс-способов» выхода из похмелья, поскольку процесс восстановления организма после алкоголя – игра вдолгую, и без медикаментозного лечения здесь не обойтись. Именно поэтому лучший способ выйти из похмелья – просто в него не входить.

Знаете ли вы, что алкоголь и сигареты – вещи плохо сочетаемые? Во время курения образуется ацетальдегид (продукт распада этанола). Таким образом, вы удваиваете дозу вредных веществ в организме. Чем больше сигарет, тем тяжелее будет похмелье.

– Допустим, меня поймали пьяным за рулем. Сообщат ли инспекторы о таких «активностях» моему начальству?

Прямой обязанности сообщать руководству предприятия о нелицеприятном поведении их сотрудников у инспектора ГИБДД нет. Но надо понимать, что работодатели (особенно в крупных компаниях) периодически устраивают своим сотрудникам «проверку на вшивость» и проверяют их по базам ГИБДД и судебных приставов. Что уж говорить о людях, которых только собираются взять на работу. Так, по данным опроса HeadHunter, две трети российских компаний проверяют на благонадежность всех своих кандидатов, а каждая вторая – соискателей, непосредственно перед оформлением в штат. Согласитесь, наличие записи о езде в пьяном виде является не самым приятным штрихом к вашему портрету. Налицо и безответственность, и неумение просчитывать риски, и банальное отсутствие самоконтроля.

Не будем «выгуливать белое пальто» – вы и так прекрасно знаете, что пить за рулем плохо. Однако не менее опасно состояние похмелья, которое многие из нас не считают поводом для отказа от руля. Так что всякий раз после шумных посиделок проводим небольшой чек-ап и проверяем наличие у себя вот этих признаков:

Головная боль

Головокружение

Сонливость

«Сушняк»

Сниженная концентрация внимания

Сильная усталость

Дрожь

Депрессивное состояние

Поставили галочку напротив двух и более пунктов? Тогда за руль сегодня точно нельзя. А для полной уверенности, что вы не нарушаете закон, лучше свериться с алкотестером. Сохраняйте трезвый взгляд на вождение, берегите себя и других участников дорожного движения.

Мнение эксперта

Вадим Кравцов, психолог реабилитационного центра «Спутник»:

— Я в этой сфере работаю уже порядка 10 лет. Поверьте, ни один из моих клиентов не собирался становиться алкоголиком, выпивая в первый раз.

Опасность алкоголя заключается в том, что мы видим только физические последствия его употребления. При этом мы совершенно не берем во внимание психические аспекты. Физическое восстановление после алкоголя – самая простая задача из тех, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. Дальше начинается работа над восстановлением личности, которая, к сожалению, зачастую уже разрушена.

Запомните: безопасное количество потребляемого алкоголя составляет 0,0 л в день. Иными словами, алкоголь токсичен в любой форме и в любом количестве, без скидки на пол, возраст и состояние здоровья человека. Различные теории о пользе бокала вина за обедом – не более чем миф. Не позволяйте себя обмануть.

А вот тут мы сделали подборку дерзких выходок, за которые можно отправиться под арест.