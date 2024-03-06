4 дерзкие выходки водителей, из-за которых прямая дорога под арест

«За рулем» разобрал спорные ситуации с ГИБДД на личных примерах водителей

Развитие видеохостингов по типу YouTube привело к весьма неоднозначным результатам. С одной стороны, появилось много каналов, повышающих правовую грамотность водителей. К слову, мы – не исключение, так что подписывайтесь на нас в YouTube.

Но есть и другая сторона рунета. Там полно видео, в которых автоха… простите, автоблогеры учат инспекторов «уму-разуму». Мы не будем показывать вам такие видео – лучше расскажем о последствиях, которые обычно остаются за кадром.

Дисклеймер: не пытайтесь повторить трюки этих водителей самостоятельно.

Ошибка 1: отказываться показать документы

Что имеем в теории. Бытует мнение, что останавливать автомобили только для проверки документов инспекторы ГИБДД не имеют права. Это устаревшая информация от создателей «вне стационарного поста тормозить не имеете права». Подобные убеждения популярны из-за того, что до недавнего времени в Административном регламенте ГИБДД не было четкого ответа, может ли инспектор останавливать водителя только для проверки документов. В прошлом году в силу вступил приказ МВД №264, в котором все однозначно: инспектор может останавливать автомобиль для проверки документов в том числе вне стационарных постов . Последних, кстати, в России уже почти не осталось.

Случай из практики. В октябре 2023 года в Южно-Сахалинске произошел конфликт между инспекторами ГИБДД и водителем Nissan Largo. Мужчина отказался передать водительское удостоверение сотруднику полиции, показав его лишь на расстоянии. Таким же образом он предъявил договор купли-продажи, в котором отсутствовали реквизиты. Страховки на авто у водителя не было в принципе.

Когда инспектор потребовал передать ему удостоверение непосредственно в руки, мужчина попытался скрыться, но инспекторы задержали его. Выяснилось, что водитель управлял автомобилем, будучи временно лишенным прав. В итоге мужчина собрал комбо из административных материалов: по ч. 1 ст. 19.3 (за неповиновение законному требованию сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.37 (за езду без страховки) и ст. 17.17 КоАП РФ (за вождение без прав).

Ошибка 2: грубо общаться с инспектором

Что имеем в теории. Хамить инспектору ГИБДД не только невежливо, но еще и дорого. Все дело в том, что за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей вам грозит уголовная ответственность. Статья 319 УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы.

Примечательно, что даже если вы не оскорбили инспектора напрямую, нецензурная лексика в разговоре с инспектором может быть расценена как мелкое хулиганство. Крепкое словцо может «стоить» водителю 1000 рублей (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а если оно еще сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти, сумма штрафа увеличивается до 2500 рублей (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Учитывая, что за само неповиновение грозит до 15 суток ареста, денежный штраф – весьма неприятная «вишенка на торте».

Случай из практики. Показательный инцидент произошел в июне прошлого года в Башкирии. Тогда водитель нагрубил сотрудникам ДПС и даже переехал одному из них ногу. Начиналось все примерно так же, как и в первой истории. Водитель Mitsubishi Outlander в грубой форме категорически отказался предъявлять документы. Тогда сотрудники дорожной инспекции открыли дверь машины, чтобы вывести нарушителя на улицу. Однако тот резко дал по газам и проехал по ноге сотрудника полиции.

Скрыться водителю не удалось – полицейские выбили стекло и смогли открыть машину. Водителя доставили в отделение. В отношении задержанного был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ о невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции.

Ошибка 3: умничать и сыпать юридическими терминами

Что имеем в теории. Правовая грамотность действительно поможет тактично разрешить массу спорных моментов на дороге. Однако не стоит путать ее с попытками поставить инспектора на место, «уделав» его собственными знаниями. Как правило, к таким водителям у инспекторов просыпается повышенный интерес и желание устроить тщательную проверку. Оно вам надо? Для того чтобы знать свои права и уметь их отстоять, не нужно быть адвокатом – равно как и «всезнайкой». Тем более что на стороне инспектора опыт и правовой статус.

Случай из практики. «Правовой ликбез» попытался устроить сотрудникам ДПС житель Твери. Он передвигался по городу на автомобиле с госномерами, прикрученными изнаночной стороной наружу. Инспекторам мужчина объяснил, что такая установка ничуть не противоречит требованиям КоАП и ГОСТа. Зачитав выдержки из законодательных актов, водитель сообщил, что человек отличается от обезьяны тем, что умеет мыслить, а следовательно, сможет прочитать номер и в таком виде.

Инспекторы составили в отношении 42-летнего мужчины протокол по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками». Вдобавок выяснилось, что у водителя имеются неоплаченные штрафы 500 и 1000 рублей, которые теперь, по решению суда, ему придется оплатить в двукратном размере.

При составлении административного материала полицейские вручили водителю требование об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения. Если водитель так и не приведет госномер в надлежащий вид, при следующей остановке ему грозит наказание уже по ст. 19.3 КоАП РФ за «неповиновение».

Ошибка 4: юморить и хайповать

Что имеем в теории. Естественно, каждый реагирует на стресс по-разному. Встреча с инспектором – стрессовый случай для многих. Кто-то достает телефон и «бросается в атаку», а кто-то пытается отшутиться, чтобы снять с себя любые подозрения. Важно помнить, что инспектор ГИБДД по роду службы обязан проверять информацию, которую ему сообщает водитель. Так что ваши шутки про алкоголь или труп в багажнике могут стать поводом для дополнительных проверок. А уж если дело касается вызывающего поведения, история и вовсе может закончиться в СИЗО. Причем, как показывает практика, наказание может настигнуть агрессора, даже если инспектор решил с ним не связываться и отпустил.

Случай из практики. В Казани автоблогер Дамир Манжуков получил административный арест по все той же статье ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию полицейского. Манжуков вместе со своим приятелем, блогером Алексеем Свистом, разъезжали по городу с предметом, похожим на автомат Калашникова. При этом Манжуков сидел на пассажирском сиденье в балаклаве и камуфляжном костюме с разгрузочным жилетом, похожим на те, что используют военнослужащие.

Момент остановки инспектором ГИБДД блогеры снимали на видео. Оператор и его напарник явно дерзили сотрудникам автоинспекции, насмехались над ними и требовали показать документы. При этом сами полицейские даже не сделали автоблогерам никаких замечаний. Видео получило широкий общественный резонанс, и в итоге «любитель перевоплощений» получил 10 суток административного ареста.

Водитель/инспектор: на чьей стороне будет суд?

Ни одной из вышеперечисленных историй с водителями не случилось бы при соблюдении двух условий: вежливости и умения отстаивать свои интересы в правовом поле. Многие водители уверены, что абсолютно бесполезно жаловаться на действия сотрудников ГИБДД и тем более идти в суд. Мол, рука руку моет, суды всегда встают на сторону инспекторов – какой смысл? Уж проще «расставить все точки над i» сразу, на дороге. Однако это серьезное заблуждение.

Основная проблема водителей, не сумевших отстоять свою правоту в суде, – неумение собрать и правильно преподнести доказательства своей невиновности. В то же время инспектор занимается сбором доказательств по роду службы, поэтому для него это – рабочая рутина. Если вы понимаете, что правы, но не уверены в собственных силах, алгоритм простой:

сначала выполняем требования инспектора, по возможности ведем видеосъемку;

затем обращаемся к юристу и готовим жалобу на действия полицейского.

Причем пункт про юриста из этого перечня исключить можно, если на то нет финансовых возможностей. Но вот добавлять раздел «поругаться с инспектором» нельзя ни при каких обстоятельствах.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

– Часто суды пишут в качестве основания для признания того или иного доказательства, противопоставляемого версии (инспектора ГИБДД. – Прим. ред.), изложенной в протоколе, недостоверным, стандартную формулировку «о желании привлекаемого лица (водителя. – Прим. ред.) избежать ответственности» или «нет оснований не доверять сотруднику полиции». Суды в данном случае руководствуются высокими профессиональным и личностными качествами сотрудника полиции, у которого нет оснований врать, и мотивом для лжи, имеющегося у водителя. Однако надо отметить, что если доказательства водителя неоспоримы и достаточны для постановки обратного вывода, то у суда не будет оснований сделать вывод иной, как в пользу водителя.

Сумеет ли инспектор привлечь вас за «пьянку»? Давайте выясним с помощью вот этого теста

А по этой ссылке вы найдете пять типичных мифов о работе инспектора ГИБДД