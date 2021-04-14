«Гражданин, пройдемте»! Как правильно вести себя при задержании

Попасть в такую ситуацию — стресс для законопослушного водителя. Поэтому первым делом нужно взять себя в руки. И следовать инструкциям, которые мы вместе с адвокатом составили специально для вас.

1. Это задержание или арест?

Эти меры важно различать хотя бы для того, чтобы не допускать запугиваний со стороны инспекторов ДПС.

Административное задержание применяют, чтобы установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства (ст. 27.3 КоАП РФ). Например, инспектор ДПС задерживает и доставляет в отдел полиции водителя без документов просто потому, что не может на месте составить протокол.

Административный арест — это уже наказание, назначает которое суд (п.3.9 КоАП РФ). Например, арест до 15 суток может получить водитель, который управлял автомобилем, хотя ранее был лишен прав (ч.2 ст.12.7 КоАП РФ). Можно «схлопотать» 15 суток и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Материалы по теме 6 незаконных требований инспектора: вот как на них отвечать!

Также сотрудник ДПС имеет право провести:

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Мнение эксперта

«Если водитель совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен административный арест, инспектор ГИБДД должен составить административный протокол. В нем указывается время задержания лица, а также как поступили с транспортным средством (отправили на штрафстоянку, передали по просьбе водителя иному лицу)».

2. Уточните, действительно ли вы задержаны

Инспекторы ГИБДД должны представиться, по просьбе предъявить служебное удостоверение. Обязаны разъяснить, в чем вас подозревают и на каком основании задерживают (ст.5 ФЗ «О полиции»). Полицейские должны также зачитать ваши права, предусмотренные статьями 25.1 КоАП РФ и 51 Конституции.

Материалы по теме Если я догнал машину ДПС, стоит ли ее обгонять?

А если молча заталкивают в патрульный автомобиль?

Снимайте все происходящее на телефон, законом это не запрещено. Съемку могут вести и пассажиры. Прямо спросите у инспектора, задержаны ли вы. И если выяснится, что фраза «гражданин, пройдемте со мной в машину» — не требование, а только просьба, спокойно отказывайтесь и уезжайте.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Материалы по теме ГИБДДшник пытается вас развести — 5 признаков

«Водителю необходимо выяснить:

является ли ограничение его свободы передвижения фактическим административным задержанием, административным доставлением или фактическим ограничением свободы как подозреваемого в совершении уголовного преступления;

почему протокол не может быть составлен на месте остановки транспортного средства;

статью КоАП РФ, по которой будет составлен административный протокол, место доставления;

данные должностного лица, которое будет осуществлять составление административного протокола в месте доставления».

Запишите сведения о полицейских (например, в заметки в телефоне) на случай, если будут допущены злоупотребления.

3. На сколько могут задержать?

Срок задержания исчисляется с момента, когда вас уведомили о том, что вы будете доставлены в отдел полиции. Длительность задержания зависит от статьи, которую вам вменяют. Если подозревают в совершении уголовного преступления, то задержание длится не более 48 часов (ч.2 ст. 94 УПК РФ). В некоторых случаях суд может продлить этот срок еще на 72 часа (п.3 ч.7 ст.108 УПК РФ). То есть максимальный срок задержания не должен превышать пяти суток.

Материалы по теме 5 провокационных вопросов ДПС — подумайте перед ответом

Если человека подозревают в совершении административного правонарушения, срок задержания занимает не более трех часов (ч.1 ст. 27.5 КоАП РФ). Но и тут есть оговорки. Если наказание за правонарушение предусматривает административный арест, водителя могут задержать на срок до 48 часов.

В частности, административный арест предписывают «пьяные» статьи 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ или ч.2 ст. 12.27 за оставление места ДТП. Чтобы не задержаться в отделе полиции дольше положенного, сразу же попросите внести ваши данные в книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть.

Пьяный просидит дольше трезвого Для нетрезвого водителя срок административного задержания начнет исчисляться только с момента его вытрезвления. По закону срок вытрезвления может длиться до 48 часов (ч.4 ст. 27.5 КоАП РФ).