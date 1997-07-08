В ДПС, как известно, без психологического образования не берут. А на улице у сотрудников появляется масса возможностей отточить навыки.

1. А что у нас в ПДД сказано по поводу одновременного перестроения/пересечения двойной сплошной/знака «Обгон запрещен»?

Такой «срез знаний» пытались устроить и автору этой статьи. Вопрос убивает одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, вам навязывают роль студента на экзамене в автошколе. А раз вы студент, то спорить с «преподавателем» бессмысленно — он знает явно больше вас и ему виднее, что вы нарушили. Во-вторых, ваш ответ дает инспектору представление о том, хорошо ли вы знаете закон или только имеете о нем общее представление.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение юриста:

— Тот факт, что человек находится за рулем, говорит, что у него есть права на управление транспортным средством, а чтобы их получить, ему было необходимо сдать экзамен по правилам дорожного движения. Соответственно, отвечать на вопросы по поводу ПДД была необходимость только на экзамене, в дальнейшем водитель должен их только соблюдать.

Если вас останавливает инспектор ГИБДД и между делом задает вопросы относительно ПДД, то спокойно в вежливой форме можете ему ответить, что экзамен вы давно сдали и у вас нет обязанности отвечать на подобные вопросы. В законе «О полиции» и других документах, регламентирующих действия непосредственно сотрудников ГИБДД, нет ни слова о том, что полицейский вправе задавать подобные вопросы, а водитель должен на них отвечать. (п. 20, 21 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». — Прим. ред.)

2. Пили накануне?

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Вопрос в лоб призван застать человека врасплох. Задавая его, инспектор будет оценивать не только то, что отвечает водитель, но и как он при этом себя ведет. Что человек выпил перед поездкой за рулем и теперь чувствует за собой вину, лучше любых слов могут рассказать его бегающие глаза, покрасневшие щеки и неуместный смех. Конечно, реакция у водителей бывает разная, но опытному сотруднику ГИБДД не составит труда выявить ложь или нервозность.

От реакции на провокационный вопрос будет зависеть дальнейшая линия поведения инспектора. С одним водителем он распрощается, а другому предложит пройти проверку на месте с помощью алкотестера. Если водитель пытается уклониться от «продувки», ему могут предложить подписать отказ от медосвидетельствования. А это ст. 12.26 КоАП РФ, которая влечет наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем сроком до двух лет.

Мнение юриста:

— На такой вопрос всегда лучше сказать «нет». Отвечать положительно не стоит даже в шутку, ведь неизвестно, какая реакция полицейского может последовать. Сотрудник ГИБДД может посчитать, что если вы пили вчера, то у вас в организме еще присутствует алкоголь. Вас могут направить на медосвидетельствование, и никакие заверения, что вы просто человек с юмором, тут уже не помогут. Опять же отказ от медосвидетельствования влечет за собой определенные неприятности, такие как разбирательство в суде, штраф и лишение прав (ч. 1 ст. 12.26 КоАП).

Также не стоит пускаться в рассказы о том, что вы «вообще ни капли не пьете». Всегда придерживайтесь позиции «Вопрос — ответ», причем ответ всегда должен быть по факту и без лишней информации. Завязывать душевный разговор с сотрудником ГИБДД зачастую не приводит ни к чему хорошему. Плюс ко всему это еще и трата вашего времени.

3. Где работаете?

Речь не идет о ситуации, когда в отношении водителя составляется административный материал. Тогда вопрос о месте работы логичный, ведь в протоколе есть соответствующая графа. Но порой инспекторы ГИБДД как бы невзначай пытаются узнать у водителя его род деятельности еще на стадии проверки документов.

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Делается это не из праздного любопытства, а чтобы понять, с кем сотрудник полиции имеет дело. Как именно инспектор распорядится полученной информацией, зависит уже от его добросовестности. Порядочный инспектор может даже простить водителю мелкое нарушение, если понимает, что перед ним — обычный работяга, для которого эти 500 рублей ну никак не лишние (инспектор — тоже человек).

В то же время нечистый на руку сотрудник полиции, узнав, что остановил представителя «безобидной» для него профессии, скорее всего попытается раскачать водителя на взятку. Любимая категория таких, с позволения сказать, представителей закона — люди, чей труд непосредственно связан с управлением автомобилем. Ведь они готовы на многое, чтобы только сохранить права.

Мнение юриста:

— Вся беседа с сотрудником ГИБДД должна касаться непосредственно факта остановки транспортного средства. Говорить о какой-то личной информации не нужно. Чем меньше знает полицейский, тем проще водителю. Инспектор и так располагает сведениями о том, сколько вам лет, как вас зовут и тому подобное — этих данных более чем достаточно для вашей идентификации.

Конечно, при желании вы можете сказать о вашей работе и должности, или, например,что вы безработный. Но неизвестно, какие вопросы могут за этим последовать и какие нарушения ПДД могут внезапно «обнаружиться». Поэтому я бы посоветовала все-таки воздержаться от разговоров, не касающихся причин остановки.

4. Вы в курсе, что у вас нештатный ксенон/тонировка не по ГОСТу/ самодельный фаркоп?

Тут мы снова решили привести в качестве примера личный опыт автора статьи. Задавая вопрос именно в такой формулировке, инспектор заведомо ставит вас в позицию нарушителя. Прием хорошо работает с теми водителями, кто плохо разбирается в ПДД и в устройстве собственного автомобиля (прощупать почву, как мы понимаем, не трудно). Если вы хотя бы на минуту засомневались в том, что с машиной все в порядке, то с большой вероятностью вас начнут запугивать скручиванием номеров или даже лишением прав. Особо впечатлительные водители наверняка попытаются решить вопрос на месте.

Мнение юриста:

— Водитель автомобиля всегда должен быть уверен в том, что его транспортное средство полностью пригодно к использованию, в том числе соответствует основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. Любые изменения кузовной части автомобиля подлежат регистрации в установленном законом порядке (ст. 4 Правил ПП РФ от 6 апреля 2019 г. N 413), за исключением определенного вида детейлинга (ст. 77 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»). Соответственно, если в автомобиле есть какие-либо изменения, то это указывается в документах на данный транспорт.

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Если это все-таки те изменения, которые не подлежат регистрации, то для собственной же уверенности и во избежание лишних вопросов от инспекторов пусть в машине всегда лежит документация, подтверждающая, что изменения отвечают установленным стандартам. Сотрудник ГИБДД не признает ваших аргументов и упорно доказывает, что вы нарушили закон? Не ведитесь на провокацию. Аккуратно напомните инспектору ГИБДД, что он не автоэксперт и на месте не может определить незаконную установку оборудования, но вы обязательно примете во внимание его слова и обратитесь к эксперту, чтобы во всем разобраться.

Опять же, если автолюбитель заранее знает, что с машиной не все чисто (например тонировка стекол, фар превышает допустимый просвет или встроены стробоскопы или мигалки), то доказывать что-либо полицейским в данной ситуации нет смысла.

5. Откуда мне знать, что ребенку в машине уже исполнилось семь лет?

Правила перевозки детей в автомобиле привязаны к их возрасту. Согласно пункту 22.9 ПДД, малышей до семи лет необходимо возить в машине с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Дети с семи до 11 лет включительно могут ездить сзади пристегнутыми обычным ремнем безопасности. Загвоздка в том, что определить возраст маленького пассажира на глаз бывает непросто (некоторые дети выглядят младше сверстников). Этим и пользуются дотошные инспекторы ГИБДД. Завидев на заднем сиденье ребенка без детского кресла, блюститель закона запросто может составить на водителя протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований перевозки детей. Доказать свою невиновность будет очень сложно. Паспорта с отметкой о детях или свидетельства о рождении ребенка будет недостаточно, ведь в них нет фото. Где гарантия, что ребенок в документах и ваш пассажир — один и тот же человек?

Мнение юриста:

— К сожалению, ни в одном детском документе (за исключением загранпаспорта) нет фотографии. То есть по сути даже свидетельство о рождении не дает уверенности в том, что оно является документом определенного ребенка. Но с точки зрения здравого смысла было бы странно возить с собой документы чужого ребенка и тем более вписывать его в паспорт.

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Помните, что «правил доказывания» или перечня документов при перевозке детей не существует. Да и паспорт, куда вписываются дети до 14 лет, носить с собой гражданин не обязан (ст.17 ПП РФ от 08.07.1997 N 828 «...Положения о паспорте гражданина…»). Тут нельзя дать единую для всех водителей рекомендацию, все зависит от ситуации и от степени придирчивости конкретного инспектора. Я бы посоветовала положить в бардачок копию свидетельства о рождении ребенка — оно является документом несовершеннолетнего гражданина. Зачастую его демонстрации достаточно, чтобы сотрудник ДПС убедился в возрасте ребенка. Если же вам встретился въедливый полицейский, который не считает свидетельство о рождении доказательством, то пускай выписывает штраф — в дальнейшем его можно будет обжаловать.

Вежливость без перегибов

Мы, водители, не можем предугадать, какой вопрос задаст инспектор ГИБДД. Но в наших силах вести себя так, чтобы пресечь любые провокации. Если вы чувствуете, что сотрудник ДПС пытается вывести вас из равновесия, лучшее, что вы можете сделать, — сохранить хладнокровие. Только не надо путать эмоциональную сдержанность с надменностью, а уверенность в собственных знаниях — с хамством. Как показывает практика, упражнения в остроумии дают куда меньший эффект, чем спокойное деловое общение. Ведь если вы сами ведете себя вежливо, то имеете право требовать такого же отношения к себе от инспектора.

А на какие каверзные вопросы инспекторов приходилось отвечать вам? Пишите в комментариях чуть ниже.