Тест на трезвость: полезные хитрости, чтобы не лишиться прав
«За рулем» объясняет, как правильно пройти освидетельствование на опьянение
Даже если вы никогда не садились за руль с головной болью «после вчерашнего», разбираться в тонкостях теста на алкоголь все равно важно. Уверенность в своих знаниях не повредила еще ни одному водителю. Так что предлагаем вам пройти проверку на трезвость «в демоверсии».
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Фото:АГН «Москва», ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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18.02.2024
Фото:АГН «Москва», ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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