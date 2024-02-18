Тест на трезвость: полезные хитрости, чтобы не лишиться прав

«За рулем» объясняет, как правильно пройти освидетельствование на опьянение

Даже если вы никогда не садились за руль с головной болью «после вчерашнего», разбираться в тонкостях теста на алкоголь все равно важно. Уверенность в своих знаниях не повредила еще ни одному водителю. Так что предлагаем вам пройти проверку на трезвость «в демоверсии».

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