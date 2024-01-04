5 изменений для водителей в 2024 году – подготовьтесь морально заранее

«За рулем» рассказал о новых правилах и законах для водителей в 2024-м

Но важно понимать, что некоторые из этих инициатив пока являются только проектом поправок и могут претерпеть изменения уже в ближайшие месяцы. Мы следим за развитием событий и обязуемся держать вас в курсе.

1. Массовая пересдача на права

В чем суть. Некоторым категориям водителей придется сдавать теоретический экзамен в ГИБДД.

Что происходит сейчас. Иностранные граждане могут водить автомобиль в России, имея водительское удостоверение, выданное в другой стране. Но только при условии, что оно соответствует международному образцу. Работать в нашей стране с такими правами нельзя – нужно получать российские.

Как это будет происходить. С 1 апреля вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые меняют порядок получения водительских удостоверений. Теперь иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными, если с момента переезда в нашу страну прошло более одного года. Российские права понадобятся, если:

вы недавно получили гражданство РФ и у вас водительские права, выданные по месту прежнего проживания;

вы имеете постоянную регистрацию в России;

вы являетесь россиянином, который некоторое время проживал в другой стране и получил там водительское удостоверение. Для вас срок замены прав будет отсчитываться с момента первого въезда на территорию России после получения иностранных водительских прав.

Исключение предусмотрено только для граждан Республики Беларусь – им замена не грозит. Кстати, «замена водительского удостоверения» вовсе не означает, что в ГИБДД водителю придется сдать его иностранные права. Российское удостоверение выдадут к ним в дополнение.

2. Езда без страховки и знаки переменной информации

В чем суть. Дорожные камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО у нарушителей ПДД, а также нарушения требований, которые отображаются на динамическом информационном табло или знаках переменной информации.

Что происходит сейчас. Тот факт, что у вас нет полиса ОСАГО, может быть выявлен непосредственно инспектором ГИБДД. За это полагается штраф от 500 до 800 рублей (12.37 КоАП) в зависимости от обстоятельств. То же самое касается нарушения предписаний динамических табло – их может выявить только автоинспектор.

Как это будет происходить. Предполагается, что в первом квартале 2024 года будет запущена система, позволяющая дорожным камерам фиксировать нарушения за езду без полиса ОСАГО. На первом этапе камеры ГИБДД будут пробивать по базе только тех водителей, кто нарушает скоростной режим или проезжает на красный. Для того чтобы начать контролировать все дорожное пространство, потребуется время – на данном этапе система просто не справится с таким объемом автомобилей. Подробнее о том, как это будет работать, мы писали вот тут.

С сентября также может вступить в силу новшество, благодаря которому камеры ГИБДД еще больше расширят свой функционал. Соответствующий проект изменений подготовил Минтранс РФ. Теперь они начнут ловить нарушения требований, которые отображаются на динамическом информационном табло или знаках переменной информации. Возможно, итоговая версия документа претерпит некоторые изменения, поскольку он не устраивает МВД в том виде, в котором существует сейчас.

3. Вернутся штрафы за среднюю скорость

В чем суть. Минтранс доработал поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за среднюю скорость. Будет запрещено ездить быстрее установленного лимита скорости не просто на тех участках, которые контролируют дорожные камеры, но и на всем протяжении пути.

Что происходит сейчас. На данный момент в России не фиксируют превышение средней скорости. Есть несколько штрафов за превышение скорости. Причем в некоторых случаях нарушение скоростного режима может закончиться лишением водительских прав. Перечень штрафов вы найдете вот здесь.

Как это будет происходить. Изначально изменения планировалось ввести в марте 2024 года, однако их решили отложить до 1 сентября. Напомним, что штраф за нарушение средней скорости был отменен в 2021 году. Суть в том, что водитель будет обязан вести машину не только с мгновенной скоростью, не превышающей скоростного режима на конкретном отрезке дороги, но и со средней, не нарушая введенных лимитов. Ожидается, что возвращение нормы позволит бороться с так называемым «эффектом кенгуру», когда при виде камеры водители притормаживают, а затем, миновав «опасный участок», снова дают по газам. В то же время, по мнению представителей МВД, в нынешнем виде проект Минтранса содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей.

Комментарий эксперта

Сергей Радько, адвокат движения «Свобода выбора»:

– Минтранс пытается ввести в ПДД понятие, которое давным-давно выработала наука под названием физика. Вообще, сама по себе скорость – это величина средняя. Берется некое время и длина пройденного пути. Путь делится на время, получается скорость. Какую новую среднюю скорость Минтранс предлагает вывести? Я не понимаю.

Сейчас дорожные камеры тоже определяют среднюю скорость, только не на большом участке, а на маленьком. Условно камера учитывает 5 метров и миллисекунды, за которые машина проехала это расстояние, и далее высчитывает эту величину. Просто в этом случае средняя скорость рассчитывается на более коротком участке и позволяет конкретизировать место нарушения.

Предложение Минтранса, по сути, означает, что водителя предлагают штрафовать непонятно за что, совершенное непонятно где. Непонятно, за что наказали – потому что величина не определяется конкретно. Может, водитель ехал не 82 км/ч, а 182 км/ч и потом сбросил скорость. Непонятно, где он нарушил – потому что он нарушил, как в той песне: «где-то между Ленинградом и Москвой». На самом деле это предложение – абсурд и, на мой взгляд, не отвечает требованиям как минимум объективности.

4. Автопарк в России начнет сокращаться и стареть

В чем суть. Увеличение среднего возраста автомобилей в России и их выбывание из эксплуатации может негативно влиять на стоимость товаров и услуг, а также на рост аварийности.

Что происходит сейчас. По данным аналитического агентства Gruzdev-Analyze, в 2023 году средний возраст автопарка на территории России составил 12,4 года. Аналогичные цифры предоставляют в международной сети автосервисов Fit Service – за последний год этот показатель вырос на 2,2 года.

Как это будет происходить. Стремительное старение парка автомобилей происходит из-за дефицита иномарок и роста цен. Такая тенденция ведет к росту аварийности на дорогах. Так, согласно данным отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за 9 месяцев 2023 года показатели аварийности в России выросли – впервые за несколько лет. Всего в стране произошло 96,8 тыс. ДТП (+5%). Из них 4450 аварий по причине технических неисправностей. Много это или мало, судите сами. Велика вероятность, что их количество будет расти по мере устаревания автопарка. Оптимизма не добавляют проблемы с автозапчастями и дорожающее сервисное обслуживание.

Количество ДТП и их доля из-за основных причин и с сопутствующими условиями (данные МВД):

Количество ДТП и их доля из-за основных причин и с сопутствующими условиями.

5. Цены на машины будут стремиться вверх

В чем суть. Рост цен на автомобили будет способствовать переходу потребителей на вторичку, а также увеличению числа продаж отечественных и китайских машин.

Что происходит сейчас. В настоящий момент новых автомобилей по цене ниже 2 млн рублей на рынке практически не осталось. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2023 году средняя цена нового автомобиля в России достигла 2,6 млн рублей. Стремительно дорожают Lada и бюджетные иномарки. Так, по данным Росстата, с начала года и до ноября модели российской сборки подорожали на 14,4%, а иномарки – на 4,6%.

Что будет происходить. Пока условий для снижения цен на автомобили нет. Согласно оценкам экспертов, в 2024 году рост может составить от 10 до 25%. На стоимость автомобилей будет влиять сразу несколько факторов: стабильность валютного курса, общая доступность автомобилей, а также ситуация в экономике и во внешней политике. Акцент и дальше будет смещаться в сторону российского и китайского автопрома, который, к слову, уже занимает долю в 58% в общем объеме рынка, по данным РОАД.

Учитывая высокую стоимость новых автомобилей, многие потребители будут присматриваться к подержанным машинам. В результате получается замкнутый круг: отток покупателей провоцирует рост цен на новые автомобили, что способствует интересу покупателей к вторичному рынку.

Мнение эксперта

Петр Шкуматов, автоэксперт, координатор проекта «Синие ведерки»:

– На мой взгляд, темой 2024 года станет доступность автомобилей. На рынке наблюдается жесткий дефицит. В перспективе ближайших 10-15 лет, при сохранении тренда, активный автопарк (машины, находящиеся в постоянной эксплуатации. – Прим. ред.) в России сократится до 30 млн автомобилей, то есть примерно в 1,5 раза, если продажи новых авто не вернутся на уровень 2 млн в год. Это связано с тем, что основной рост парка автомобилей в нашей стране начался в 2005 году. Прошло уже почти 20 лет, и машины, купленные тогда, постепенно выбывают из эксплуатации. Им нужна замена, но где ее взять?

Цены на новые автомобили уже улетели в космос, хотя мировая тенденция обратная. Благодаря высокому утилизационному сбору ввозить автомобиль из-за рубежа тоже удовольствие не из дешевых. В результате мы медленно дрейфуем куда-то в сторону 90-х, когда автомобиль был скорее предметом роскоши, нежели средством передвижения. Вся эта история с автомобильным ценообразованием будет так или иначе транслироваться в экономику, неизбежно вызывая рост цен на другие товары и услуги.

Допустим, еще недавно в Москве можно было арендовать для такси Volkswagen Polo за 1200 рублей в сутки, а сейчас цены приближаются к 2000 рублей. Казалось бы, разница не такая уж большая, но в такси уже пошел отток водителей – людям становится невыгодно работать. Соответственно, сегмент такси постепенно начнет сокращаться. И это только один из нелинейных эффектов от сокращения автопарка.

Очень многое будет зависеть от позиции государства. Ситуацию можно стабилизировать, если ввести некие квоты на льготный импорт зарубежных автомобилей. В противном случае нас ждет стремительное сокращение автомобильного парка – на 1 миллион авто в год уже начиная с 2025 года.

Подведем итоги

В новом году нас всех ждет ряд изменений, за которыми можно и даже нужно тщательно следить. Тогда никакие законодательные инициативы не станут для вас неприятным сюрпризом. Держать руку на пульсе можно, если подписаться на наши каналы в Телеграм и в Дзен.

Счастливого и предсказуемого вам нового года!