Автотуризм с детьми: как съездить в отпуск и не сойти с ума

«За рулем» рассказал о том, как путешествовать с детьми на машине

Звон в ушах, головная боль и навязчивые мысли: «А не сбежать ли мне в ближайшем населенном пункте?» – вот лишь немногие последствия автомобильного путешествия с детьми. Но так бывает только у тех, кто не читал эту статью.

По данным ВЦИОМ, за последние пять лет более трети россиян (39%) отправлялись в отпуск на автомобиле. Причем значительную долю среди этих путешественников составляют семьи с детьми. Преимуществ много: гибкость в планировании маршрутов, комфорт и приличная экономия. Правда, такая поездка, особенно с малышом, – не совсем отдых в привычном значении этого слова. Понимая это, вместе со специалистом Роспотребнадзора мы составили для вас шпаргалку. Рассказываем, как сберечь максимальное количество нервных клеток даже при самой долгой поездке с детьми.

С какого возраста лучше путешествовать на автомобиле?

На небольшие расстояния можно путешествовать с малышом, начиная с месячного возраста, при условии, что у него все в порядке со здоровьем. Длительные поездки лучше отложить хотя бы до трех месяцев, когда ребенок уже окрепнет и сможет уверенно держать голову. А вот «золотая пора» для автотуристов наступает в период с трех до шести месяцев, поскольку малыш еще не умеет ползать и много времени спит.

Период с 6 месяцев до 1,5-2 лет – самый тяжелый. В это время ребенок уже активно двигается и исследует окружающий мир, так что вам будет сложно удержать его внимание какими-то играми или сказкой. Придется делать частые остановки, ведь в замкнутом пространстве малышу быстро становится скучно.

После 2,5-3 лет проблем уже меньше. Многие малыши в этом возрасте с радостью путешествуют в автомобиле. С детьми более старшего возраста сложностей возникать не должно, поскольку они легко вовлекаются в игры с родителями и способны развлечь себя самостоятельно.

Возраст имеет большое значение при планировании маршрута, однако ориентироваться стоит прежде всего на характер ребенка и особенности его поведения. Например, с беспокойным малышом не стоит ездить на далекое расстояние в слишком раннем возрасте – замучаете его и замучаетесь сами.

У некоторых детей от 2 до 12 лет бывает слабый вестибулярный аппарат – их укачивает в машине. В этом случае не стоит кормить ребенка в салоне. Лучше поесть за полтора-два часа до поездки. Усаживать малыша нужно лицом по ходу движения, стараться отвлекать играми, разговорами, но не книгами или гаджетами. Кроме того, нужно обеспечить поток свежего воздуха.

Чтобы помочь ребенку как можно скорее справиться с проблемой укачивания, необходимо постоянно вести с ним активный образ жизни и делать упражнения на баланс, качаться на качелях. Хорошо помогают в этом плане, например, занятия спортивной гимнастикой.

Автотуристам на заметку:

Не пытайтесь охватить максимум достопримечательностей при составлении маршрута – дозируйте впечатления. Перевозбуждение нервной системы у детей происходит по щелчку пальцев, а справиться с последствиями в виде капризов, истерик и плохого сна в дороге будет очень непросто.

Что взять с собой в путешествие?

Список вещей, которые стоит взять с собой в поездку с ребенком, универсален и привязки к какому-то конкретному виду транспорта почти не имеет. В идеале хранить его у себя в телефоне и сверяться с ним всякий раз перед поездкой:

📝 Свидетельство о рождении и медицинский полис

📝 Автолюлька или автокресло – в зависимости от возраста ребенка

📝 Аптечка - жаропонижающее, средство от ушибов, заживляющая мазь, средство от укусов насекомых, антисептик, средство от аллергии, средство от отравлений, средство от укачивания, лейкопластырь, бинт

📝 Гигиенические пакеты на случай укачивания

📝 Игрушки, книжки, карандаши, блокнот и прочий инвентарь для развлечений

📝 Памперсы или горшок – в зависимости от возраста

📝 Влажные салфетки, в том числе антибактериальные

📝 Полезный перекус и питьевая вода

📝 Подушка и плед

📝 Кипятильник или электрочайник для авто

📝 Автомобильная плитка для приготовления и подогрева еды

Машину тоже следует подготовить к путешествию с поправкой на детский отдых. Приобретите автомобильные шторки на окна, которые защитят малыша от палящего солнца и позволят легче заснуть. Не лишним будет повесить на передние кресла накидки-«антиноги». Сейчас существует много бюджетных вариантов, которые совмещают в себе функции защитного чехла, откидного столика и органайзера.

Автотуристам на заметку:

Только что купленное автокресло или автолюлька – не лучший вариант для путешествия. Устройство может оказаться неудобным для ребенка, а специфический запах новой вещи только усугубит проблему. Пусть автокресло сперва пройдет «обкатку» в привычной обстановке.

Кондиционер: можно или нельзя

Многие из нас опасаются включать кондиционер в машине, где есть дети. И делают это зря, ведь, если использовать его аккуратно, то вреда не будет. Например, в жару нельзя садиться в прогретую солнцем машину, включать сильное охлаждение (до 16 градусов) и сразу же отправляться в путь. Резкое изменение температуры только навредит организму. Лучше так: после того как вы завели машину, откройте все окна и выйдите на несколько минут. За это время салон немного охладится за счет естественной вентиляции. Затем можно включить кондиционер – на 21-23 градуса. Только ни в коем случае не направляйте поток холодного воздуха на ребенка.

Некоторые водители вместо кондиционера полностью открывают окна во время движения. Однако это плохая идея, особенно если вы путешествуете с малышом. В салоне усиливается шум, залетают пыль и грязь, насекомые. Кроме того, возникает сильный сквозняк. Велика вероятность, что ребенок простудится. Допускается ненадолго приоткрывать окна, оставляя небольшой зазор. Но лучше этим не увлекаться, тем более что сегодня есть безопасные альтернативы.

Можно использовать портативные вентиляторы – они разгонят воздух в салоне. Хотя, конечно, они не настолько мощные, как кондиционеры. Также существуют специальная атермальная тонировка, которая защищает салон от жары и прямых солнечных лучей. Но она требует профессионального нанесения и обойдется недешево.

Где остановиться на ночлег или привал?

Чем младше ребенок, тем больше остановок потребуется в пути. Используйте их как возможность выплеснуть накопившуюся у малыша энергию: сделайте зарядку, попрыгайте или сбегайте наперегонки до магазина или заправки. А еще можно совершить небольшую прогулку, около 15-20 минут. Этого будет достаточно, чтобы размяться и подышать свежим воздухом. Будьте готовы к тому, что путешествие может занять больше времени, чем вы изначально рассчитывали. Расписания и дедлайны – это точно не про автотуризм с детьми.

Прежде чем осуществить мечты о дальней поездке, рекомендуется устроить пробное автопутешествие. Выбирайте сравнительно небольшое расстояние, не более 200 км от дома. Такой «пилотный режим» позволит выявить неочевидные сложности, с которыми вы рискуете столкнуться в дороге.

Автотуристам на заметку:

Еще дома зафиксируйте в навигаторе или отметьте на бумажной карте заправки с чистыми туалетами, нормальной едой и микроволновкой. Антисанитария и низкокачественные продукты могут добавить проблем в путешествии с ребенком.

Чем кормить ребенка в дороге?

Резкая смена обстановки, изменение состава воды и незнакомые продукты могут спровоцировать у малыша расстройство пищеварения. По возможности возьмите с собой домашнюю еду, которая позволит сгладить этот переход. Если автохолодильником вы не пользуетесь, берите в поездку продукты, которые имеют большой срок годности. Это могут быть сухофрукты, твердые овощи и фрукты (например, яблоки или морковь), пакетированная каша или злаковое печенье.

Комментарий эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Прежде чем отправляться в путь, накормите ребенка, - например, бутербродом с овощами и цельнозерновым хлебом, омлетом или мюсли. Лучше это сделать за полтора-два часа до поездки. Еще можно съесть тертое яблоко, рисовую кашу на воде, немного сыра твердых сортов или отварную курицу. Самым взыскательным автотуристам можно предложить «космическое питание» – фруктовое или овощное пюре в тюбиках, стилизованных под набор для экипажа МКС, такие продукты легко найти на маркетплейсах.

Обязательно запаситесь большим количеством питьевой воды. Особенно это актуально в жаркую погоду. Помните, что пить ее следует небольшими глотками. В кафе не давайте детям напитки со льдом – неизвестно, какая вода была использована для его приготовления. Прежде чем предложить малышу чай или суп, остудите его, чтобы он не обжегся. Думаете, излишняя предосторожность? А между тем, по статистике, в одной только Москве каждый третий из пациентов, получающих ожоги, – ребенок. В основном дети получают такие травмы именно горячей жидкостью. Причем необязательно, чтобы на кожу ребенка попал кипяток: ожог происходит и при более низких температурах.

Что дальше?

Путешествие с маленькими пассажирами требует серьезной подготовки, начинать которую стоит как минимум за пару суток до «дня икс». Мы постарались уместить в этой памятке максимальное количество лайфхаков – теперь ваш черед дополнять ее своими пунктами. В конце-концов, никто не знает вашего ребенка лучше вас, так что только в ваших силах сделать так, чтобы поездка прошла без неприятных сюрпризов. Ну, а если что-то все же пойдет не по плану, не отчаивайтесь: зачастую именно спонтанные приключения – самые лучшие.

Удачных вам путешествий!

Еще больше информации о здоровом питании – на онлайн-ресурсе Роспотребнадзора