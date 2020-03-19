Это же дети! Главные правила по выбору автокресла

Если ребенок сидит в пухлой одежде, то польза от автокресла значительно снижается.

Выбор группы

Первое, в чем следует ориентироваться при покупке так называемого детского удерживающего устройства, — его группа.

В зависимости от роста и веса ребенка все кресла делятся на пять основных категорий:

Группа Вес Приблизительный возраст 0 0–10 кг новорожденный — 6 месяцев 0+ 0–13 кг новорожденный — 1 год 1 9–18 кг 9 месяцев — 4 года 2 15–25 кг 3–7 лет 3 22–36 кг 6–12 лет

Некоторые детские кресла могут сочетать в себе функции нескольких групп. Они более универсальны — не нужно ломать голову, как поступить, если ребенок из кресла одной группы уже вырос, а для следующего еще не дорос. Вот шпаргалка по совмещенным группам:

Группа Вес Приблизительный Возраст 0+1 0–18 кг Новорожденный — 4 года 0+1–2 0–25 кг новорожденный — 7 лет 1–2 9–25 кг 1 год — 7 лет 1-2-3 9–36 кг 1 год —12 лет 2–3 15–36 кг 3 года — 12 лет

Автокресла совмещенных групп встречаются реже, чем представители стандартных категорий 0, 1, 2 и 3. Но если перед вами стоит задача сэкономить, рекомендуем отыскать такой вариант.

Бренд имеет значение

Прежде чем вы начнете закатывать глаза и произносить что-то в духе «фу, опять реклама», приведем несколько аргументов в пользу известных марок (без их упоминания). Крупные производители всегда учитывают репутационные риски, а потому следят за качеством продукции и готовы идти навстречу клиентам, если «что-то пошло не так». К тому же их товар проходит многократные проверки, включая испытательную лабораторию ADAC и другие тестирующие организации, поэтому риск купить небезопасное детское кресло сведен к минимуму. Мы не делаем разграничений: именитые бренды — хорошо, а новички рынка — плохо. Просто с первыми проблем зачастую меньше.

Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»

Комментарий эксперта:

— Перед покупкой автокресла рекомендую изучить историю его производителя. Выясните, в чем заключается основная специализация компании, какие модели кресел она выпускала ранее, имела ли в «послужном списке» отрицательные результаты потребительских тестов. Ошибаться могут все. Даже ведущие бренды не раз получали плохую оценку по версии ADAC или Stiftung Warentest. Важно то, как производитель реагирует на это и что он делает, чтобы защитить покупателей, — дорабатывает ли конструкцию кресел и проводит ли отзывные кампании в случае обнаружения заводского брака.

Признаки безопасного детского автокресла

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Если логотип компании на подголовнике — дело вкуса, то предписания по безопасности обязательны для всех детских сидений. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС, который действует на территории России, детские удерживающие устройства должны соответствовать последней версии европейского стандарта ECE 44 или новому стандарту ECE 129. Содержание этих документов — тема для отдельной статьи. Просто примите как данность, что у любого детского кресла должен быть сертификат, подтверждающий его соответствие указанным стандартам.

Комментарий эксперта:

— Как потребитель вы имеете право убедиться, что у продавца есть заверенная копия сертификата соответствия требованиям Таможенного союза. Не стесняйтесь просить ее предъявить — речь идет о безопасности детей. Обратите внимание, что на автокресле должна быть маркировка соответствия европейскому стандарту безопасности.

Пример маркировки для стандарта ECE 44

Пример маркировки для стандарта ECE 129

Эксперт «За рулем» также перечислил еще несколько характеристик, которыми должно обладать безопасное детское автокресло.

Кресло стоит брать, если оно имеет:

Надежный каркас — причем вне зависимости от того, к какой группе относится удерживающее устройство. Несущая конструкция ни в коем случае не должна быть выполнена из пенопласта (не путать с обивкой кресла. — Прим. ред. )

— причем вне зависимости от того, к какой группе относится удерживающее устройство. Несущая конструкция ни в коем случае не должна быть выполнена из пенопласта (не путать с обивкой кресла. — ) Элементы защиты тела ребенка — в зависимости от возраста они могут иметь разную конфигурацию. К примеру, если мы посмотрим на автолюльку группы 0+, то увидим, что она выполнена в форме кокона. По мере роста чада защита распределяется в районе жизненно важных органов — шейного и плечевого отделов позвоночника, брюшной полости. Материалы по теме Спасти ребенка: краш-тест кресел и бустеров

ВНИМАНИЕ! Кресло должно иметь усиленные элементы защиты на случай бокового столкновения. Такой удар — самый коварный для пассажиров, ведь у автомобиля по бокам нет достаточного количества зон деформации, чтобы его погасить.

Обшивку из экологичных материалов — вы бы знали, сколько краш-тестов было провалено именитыми и не очень производителями из-за использования неэкологичных материалов! А все потому, что тот же немецкий автоклуб ADAC при вынесении вердикта приравнивает неуважение к экологии к низкому уровню безопасности автокресла. В чем-то он прав: «высокотехнологичные», но не опробованные в быту материалы могут вызывать не только аллергическую реакцию, но даже рак.

Помните, что покупка детского кресла — только полдела. Важно еще научиться правильно его устанавливать. Изучите инструкцию до покупки, а еще лучше — обратитесь к продавцу, чтобы он показал вам процесс установки. В специализированном магазине в просьбе не могут отказать.

Подержанные кресла и «неофициалы»

С учетом нынешней экономической ситуации для многих единственный шанс приобрести действительно качественное детское автокресло — зайти на сайт объявлений и купить «вторичку». Но тут следует быть осторожным.

Комментарий эксперта:

— Приобретая детское автокресло с рук, вы должны быть уверены в том, что оно не побывало в ДТП. Вариант оптимален только в том случае, если устройство продают друзья или хорошие знакомые из-за того, что ребенок из него вырос. Иначе я бы не рисковал. Проблема в том, что повторно использовать детское кресло, побывавшее в аварии, категорически не рекомендуется. Вы можете визуально определить всю подноготную автокресла? Сомневаюсь, потому что на глаз выявить структурные повреждения сложно даже профессионалам.

Сэкономить можно и воспользовавшись услугами «серых» поставщиков, которые всеми правдами и неправдами доставляют детские кресла в Россию из Европы. Кстати, на такие объявления легко наткнуться даже при выборе устройства «с пробегом». Покупка радует обладателя ровно до той поры, пока не начнутся проблемы с эксплуатацией.

Комментарий эксперта:

— Человек покупает продукцию известного производителя дешевле, чем на официальном сайте, и при этом почему-то уверен, что все расходы в случае поломки производитель компенсирует по гарантии. В большинстве случаев такой «гарантийный ремонт» оборачивается покупкой нового детского кресла — ведь у потребителя на руках нет документов, подтверждающих, что товар приобретался у дилера или через авторизованных посредников.

Не столь важно, каким будет выбранное вами кресло — дорогим или бюджетным, навороченным или попроще. Главное, чтобы оно было безопасным и удобным. Так что лучше взять с собой в магазин маленького покупателя для примерки: в конце концов вы ведь приобретаете кресло не для себя, а для него.

Кстати, а ребенок у вас в кресле сидит в объемной зимней одежде? Если да — пересмотрите политику в отношении «чем пухлее — тем теплее». Потому что в случае ДТП ремень безопасности должен максимально плотно прилегать к телу.

Это же дети! Главные правила по выбору автокресла Если ребенок сидит в пухлой одежде, то польза от автокресла значительно снижается. Это же дети! Главные правила по выбору автокресла

Фото: Depositphotos, фирмы-производители