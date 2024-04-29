Chery представила новый флагманский большой минивэн

На автосалоне в Пекине Chery показал концептуальный трехрядный минивэн Exeed E08

Китайский автомобильный гигант Chery представил на Пекинском автосалоне футуристический концептуальный минивэн Exeed E08, который отличается выдающимися характеристиками и смелыми дизайнерскими решениями.

Exeed E08

Exeed E08 воплощает дизайнерскую концепцию «Эстетика ветра 2.0», которая отражает элегантность и динамичность. Его аэродинамичный силуэт, обтекаемые линии и колесные диски в форме лепестков создают впечатление изящного движения.

Отличительными особенностями минивэна являются инновационные цифровые камеры вместо зеркал заднего вида, обеспечивающие улучшенный обзор. Отсутствие центральной стойки в салоне создает ощущение простора, а большая площадь остекления, включая панорамную крышу, обеспечивает отличную видимость.

Салон Exeed E08 обит высококачественной замшей, создавая роскошную и теплую атмосферу. Пассажиры могут наслаждаться задними раздвижными дверями, которые открываются максимально широко, обеспечивая удобную посадку на третий ряд сидений.

Exeed E08

Хотя подробности технических характеристик пока не раскрыты, сообщалось, что Exeed E08 оснащен передовой электрической силовой установкой.

По предварительным данным, серийная версия минивэна будет продаваться по цене около 500 тысяч юаней (6,4 миллиона рублей). Ожидается, что продажи начнутся во второй половине 2024 года.

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Источник, фото: CarNewsChina