Водители рассказали, что у них в автомобильной аптечке

Каждого третьего автомобилиста в экстренной ситуации выручило именно содержимое его аптечки.

Материалы по теме Треть россиян воспринимают автомобили с пробегом до 60 тыс. км как новые

Треть автомобилистов в экстренных случаях хотя бы раз в жизни выручала автомобильная аптечка (33%). Однако 27% опрошенных россиян не отслеживают ее состав и срок годности препаратов. Это выяснилось в результате совместного исследования Сбер Аптеки и СберАвто.

Согласно результатам опроса, больше половины российских водителей знакомы с требуемым составом автомобильной аптечки (61%). Оставшиеся 39% не знают, какой медицинский набор необходимо хранить в машине. Причем среди таких водителей мужчин на 6% больше, чем женщин.

Почти половина автомобилистов уверены, что в его аптечке есть все необходимое для оказания первой помощи (46%).

Около трети респондентов признались, что не следят за составом аптечки и сроком годности препаратов (27%). Еще 12% знают, что в их машине есть только часть необходимых средств.

Большинство автомобилистов хранят в своей машине бинты, жгут и пластыри (80%), антисептик (50%), одноразовые перчатки (49%), устройство для проведения искусственного дыхания (45%), медицинские маски (41%). Именно эти средства, согласно требованиям Минздрава в 2022 году, необходимо иметь в автомобильной аптечке.

Материалы по теме Известно, почему 20% водителей приходится вставать раньше

Пик продаж автомобильных аптечек за прошедший год оказался в июне. В этот месяц их покупали на 93% больше, чем в мае. Самыми востребованными из набора оказались кровоостанавливающие жгуты — спрос на них за год вырос почти в 3 раза. Также россияне активно покупали лейкопластыри-катушки (рост на 180%) и марлевые бинты (рост на 43%).

Чаще всего за прошедший год аптечку первой помощи в автомобиль покупали жители Москвы (41% всех продаж), Санкт-Петербурга (6%), Московской области (5%), Казани (2,2%) и Кирова (2%).

Опрос был проведен в августе 2022 года среди 1300 российских автомобилистов по всей РФ.