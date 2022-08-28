Британский ученый составил формулу: как быстро ребенок устроит истерику в автомобиле

Доктор Джеймс Хинд из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) вычислил «точную формулу» для прогнозирования истерик на заднем сиденье автомобиля. Теперь родители могут, наконец, заранее подготовиться.
T = 70 + 0,5E + 15F — 10S — вот эта формула.
На основании данных, полученных от 2000 родителей, ученый пришел к выводу, что в среднем ребенок начинает капризничать через 70 минут с начала поездки. Вероятность истерики уменьшается, если ребенка развлекают (E), После приема пищи (F) истерика отсрочивается еще на 15 минут, а наличие братьев или сестер (S) в машине, наоборот, ускоряет процесс на 10 минут.
Исследование показало, что среднестатистический ребенок спросит: «Мы уже почти приехали?» уже через 32 минуты в пути на машине и повторит это минимум четыре раза во время поездки.
Скука является основной причиной истерик на заднем сиденье, на это указали 68% родителей, потом следует слишком долгая продолжительность поездки (62%) и чувство голода (57%).
Доктор Хинд говорит, что перекусы важны, но есть предел тому, насколько они могут помочь, поэтому их должно быть не больше двух в час. Развлечение — это ключ к успеху, но даже они терпят неудачу при слишком долгом путешествии.
Поэтому важны перерывы, чтобы «сбросить часы» и предотвратить истерику, а также для того, чтобы убедиться, что и вы не устали за рулем.
Во время поездок, напоминает ученый, следует следить не только за тем, чтобы шины были накачаны, а уровни масла и других жидкостей — в норме, но и за тем, чтобы «уровни» пассажиров регулярно пополнялись за счет закусок, пит-стопов и развлечений.
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