Британский ученый составил формулу: как быстро ребенок устроит истерику в автомобиле

На самом деле виноваты в этом будут родители, которые недостаточно позаботились о том, чтобы малыш не скучал и не уставал в длительной поездке.

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Доктор Джеймс Хинд из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) вычислил «точную формулу» для прогнозирования истерик на заднем сиденье автомобиля. Теперь родители могут, наконец, заранее подготовиться.

T = 70 + 0,5E + 15F — 10S — вот эта формула.

На основании данных, полученных от 2000 родителей, ученый пришел к выводу, что в среднем ребенок начинает капризничать через 70 минут с начала поездки. Вероятность истерики уменьшается, если ребенка развлекают (E), После приема пищи (F) истерика отсрочивается еще на 15 минут, а наличие братьев или сестер (S) в машине, наоборот, ускоряет процесс на 10 минут.

Исследование показало, что среднестатистический ребенок спросит: «Мы уже почти приехали?» уже через 32 минуты в пути на машине и повторит это минимум четыре раза во время поездки.

Скука является основной причиной истерик на заднем сиденье, на это указали 68% родителей, потом следует слишком долгая продолжительность поездки (62%) и чувство голода (57%).

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Доктор Хинд говорит, что перекусы важны, но есть предел тому, насколько они могут помочь, поэтому их должно быть не больше двух в час. Развлечение — это ключ к успеху, но даже они терпят неудачу при слишком долгом путешествии.

Поэтому важны перерывы, чтобы «сбросить часы» и предотвратить истерику, а также для того, чтобы убедиться, что и вы не устали за рулем.

Во время поездок, напоминает ученый, следует следить не только за тем, чтобы шины были накачаны, а уровни масла и других жидкостей — в норме, но и за тем, чтобы «уровни» пассажиров регулярно пополнялись за счет закусок, пит-стопов и развлечений.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube .

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