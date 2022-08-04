В России стало больше ДТП с малолетками за рулем

Речь о несовершеннолетних, которым запрещено садиться за руль

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В первом полугодии 2022 г. России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено (от 10 до 16 лет), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ. Статистика приведена по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.

Кроме того, в России за полгода произошло восемь аварий с участием водителей до 10 лет, в них пострадали 10 человек. Подростки от 10 до 14 лет попадали в ДТП 124 раза, погибли два человека.

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Больше всего ДТП за отчетный период совершили водители в возрасте от 30 до 40 лет — 27,6% или 12 956 за первое полугодие. В таких авариях погибло 1,3 тыс. человек и ранено 17 тысяч.

Выросло количество аварий (на 3,3%) по вине водителей новичков, чей стаж управления автомобилем от 2 до 5 лет. Также 16,9% чаще стали происходить аварии по вине водителей в возрасте от 25 до 30 лет.

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