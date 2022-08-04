В России стало больше ДТП с малолетками за рулем — журнал За рулем

В России стало больше ДТП с малолетками за рулем

Речь о несовершеннолетних, которым запрещено садиться за руль

Материалы по теме
Пьяный друг хочет сесть за руль? Вот как надо поступить

В первом полугодии 2022 г. России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено (от 10 до 16 лет), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ. Статистика приведена по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.

Кроме того, в России за полгода произошло восемь аварий с участием водителей до 10 лет, в них пострадали 10 человек. Подростки от 10 до 14 лет попадали в ДТП 124 раза, погибли два человека.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
Названы марки мотоциклов, которые чаще попадают в ДТП

Больше всего ДТП за отчетный период совершили водители в возрасте от 30 до 40 лет — 27,6% или 12 956 за первое полугодие. В таких авариях погибло 1,3 тыс. человек и ранено 17 тысяч.

Выросло количество аварий (на 3,3%) по вине водителей новичков, чей стаж управления автомобилем от 2 до 5 лет. Также 16,9% чаще стали происходить аварии по вине водителей в возрасте от 25 до 30 лет.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
200 сил и 7 мест — тест больших китайских кроссоверов
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров329
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: