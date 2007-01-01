Это должно быть в багажнике: 12 вещей для дальней дороги

Вы собираетесь в автопутешествие — на Юг, например. Чтобы маленькие проблемы в дороге не стали большими, заранее сформируйте «набор странствующего автомобилиста». Наш девиз — ничего лишнего!

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Водители старой школы возят с собой и внушительный комплект для ремонта автомобиля, и самые ходовые запчасти, и полный набор технических жидкостей. Но это, конечно, перебор. На популярных направлениях масса автомастерских и магазинов с запчастями. Зачем тащить с собой лишнее? Расскажем только о том, что взять с собой действительно необходимо (кроме личных вещей, компрессора для шин и штатного комплекта инструмента для замены колес).

Аварийный набор

Он же — водительский набор. Его можно рассматривать целиком, в качестве отдельной единицы, или по частям. В него входят знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода (провода для «прикуривания»). Давайте пройдемся по всем позициям.

Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки (он же — предупреждающий треугольник) должен соответствовать техническим требованиям — Правилам №27 ЕЭК ООН и ГОСТу.

Желательно, чтобы он был в чехле — так его удобнее возить и меньше вероятность повредить. И кроме того, знак должен быть устойчивым, чтобы его не сдувало с дороги. Подробнее о том, какой знак лучше выбрать, читайте здесь.

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Аптечка

Определенные требования есть и к автомобильной аптечке. Ее регламентированный состав на сегодня очень скромен. В ней должны быть: бинт, жгут, ножницы, резиновые перчатки и салфетки. Но никто не мешает вам собрать действительно полезную аптечку. Эксперты «За рулем» совместно с медицинскими работниками определили ее состав. Полный список медикаментов, которые могут понадобиться в дальней дороге, вы найдете тут.

Огнетушитель

Легковой автомобиль полностью сгорает за 5–10 минут, а к пожару может привести множество причин. Так что огнетушитель в машине — не прихоть гаишников, а предмет первой необходимости. Если не понадобится вам, может потребоваться кому-нибудь на дороге. Из-за того, что автовладельцы экономят место в машине, они покупают самые маленькие огнетушители, которых для ликвидации пожара нужно с десяток. Будьте разумнее и купите огнетушитель посолиднее, получив консультацию в магазине пожарного оборудования. А для начала ознакомьтесь с нашим обзором.

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Буксировочный трос

Не думайте, что тросы требуются только владельцам внедорожников, чтобы вытягивать машины из болота. Во-первых, они пользуются не тросами, а рывковыми стропами. А во-вторых, любой машине может потребоваться буксировка. Быстро найти эвакуатор за вменяемые деньги даже на популярном направлении — проблема. Да и нужно ли это, если у вас, например, просто кончилось топливо и нужно добраться до ближайшей АЗС? Купите крепкий трос с надежными петлями и положите в багажник. И он тоже может понадобиться другим, если не пригодится вам.

Пусковые провода

В народе их чаще называют проводами для «прикуривания». Вы помните, когда меняли аккумуляторную батарею? А можете ручаться за ее состояние? Пусковые провода стоит положить в машину, даже если вы оба раза ответили утвердительно. Не пригодятся вам — помогут менее везучим коллегам. Наши эксперты неоднократно тестировали изделия разных производителей.

Сигнальный жилет

Сигнальный (световозвращающий) жилет стал обязательным для каждого автомобиля в России с 18 марта 2018 года.

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Тем не менее некоторые водители до сих пор его не приобрели и даже не собираются — притом что стоят такие жилеты недорого, от 70 рублей. А эффективность многократно доказана и зарубежным, и отечественным опытом.

Если вы отправляетесь в путешествие семьей, лучше обзавестись жилетами на всех пассажиров. Мало ли, придется остановиться ночью на обочине и всем понадобится размять ноги.

И лучше держать их не в багажнике, а в салоне и надевать перед выходом из машины. А не пользоваться жилетами, имея их, еще глупее, чем экономить на приобретении. Между прочим, за неиспользование жилета в темное время суток по ч. 1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Обязательный водительский набор занимает немного места даже в «малогабаритном» багажнике.

Запас топлива

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Увы, даже опытные водители иногда попадают впросак, «обсыхая» на дороге. Новички — тем более. Врет или отказал топливомер, не сопоставил расход топлива с расстоянием до ближайшей заправки — и вот результат: двигатель заглох, вы не знаете, куда бежать.

А ведь достаточно брать с собой в дальний путь канистру с топливом. Можно небольшую, литров на 10. Этого запаса наверняка хватит, чтобы дотянуть до ближайшей заправки. А компактность позволит сэкономить место в багажнике. Выбирая канистру, убедитесь в ее герметичности. Удобнее модели, совмещенные с заправочными лейками, надежнее — без них. В этом случае стоит купить еще и воронку. Но, конечно, поработайте над привычками и не тяните с заправкой до последнего.

Наши эксперты выбирали и лучшую из 20-литровых канистр, и оптимальную из 5-литровых. Их выводы помогут выбрать и 10-литровку.

Запас топлива может спасти, даже если вы отправляетесь в путешествие по хорошо знакомой трассе.

Вода

Обязательна в дальней дороге. Попить, помыть руки, залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок (если упал уровень охлаждающей жидкости). Летом воду стоит прятать подальше от солнца (можно в багажнике), зимой — держать в теплом салоне. И обновлять как можно чаще. Вода в пластиковой таре (а другого варианта у вас наверняка не будет) портится от длительного хранения.

Маленькая бутылочка с водой вряд ли сильно поможет в критической ситуации. Перед дальней дорогой лучше приобрести пятилитровую банку и регулярно пополнять запас.

Моторное масло

К сожалению, многие современные двигатели страдают так называемым масложором. Даже для исправных моторов производители допускают расход масла в объеме от 0,4 до 1,2 л на 1000 км пробега. Вы должны знать об этой особенности своей машины. А так как моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель.

Набор для ремонта бескамерных шин

Такой набор должен быть в каждом автомобиле. Большинство проколов «лечится» быстро и с минимальными усилиями, и с этой работой справится даже «чайник». Главное внимательно читать инструкцию и делать в точности то, что сказано. Наши рекомендации по выбору находятся здесь.

Набор для ремонта бескамерных шин места почти не занимает, а времени, нервов и денег может сэкономить прилично.

Предохранители

Если в автомобиле какие-то проблемы с электрикой, то в первую очередь нужно смотреть состояние предохранителей и менять сгоревшие на исправные. Поэтому набор предохранителей входит в комплект вещей, которые должны быть в каждой машине.

Набор лампочек и фонарь

ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля с неработающими в установленном порядке световыми приборами (п. 3.3 ПДД РФ). Кроме того, ехать с погасшей фарой, неработающим стоп-сигналом не только опасно, но и неудобно. Если у вас оптика с лампами накаливания, в дорогу имеет смысл взять набор ламп. В некоторые комплекты (например, Philips) входят также и самые востребованные предохранители.

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Светодиодная оптика сложна и очень долговечна, что практически исключает ремонты в «полевых» условиях.

В любой машине явно не лишним будет и фонарь (посветить в моторный отсек, чтобы рассмотреть что-то в глубине, найти что-нибудь в багажнике в темноте). Конечно, его можно заменить фонариком телефона, но это не всегда удобно. Лучше приобрести компактный налобный фонарик или переноску с магнитным креплением.

Конечно, этот набор можно дополнить, ориентируясь на собственный опыт. И даже если перечисленное не понадобится вам, оно может пригодиться другим водителям. А иной раз и спасти их.

Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности»

Мнение эксперта

— Собираясь в поездку на большое расстояние, стоит сразу четко распланировать маршрут, определив точки заправки автомобиля, место для сна, питания, отдыха, пополнения запасов воды. Тогда не будет неприятных сюрпризов в виде ночевки в лесу или поисков приюта поздно ночью в незнакомой местности.

Если вы передвигаетесь с детьми, то остановки для отдыха должны быть запланированы гораздо чаще, чем для взрослого человека: дети быстрее устают, начинают капризничать и баловаться, отвлекая водителя от дороги.

Кроме светоотражающего жилета, который водитель надевает в темное время суток, покидая салон, стоит наклеить на двери авто изнутри световозвращающие наклейки, чтобы сделать их более заметными (в открытом положении) для движущегося сзади транспорта. Ну и, конечно же, надо проверить срок годности лекарств в аптечке и огнетушителя и убедиться, что документы на месте, страховка в порядке, а срок ее обновления не приходится на время запланированного отдыха.





Это должно быть в багажнике: 12 вещей для дальней дороги Вы собираетесь в автопутешествие — на Юг, например. Чтобы маленькие проблемы в дороге не стали большими, заранее сформируйте «набор странствующего автомобилиста». Наш девиз — ничего лишнего! Это должно быть в багажнике: 12 вещей для дальней дороги





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