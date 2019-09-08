Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов — журнал За рулем

Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

По просьбе «За рулем» врач неотложной помощи самой дорогой клиники Москвы составила список того, что, по мнению медиков, должно быть в каждой машине.

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Что на самом деле должно лежать в каждой аптечке

В предложенном списке указаны не названия конкретных лекарств, а непатентованное международное название — вы же всегда смотрите не на название препарата, а на то, что там внутри таблетки? А если не смотрите, пора начинать это делать. Дело в том, что вещество может быть одно и то же, а торговых названий — десятки, если не сотни. Но на всякий случай в скобках иногда указаны самые популярные препараты.

Ну, погнали — список будет неслабый.

Раны

  • Перекись водорода — остановка кровотечения
  • Жгут

Антисептики для обработки раны

  • Хлоргексидин раствор,
  • Повидон-йод (бетадин раствор). Традиционные йод и зеленку оставим для поселкового медпункта.

Перевязочные материалы

  • Стерильные салфетки
  • Бинты (удобно использовать самофиксирующиеся)
  • Бактерицидный пластырь
  • Стерильные повязки пластырного типа

Ожоги

  • Мази, спреи
    • Сульфадиазин серебра (Дермазин мазь)
    • Декспантенол (Пантенол спрей)
  • Ранозаживляющие мазевые повязки:
    • Атраман Ag (мазевая повязка с ионами серебра) или
    • Бранолинд Н (мазевая повязка, пропитанная перуанским бальзамом)

Боль

Таблетки

  • Парацетамол (Панадол, Эффералган, Калпол, Солпадеин)
  • Ибупрофен (Нурофен, Фаспик, МИГ)

Спазмолитики

  • Дротаверин (то есть Но-шпа)

Инъекционные формы

  • Диклофенак (Ксефокам и Диклофенак — это одна группа препаратов, но Ксефокам сильнее)

Тошнота, рвота

  • Домперидон (Мотилиум, Пассажикс — жевательные таблетки) или
  • Метоклопромид (Церукал)

Диарея

  • Лоперамид (Имодиум)
  • Диосмектит (Смекта)

Аллергия

Таблетки

  • Дезлоратадин (Эриус)

  • Лоратадин (Кларитин)

Инъекционные формы

    • Хлоропирамин (Супрастин) или
    • Клемастин (Тавегил)

    Анафилактический шок

    • Адреналин в ампулах
    • Преднизолон в ампулах

    Давление

    • Моксонидин или Каптоприл

    Боль в груди (стенокардия, инфаркт)

    • Нитроглицерин (изокет спрей)
    • Аспирин

    Головокружение, укачивание

    • Дименгидринат (Драмина)

    Дополнительные средства

    • Транспортные шины (есть складные из картона)
    • Стрипы (это как пластырь — заклеивает раны, если зашить нет возможности)
    • Охлаждающий (гипотермический) пакет

    Возможно, вам и не стоит держать такой запас каждый день в автомобиле, но перед длинным путешествием — пожалуй, его есть смысл собрать.

    Фото: depositphotos.com

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