Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

По просьбе «За рулем» врач неотложной помощи самой дорогой клиники Москвы составила список того, что, по мнению медиков, должно быть в каждой машине.

Материалы по теме Что на самом деле должно лежать в каждой аптечке

В предложенном списке указаны не названия конкретных лекарств, а непатентованное международное название — вы же всегда смотрите не на название препарата, а на то, что там внутри таблетки? А если не смотрите, пора начинать это делать. Дело в том, что вещество может быть одно и то же, а торговых названий — десятки, если не сотни. Но на всякий случай в скобках иногда указаны самые популярные препараты.

Ну, погнали — список будет неслабый.

Раны

Перекись водорода — остановка кровотечения

Жгут

Антисептики для обработки раны Хлоргексидин раствор,

Повидон-йод (бетадин раствор). Традиционные йод и зеленку оставим для поселкового медпункта. Перевязочные материалы Стерильные салфетки

Бинты (удобно использовать самофиксирующиеся)

Бактерицидный пластырь

Стерильные повязки пластырного типа Ожоги Мази, спреи

Сульфадиазин серебра (Дермазин мазь)



Декспантенол (Пантенол спрей)

Ранозаживляющие мазевые повязки:

Атраман Ag (мазевая повязка с ионами серебра) или



Бранолинд Н (мазевая повязка, пропитанная перуанским бальзамом) Боль Таблетки Парацетамол (Панадол, Эффералган, Калпол, Солпадеин)

Ибупрофен (Нурофен, Фаспик, МИГ)