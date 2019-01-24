Эксперты «За рулем» проверили семь металлических канистр и выяснили, какая из них удобнее.

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Что нужно для того, чтобы заправить снегоход или бензогенератор, запастись топливом для дальней поездки? Конечно, канистра! И ни в коем случае не пластиковая — с такими на многих АЗС отказываются иметь дело. Поэтому выбираем хорошую металлическую.

Сразу видно, что приобретенные канистры разнятся габаритами. Поэтому проверяем заявленный объем, заполняя каждую до нижнего среза горловины. Если вошло меньше 20 литров, льем дальше — до верхнего среза, а потом до предела, наклоняя канистру горловиной вверх. Поскольку канистры следует заправлять до нижнего среза горловины, те, что не прошли по этому критерию, - не двадцатилитровые!

На удобство переливания горючего влияют некоторые конструктивные особенности канистры. Смещенная от центра горловина обеспечивает воздушную подушку над поверхностью горючего и его ламинарное течение при переливании — без перемешиваний и пульсаций, то есть без бульканья.

Сифонная трубка в горловине, обеспечивая движение воздуха, также облегчает наполнение и опорожнение канистры.

Фрагмент испытаний на избыточное давление: компрессор гонит 0,7 бара, имитируя давление насыщенных паров.

Сифонная трубка у одной из канистр провалилась внутрь. Достать ее весьма непросто.



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Конструкция ручки влияет на удобство хвата как при переливании, так и при переноске канистры. Заделка горловины не должна создавать внутри канистры зону типа чернильницы-непроливайки, препятствующую полному опорожнению емкости.

Диаметр горловины влияет на оперативность работы: чем он больше, тем быстрее можно перелить топливо.

Нагретые канистры, подобно поросенку Пятачку, полнеют на глазах. Но обратимо ли такое изменение фигуры? Проверим.

Давление насыщенных паров бензина (именно оно раздувает канистры) согласно ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» может достигать 1 бара. Но это — экстрим, а мы ограничились давлением 0,7 бара.

Кстати, для полновесной оценки результатов надо определить массу каждой канистры.

Если канистра сделана из металла для консервной банки, не удивляйтесь деформации корпуса — на солнышке и не такое бывает.

Если канистра подтекает, это приговор. Для уплотнения крышек используются прокладки, - помещаем их на 96 часов в бензин, а потом сравниваем состояние с изначальным.

Визуально оцениваем коррозионную стойкость внутренней поверхности канистр, а также форму выштамповки на боковинах, обеспечивающую жесткость конструкции.

Канистра металлическая для ГСМ, 20 л, AirLine ACF‑20M, КНР

Примерная цена 1340 руб. Повеселила надпись на этикетке: «Высококачественные канистры для настоящих мужиков». А исполнение не порадовало: горловина расположена по центру, на сварных швах изнутри — следы коррозии, на корпусе при избыточном давлении появляются заломы. Обещанные 20 литров канистра вмещает, только будучи наклоненной. Преду­смотрена сифонная трубка. Прокладка крышки никудышная: набухает от бензина и резко теряет прочность. Ухватиться рукой можно только за центральную часть ручки — сбоку пальцы не пролезают. Горловина внутри образует «непроливайку», из-за чего полностью опустошить канистру невозможно. Оценка 8 баллов Cтальная канистра с антикоррозионным покрытием Autoprofi KAN‑200, производитель не указан

Примерная цена 1645 руб. Самая дорогая в нашей выборке канистра вмещает 20 литров при заполнении под верхний срез горловины. К прокладке крышки претензий нет. Деформация в результате избыточного давления незначительная. Горловина расположена по центру — это нехорошо. Как и следы коррозии на внутренней поверхности нового изделия. Сифонная трубка болтается, как язычок в колокольчике. Заделка горловины внутри канистры образует «непроливайку». Оценка 14 баллов Канистра для ГСМ (20 л) ГОСТ 5105–82, по заказу ООО «Автоключкомплект», изготовлено в КНР

Примерная цена 1250 руб. Китайская канистра с упоминанием советского стандарта выглядит пристойно. Горловина смещена от центра и заделана правильно. Но на этом достоинства заканчиваются. Чтобы залить 20 литров, канистру надо наклонить: под нижний срез горловины влезает только 19 литров. Прокладка крышки боится бензина — размягчается, рвется. Избыточное давление привело к появлению заметных деформаций на корпусе. Сифонная трубка держалась на честном слове и провалилась в канистру при первой же встрече с воронкой. Внутри обнаружились признаки коррозии. Оценка 11 баллов Канистра для ГСМ (20 л) КС‑20, по заказу ООО «Автоключкомплект», изготовлено в КНР

Примерная цена 980 руб. Самая дешевая канистра в нашей выборке. Крышка винтовая, прокладка надежная. Под нижний срез горловины влезает как раз 20 литров топлива. Но сама горловина расположена по центру, ее диаметр мал, сифонной трубки нет — заливать бензин очень неудобно. Коррозионная стойкость низкая. Корпус откровенно слабый — избыточное давление 0,7 бара сразу породило заломы. Оценка: 15 баллов

Канистра алюминиевая для горючего и масел, 20 л, ЗАО «Завод Демидовский», Каменск-Уральский, Россия

Примерная цена 1440 руб. Единственная алюминиевая канистра в нашей выборке; коррозии нет и быть не может. Положенные 20 литров спокойно вмещаются под нижний срез горловины. Горловина шире, чем у остальных канистр с винтовой крышкой, и смещена от центра, но сифонной трубки нет — заливать топливо неудобно. Прокладка крышки разбухает от бензина. Избыточное давление приводит к заметной деформации корпуса, которая отчасти выправляется вручную. Выштамповки-ножки на дне канистры, на которых она устойчиво стоит, быстро протираются — это общая беда алюминиевых канистр. Оценка: 20 баллов Канистра стальная для горючего и масел, государственное предприятие «ИК 8‑Поиск», Белоруссия

Примерная цена 1260 руб. Белорусская канистра — самая массивная в нашей выборке: больше трех кило. Под нижний срез влезает 20,2 литра топлива. Прокладка крышки не боится бензина. От избыточного давления канистра не распухла (единственная из всех!): большая масса гарантировала прочность конструкции. Вместо сифонной трубки в горловине приварена пластина, образующая воздушный канал. Сама горловина смещена от центра. Есть легкие следы коррозии. Крестообразная выштамповка на боках — глубокая и самой правильной формы в проверенной семерке. Оценка: 23 балла Канистра Сорокин 11.420 DW20, произведена для ООО «Сорокин и К°», изготовитель не указан

Примерная цена 1400 руб. Симпатичная красная канистра вмещает под срез горловины 19,9 литра — чуть не хватило до нормы. Избыточное давление держит неплохо: пропорции почти не изменились. Прокладка крышки разбухает от бензина. Горловина расположена по центру, воздушный канал отсутствует, да и отверстие маловато — наливать неудобно. Заделка горловины порождает бульканье при заливании. Заметны признаки коррозии на внутренней поверхности. Оценка: 14 баллов

НАША СПРАВКА

Большинство продаваемых металлических канистр имеют схожие черты, явно унаследованные от общего предка родом из первой половины прошлого столетия. Три ручки для переноски позволяют таскать канистру вдвоем, а также по две штуки в каждой руке. Кроме того, такие канистры удобно передавать по цепочке.

Воздушный карман в верхней части служит как для компенсации изменения объема хранимого горючего при нагреве, так и для обеспечения плавучести (если, конечно, не пытаться заполнить канистру до отказа).

Конструкция допускает укладку штабелями, при этом боковая выштамповка крестообразной формы повышает ее жесткость. Помимо прочего на классической канистре удобно… сидеть!

Резьбовые крышки раньше не использовались: они уступали откидным в оперативности открывания и закрывания, могли потеряться и не фиксировались в открытом положении. Резиновые прокладки в откидных крышках классических конструкций не выпадали с рабочего места.