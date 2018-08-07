В шестом номере ЗР за этот год есть статья про аварийные жилеты. А какие цвета разрешены? Можно ли использовать оранжевый жилет?
Требования к жилетам для водителей регламентирует ГОСТ 12.4.281–2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». В нем упомянуты три цвета фонового материала: желтый, оранжевый и красный. Значит, оранжевый жилет носить можно.
Установлены также требования к расположению и количеству светоотражающих полос. Для курток, жилетов и жилетов‑накидок (это разрешенные для водителей элементы одежды) прописаны три возможных варианта: две горизонтальные нашивки вокруг торса и две вертикальные через плечи; только две горизонтальные; одна горизонтальная и две вертикальные. Впрочем, на дороге вряд ли кто-то станет проверять соответствие жилета стандарту.
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