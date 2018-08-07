С марта 2018 года быть заметными на дороге в темное время суток обязаны все водители, которые покидают автомобиль. Выходя из машины вне населенного пункта на проезжую часть или на обочину, полагается надевать светоотражающий жилет или куртку. Посетители форума «За рулем» интересуются, какого цвета должно быть это средство защиты.

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В шестом номере ЗР за этот год есть статья про аварийные жилеты. А какие цвета разрешены? Можно ли использовать оранжевый жилет?

Требования к жилетам для водителей регламентирует ГОСТ 12.4.281–2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». В нем упомянуты три цвета фонового материала: желтый, оранжевый и красный. Значит, оранжевый жилет носить можно.

Установлены также требования к расположению и количеству светоотражающих полос. Для курток, жилетов и жилетов‑накидок (это разрешенные для водителей элементы одежды) прописаны три возможных варианта: две горизонтальные нашивки вокруг торса и две вертикальные через плечи; только две горизонтальные; одна горизонтальная и две вертикальные. Впрочем, на дороге вряд ли кто-то станет проверять соответствие жилета стандарту.