Как получить водительские права взамен утерянных? Кто и как определяет повторность нарушений ПДД? Какое наказание грозит водителю, не имеющему в машине светоотражающего жилета? Когда последует реакция на инициативу депутатов о повышении скорости движения на российских дорогах?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Без экзаменов

Материалы по теме Водительские права: все, что нужно знать при получении или замене

Потерял права. Как получить новые? Надо ли сдавать экзамен? На какой срок их выдадут?

Александр Таланцев, Рязань

В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции. Сдавать экзамены не придется. Для получения водительского удостоверения потребуется подать заявление и представить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также заплатить установленную государственную пошлину. Кроме того, можно представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами — в этом случае водительское удостоверение будет выдано на срок 10 лет. При отсутствии такого заключения новое удостоверение будет действительно в пределах срока действия утраченного документа.

О возрасте разговор особый

Можно ли получить права в 16 лет гражданину, который признан судом полностью дееспособным (эмансипиро­ванным)?

Уйбаан, Среднеколымск

Вопросы эмансипации регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 27), в то время как возраст, начиная с которого гражданину может быть предоставлено право управления транспортными средствами, установлен специальным законодательным актом, а именно федеральным законом «О безопасности дорожного движения». Так, согласно статье 26 указанного закона лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, может быть предоставлено право управления транспортными средствами категории М (мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории А1 (мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом, не превышающим 125 см³, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт). Право управления транспортными средствами категорий (подкатегорий) А, В, С, В1 и С1 может быть предоставлено гражданам, достигшим 18 лет, а категорий (подкатегорий) D, Tm, Tb и D1 — тем, кому исполнился 21 год, вне зависимости от того, признаны эти граждане полностью дееспособными или нет.

Дело не в наказании

Как-то мы вызвали такси, но в нем не оказалось детского сиденья. Вынуждены были везти трехгодовалого ребенка на руках. Кого в такой ситуации накажут, если остановит ГИБДД?

Жанна, Москва

Материалы по теме Если я перевожу ребенка на переднем сиденье, что мне за это будет?

Ответственность за нарушение требований Правил дорожного движения, включая перевозку детей младше семи лет без использования детской удерживающей системы (устройства), соответствующей весу и росту ребенка, несет водитель (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ). Вместе с тем частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ установлена ответственность родителей или иных законных представителей несовершеннолетних по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов. Эта сфера неподведомственна Госавтоинспекции, однако упомянутая статья может быть применена соответствующим органом (комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), например, при рассмотрении обсто­ятельств дорожно-транспортного происшествия. Поэтому настоятельно рекомендую в подобных ситуациях отказываться от услуг перевозки.

Гол повышенной бдительности

КоАП содержит статьи, которые наказывают за повторное совершение тех или иных нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на встречку и т. п.). Как определяется повторность? Подпадают ли под нее нарушения, зафиксированные камерами?

К. Васильев, Тольятти

Согласно части 2 статьи 4.3 и статье 4.6 КоАП РФ правонарушение считается совершенным повторно, если оно совершено в течение одного года со дня окончания исполнения постановления, вынесенного за однородное правонарушение. Днем окончания исполнения постановления считается дата уплаты административного штрафа, последний день лишения права управления транспортными средствами или административного ареста. Перечисленные правила в полной мере распространяются и на случаи фиксации правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотосъемки, видеозаписи, или средствами фотосъемки, видеозаписи. Обратите внимание: в этих случаях к ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Надеть обязан, возить — нет

Какое наказание грозит водителю, не имеющему в машине светоотражающего жилета, применение которого стало обязательным начиная с марта?

Дмитрий, Железнодорожный

Ответственность за отсутствие в транспортном средстве куртки, жилета или жилета-накидки с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.281–2014, законом не установлена. Пункт 2.3.4 Правил дорожного движения обязывает водителя быть одетым в такую куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине.

C ветерком

Как оценивать инициативу депутатов о повышении скорости движения на российских дорогах? Ждать ли нам в ближайшее время поправок в ПДД?

Ренат, Казань

Соответствующих поправок в Правила дорожного движения ждать не следует, поскольку уже сейчас Правила (см. раздел 10) предоставляют органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также иным собственникам или владельцам автомобильных дорог право повышать сверх установленных ограничений (60, 90 или 110 км/ч) скорость движения (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о непосредственном влиянии скорости движения на вероятность дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Поэтому к реали­зации данной возможности необходимо подходить крайне осторожно и избирательно, принимая во внимание ряд факторов, включая дорожные условия и уровень аварийности на конкретных участках дорог.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos.com