Пятилитровые канистры: выбираем лучшую

Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться!

Мы купили 11 пятилитровых канистр, пластмассовых и металлических. Выводы наших исследований относятся к проверенным образцам и не являются оценкой всей гаммы одноименной ­продукции.

Что и как испытываем?

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Чему равны пять литров? Приобретенные канистры заметно различаются по форме и габаритам. Сколько же в них умещается? Если больше пяти литров, хорошо. Если меньше, канистра получает незачет.

Заливаем! На удобство переливания топлива влияет наличие сифонной трубки для доступа воздуха, конструкция ручки, заделка горловины в корпус и ее диаметр. Этот параметр — один из самых важных: именно при заправке понимаешь, насколько удобна канистра. Одно дело, когда бензин мощной и равномерной струей льется в бензобак, и совсем другое, когда канистра начинает «икать» и бензин выплескивается из горловины мимо воронки.

Надуваем! Бензин при нагреве расширяется. Давление насыщенных паров, которое раздувает канистры изнутри, согласно ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» может достигать 1 бара. Но это предельное значение, которое в повседневной эксплуатации вряд ли достижимо, даже если надолго оставить канистру на ярком солнце. Поэтому для проверки мы ограничились давлением 0,7 бара. Оцениваем деформацию корпуса и способность канистры вернуть прежнюю форму.

АТО3330, КНР

Цена ~ 890 руб.

Материал металл

Баллы 8 Реальный объем — 5,4 литра. Специальный запорный механизм (стопорный шплинт) защищает канистру от случайного протекания. Топливо выливается хорошо. При повышенном давлении донышко «поплыло», при этом канистра сохранила устойчивость. Autoprofi KAN-500

Цена ~ 1700 руб.

Материал металл

Баллы 9 Измеренный объем — 5,5 литра под нижний срез горловины. Вытекает топливо отлично, этому способствует отдельный дренажный винт. И всё бы хорошо, но донышко при избыточном давлении слегка деформировалось. Garde CP005G, Россия

Цена ~ 295 руб.

Материал пластик

Баллы 8 Канистра заявлена как «усиленная». При выливании топлива ее бока не «играют», хотя «дыхалка» в лейке установлена только близ горлышка. Вытекание стабильное, но медленное. Объем при заправке под горлышко — 5,55 литра. Повышенное давление привело к легкой остаточной деформации. Garde CP005R, Россия

Цена ~ 225 руб.

Материал пластик

Баллы 7 Реальный объем — 5,7 литра. Топливо выливается очень плохо: с бульканьем, дерганьем. Давления канистра не боится.

Garde Extreme Premium, Россия

Цена ~ 430 руб.

Материал пластик

Баллы 9 Наливной носик расположен внутри канистры, что уменьшает ее объем. Забавное решение. В канистру входит 5,5 литра при заправке до нижнего среза горловины. Крышка снабжена защитой от случайного открывания. Воздушный дренаж работает на четверку. Давление не страшно. Oktan classic, Россия

Цена ~ 255 руб.

Материал пластик

Баллы 10 Объем до нижнего среза — 5,55 литра. Имеет замок от детей. Снабжена гибким носиком с технологией «Антибульк» (этот веселый термин придумал производитель). Содержимое выливается классно! Изделие не боится давления. Rexxon, Латвия

Цена ~ 1260 руб.

Материал металл

Баллы 10 Истинный объем — 6,0 литра. Крышка — с блокиратором, предотвращающим случайное открывание. Дренажной трубки не видать, но топливо выливается отлично: сказывается солидный диаметр горловины. Канистра выдержала давление.

Rexxon, Россия

Цена ~ 320 руб.

Материал пластик

Баллы 7 Измеренный объем — 6,0 литра. Носик — без дренажа: жидкость льется совсем хило, канистра при этом «икает». Давление выдержала. Zipower РМ4291, Россия

Цена ~ 355 руб.

Материал пластик

Баллы 8 До нижнего среза в канистру входит 6,0 литра топлива. Носик наворачивается хорошо, но топливо выливается неважно: дренаж не продуман. Давление выдерживает достойно. Мамонт, Россия

Цена ~ 310 руб.

Материал пластик

Баллы 6 Измеренный объем — 5,9 литра. Содержимое выливается неплохо. На этикетке — указание: «После заправки канистры топливом убедитесь в герметичности канистры». А поздно не будет? На донышке есть гофр, который «играет» при повышении давления, — в этом месте корпус со временем может треснуть. Эврика, Россия

Цена ~ 310 руб.

Материал пластик

Баллы 6 Реальный объем — 5,5 литра. Топливо выливается крайне вяло. Повышенное давление привело к легкой остаточной деформации днища.

После испытаний

В целом итоги экспертизы можно считать положительными: ни одна из канистр не провалилась. Однако разница между лидерами и аутсайдерами существенная. Только две канистры не вызвали у нас никаких претензий — пластмассовая Oktan classic и металлическая Rexxon.

Счастливого пути и хорошего топлива!

Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться! Пятилитровые канистры: выбираем лучшую