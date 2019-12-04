Сегодня, в 16:00 Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться!
Мы купили 11 пятилитровых канистр, пластмассовых и металлических. Выводы наших исследований относятся к проверенным образцам и не являются оценкой всей гаммы одноименной продукции.
Что и как испытываем?
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Чему равны пять литров? Приобретенные канистры заметно различаются по форме и габаритам. Сколько же в них умещается? Если больше пяти литров, хорошо. Если меньше, канистра получает незачет.
Заливаем!
На удобство переливания Одно дело, когда бензин мощной и равномерной струей льется в бензобак, и совсем другое, когда канистра начинает «икать» и бензин выплескивается из горловины мимо воронки. топлива влияет наличие сифонной трубки для доступа воздуха, конструкция ручки, заделка горловины в корпус и ее диаметр. Этот параметр — один из самых важных: именно при заправке понимаешь, насколько удобна канистра.
Надуваем! Бензин при нагреве расширяется. Давление насыщенных паров, которое раздувает канистры изнутри, согласно ГОСТ 32513–2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» может достигать 1 бара. Но это предельное значение, которое в повседневной эксплуатации вряд ли достижимо, даже если надолго оставить канистру на ярком солнце. Поэтому для проверки мы ограничились давлением 0,7 бара. Оцениваем деформацию корпуса и способность канистры вернуть прежнюю форму.
АТО3330, КНР
АТО3330, КНР
Цена ~ 890 руб. Материал металл Баллы 8
Реальный объем — 5,4 литра. Специальный запорный механизм (стопорный шплинт) защищает канистру от случайного протекания. Топливо выливается хорошо. При повышенном давлении донышко «поплыло», при этом канистра сохранила устойчивость.
Autoprofi KAN-500
Autoprofi KAN-500
Цена ~ 1700 руб. Материал металл Баллы 9
Измеренный объем — 5,5 литра под нижний срез горловины. Вытекает топливо отлично, этому способствует отдельный дренажный винт. И всё бы хорошо, но донышко при избыточном давлении слегка деформировалось.
Garde CP005G, Россия
Garde CP005G, Россия
Цена ~ 295 руб. Материал пластик Баллы 8
Канистра заявлена как «усиленная». При выливании топлива ее бока не «играют», хотя «дыхалка» в лейке установлена только близ горлышка. Вытекание стабильное, но медленное. Объем при заправке под горлышко — 5,55 литра. Повышенное давление привело к легкой остаточной деформации.
Garde CP005R, Россия
Garde CP005R, Россия
Цена ~ 225 руб. Материал пластик Баллы 7
Реальный объем — 5,7 литра. Топливо выливается очень плохо: с бульканьем, дерганьем. Давления канистра не боится.
Garde Extreme Premium, Россия
Garde Extreme Premium, Россия
Цена ~ 430 руб. Материал пластик Баллы 9
Наливной носик расположен внутри канистры, что уменьшает ее объем. Забавное решение. В канистру входит 5,5 литра при заправке до нижнего среза горловины. Крышка снабжена защитой от случайного открывания. Воздушный дренаж работает на четверку. Давление не страшно.
Oktan classic, Россия
Oktan classic, Россия
Цена ~ 255 руб. Материал пластик Баллы 10
Объем до нижнего среза — 5,55 литра. Имеет замок от детей. Снабжена гибким носиком с технологией «Антибульк» (этот веселый термин придумал производитель). Содержимое выливается классно! Изделие не боится давления.
Rexxon, Латвия
Rexxon, Латвия
Цена ~ 1260 руб. Материал металл Баллы 10
Истинный объем — 6,0 литра. Крышка — с блокиратором, предотвращающим случайное открывание. Дренажной трубки не видать, но топливо выливается отлично: сказывается солидный диаметр горловины. Канистра выдержала давление.
Rexxon, Россия
Rexxon, Россия
Цена ~ 320 руб. Материал пластик Баллы 7
Измеренный объем — 6,0 литра. Носик — без дренажа: жидкость льется совсем хило, канистра при этом «икает». Давление выдержала.
Zipower РМ4291, Россия
Zipower РМ4291, Россия
Цена ~ 355 руб. Материал пластик Баллы 8
До нижнего среза в канистру входит 6,0 литра топлива. Носик наворачивается хорошо, но топливо выливается неважно: дренаж не продуман. Давление выдерживает достойно.
Мамонт, Россия
Мамонт, Россия
Цена ~ 310 руб. Материал пластик Баллы 6
Измеренный объем — 5,9 литра. Содержимое выливается неплохо. На этикетке — указание: «После заправки канистры топливом убедитесь в герметичности канистры». А поздно не будет? На донышке есть гофр, который «играет» при повышении давления, — в этом месте корпус со временем может треснуть.
Эврика, Россия
Эврика, Россия
Цена ~ 310 руб. Материал пластик Баллы 6
Реальный объем — 5,5 литра. Топливо выливается крайне вяло. Повышенное давление привело к легкой остаточной деформации днища.
После испытаний
В целом итоги экспертизы можно считать положительными: ни одна из канистр не провалилась. Однако разница между лидерами и аутсайдерами существенная. Только две канистры не вызвали у нас никаких претензий — пластмассовая Oktan classic и металлическая Rexxon.
Счастливого пути и хорошего топлива!
Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться! Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Как сэкономить на заправке, рассказано тут. Норвежская 5-литровая канистра Smart Can — лучшая в своем классе. Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться! Пятилитровые канистры: выбираем лучшую
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