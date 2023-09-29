Отдых на природе: не повторяйте этих ошибок!

Подготовка к пикнику сродни хождению по минному полю. Одно неверное движение – и вот вы уже жуете холодные сосиски, потому что забыли купить уголь. Вместе с экспертом Роспотребнадзора рассказываем, как спланировать поездку с максимальной пользой.

Ошибка 1: «Да не нужны нам эти прививки»

Вакцинация – дело добровольное, и настаивать на походе к врачу мы не будем. Однако нужно понимать, что именно прививка порой является единственным способом предупредить опасную болезнь. Так что прежде чем отправляться на природу, рекомендуем изучить местность на предмет наличия переносчиков различных заболеваний (например, клещей) и сразу подумать: а не стоит ли сделать какую-либо из указанных ниже профилактических прививок?

💉 Прививка от столбняка – одной из самых тяжелых болезней, от которой смертность у взрослых людей составляет до 60%, а у детей до 90%. Столбняк развивается после получения травмы ржавым металлом или любыми предметами, которые имели контакт с почвой. Также велика вероятность заразиться при ожогах и обморожениях.

💉 Прививка от энцефалита. Это смертельное заболевание передается через укус клеща. Вакцинация является самым эффективным способом защиты. В случаях заражения энцефалитом у привитых людей заболевание протекает легче и с меньшими последствиями.

💉 Прививка от бешенства. Инфекция попадает в организм человека через укусы, царапины и слюну, а также через предметы, зараженные слюной больного животного. Выздороветь от бешенства почти невозможно. Мировой медицине известно всего о 13 случаях выживания после появления симптомов бешенства.

Комментарий эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Необходимость вакцинации зависит от того, куда вы отправляетесь. У каждого региона России есть свои особенности – в том числе, распространенность заболеваний. И это нужно учитывать, собираясь в поездку. Например, чтобы отдых в Сибири и на Дальнем Востоке обошелся без неприятностей, имеет смысл заранее сделать прививку от клещевого энцефалита.

Если вы собираетесь отдыхать за границей, то все также зависит от места – для каждого будут отдельные рекомендации. В некоторых странах есть правило, согласно которым документ о проведении вакцинации нужно возить с собой.

Учтите, многие прививки делаются в несколько этапов. К тому же, как ни крути, а вакцинация – это дополнительная нагрузка на иммунитет. Вы же не хотите, чтобы слабость или ломота в теле сопровождали вас в поездке?

Ошибка 2: «Купим что-нибудь поесть по пути»

Не позаботившись вовремя о меню для пикника, вы рискуете столкнуться с двумя проблемами. Сперва придется искать по дороге более или менее крупный магазин, а затем блуждать между прилавками, опасаясь что-нибудь забыть. Составьте список необходимого и постарайтесь закупиться заранее – так вы сэкономите время и деньги. В идеале помимо традиционного шашлыка в вашем чек-листе должны быть вот эти пункты:

отбивные из говядины – коровье мясо является источником цинка, железа и белка. А еще оно подойдет тем, кто бережет фигуру: в 100-граммовой порции содержится чуть больше 200 калорий;

– коровье мясо является источником цинка, железа и белка. А еще оно подойдет тем, кто бережет фигуру: в 100-граммовой порции содержится чуть больше 200 калорий; индейка – эту птицу диетологи ценят за высокое содержание белков, низкое содержание жиров, а также наличие суперполезных для организма аминокислот;

– эту птицу диетологи ценят за высокое содержание белков, низкое содержание жиров, а также наличие суперполезных для организма аминокислот; свежие овощи – главное помыть и нарезать их уже на месте. Так они не успеют скиснуть по дороге и сохранят свои полезные вещества;

– главное помыть и нарезать их уже на месте. Так они не успеют скиснуть по дороге и сохранят свои полезные вещества; фрукты – вкусный и полезный перекус. В осенний период, когда нервная система истощена, обратите внимание на бананы. Они содержат триптофан – аминокислоту, которая при переработке превращается в «гормон радости» серотонин.

– вкусный и полезный перекус. В осенний период, когда нервная система истощена, обратите внимание на бананы. Они содержат триптофан – аминокислоту, которая при переработке превращается в «гормон радости» серотонин. твердый сыр – благотворно влияет на состояние костей и зубов благодаря большому количеству кальция и фосфора. Только аккуратнее: зачастую это очень калорийный продукт.

Берите с собой в дорогу еды с запасом, ведь на свежем воздухе наверняка разгуляется аппетит. Главное – довезти продукты в целости и сохранности. И вот тут вас подстерегает еще одна проблема. Все подробности ниже.

Вопрос эксперту

— Какие продукты точно не следует брать с собой на пикник? Почему?

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Собираясь на пикник, по возможности избегайте скоропортящихся продуктов. У них и так маленький срок годности, а на жаре он еще сокращается. Это касается молочных и кисломолочных продуктов, яиц, пирожных и тортов с кремом. Также не стоит готовить сложные салаты с майонезом, сметаной. Или хотя бы не заправляйте их заранее. Опасны паштеты, вареная колбаса, мягкие сыры типа моцареллы, страчателлы. С осторожностью следует относиться к рыбе и морепродуктам.

Ошибка 3: «Ну что с этой колбасой сделается?»

Обычно мы берем с собой еду в дорогу с расчетом, что она гораздо вкуснее и полезней той, что подают в придорожных кафе. Однако долгая поездка на автомобиле – серьезное испытание для большинства видов продуктов. Чтобы ваше путешествие прошло без вынужденных «пит-стопов», рекомендуем заранее продумать, в чем вы будете хранить еду. Вместе со специалистами Роспотребнадзора мы составили список наиболее популярных вариантов для перевозки продуктов в машине. Надеемся, теперь сделать выбор вам будет проще.

Способы перевозки продуктов в машине: плюсы и минусы

Вариант для хранения Плюсы Минусы Фольга ✅ Устойчива к воздействию температур ✅ Не впитывает влагу, поэтому не деформируется при контакте с жиром, водой и другими жидкостями, не имеет вкуса и запаха, которые могли бы испортить продукт ✅ Упаковка из фольги позволяет сохранить продукты холодными в течение более длительного времени ❎ Нельзя хранить продукты с высоким содержанием кислот, например цитрусовые, яблоки, ананас, блюда с использованием уксуса или томатного соуса. Кислоты взаимодействуют с алюминием и разрушают фольгу, а частицы металла могут проникнуть в пищу. Это вредно и меняет вкус еды. Термопакет ✅ Грузоподъемность – в среднем выдерживает вес до 15 кг ✅ Можно использовать много раз для хранения холодных и горячих продуктов ❎ Нужно мыть и тщательно высушивать после каждого применения Целлофановый пакет ✅Низкая цена ✅ Удобство в использовании ✅ Экологичность ❎ Еда быстро плесневеет, поскольку вся влага, которая испаряется из продукта, оседает на пакете, и создаются условия для развития патогенных микроорганизмов. Так что хранить пищу в них можно очень короткое время Пищевая пленка ✅ Прозрачность – видно, где лежат какие продукты, не впитывает запахи ✅ Не пропитывается жиром, ✅ Невысокая цена ✅ Проста в использовании ❎ Однократное использование. При длительном хранении продукты в пленке «задыхаются» ❎ Не стоит держать в ней горячие продукты, так как внутри образуется конденсат, который способствует развитию плесени ❎ Легко рвется. Пленку лучше использовать как временную «крышку» для продуктов – прикрыть еду от пыли, грязи, насекомых Пластиковый контейнер Примечание: нужно выбирать контейнеры из хорошего пищевого пластика. Если использовать некачественный или технический пластик, то вредные вещества, которые применяются при производстве, могут попасть на пищу, а затем – в организм ✅Стойкий к повреждениям ✅ Легкий ✅Транспортабельный ✅Предотвращает протекание жидкой еды за счет полотно прилегающих крышек ✅ Низкая цена ❎ Впитывает запахи ❎ Через некоторое время поверхность пластика может мутнеть – такие контейнеры уже непригодны для использования, возможно скопление бактерий на стенках Стеклянный контейнер ✅ Экологичный материал ✅ Не впитывает запахи ✅ Не красится от продуктов, ✅На стенках не скапливаются бактерии ✅ Более длительный срок хранения продуктов по сравнению с пластиковым контейнером ❎ Высокая цена ❎ Тяжелый ❎ Легко бьется Сумка-холодильник

✅ Легкая ✅ Многие модели можно складывать ✅ Поверхность легко очищается ✅ Долго держит холод – от 5 до 15 часов ✅ Хранить можно мясо, рыбу, овощи, фрукты, напитки ❎ Загружать нужно заранее охлажденные продукты, иначе они еще сильнее нагреются

Ошибка 4: «Поболит и перестанет»

Походная романтика с ароматными шашлыками и посиделками у костра – это прекрасно. Но не стоит забывать, что дикая природа является средой обитания различных бактерий, вирусов и паразитов. По умолчанию будем считать, что необходимые в вашем регионе прививки вы уже сделали и теперь основная задача – отпугнуть вредителей. Для этого используйте репелленты и одежду, защищающую от укусов насекомых. А еще не забывайте про стандартное правило: на природу надеваем только светлую одежду, на которой будет хорошо видно клещей. По возможности руки и ноги должны быть закрыты манжетами. Кстати, на просторах маркетплейсов можно найти специальные костюмы «стоп-клещ». Дизайн на любителя, но ведь вы не ставите задачу покорить миланские подиумы.

Путешественникам на заметку

В последние годы в регионах России фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Из-за глобального потепления к нам стали прилетать южные птицы, которые передают заболевание комарам. Симптомы опаснейшего заболевания похожи на обычный перегрев на солнце: резкая головная боль, рвота и температура.

Заметили какие-то изменения в своем самочувствии? Ни в коем случае не игнорируйте их, поскольку они могут быть признаками серьезного заболевания. И обязательно захватите с собой дорожную аптечку, в которой будут препараты от аллергии, при проблемах с ЖКТ, жаропонижающие, а также ранозаживляющие и антибактериальные средства.

Какие симптомы свидетельствуют о том, что нужно срочно ехать в больницу?

Головная боль, слабость, сонливость, боли в области живота, тошнота, рвота, приступы диареи, снижение зрения, расстройство слуха, галлюцинации и сухость во рту могут быть симптомами отравления ядовитыми растениями. Пищевое отравление проявляется повышением температуры, снижением давления, тошнотой, рвотой, болями и спазмами в кишечнике, учащенными дыханием и пульсом. При возникновении вышеперечисленных симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Ошибка 5: «Отдохну потом, сейчас главное добраться до места»

Мы понимаем, как вы устали за неделю, наверняка много и упорно работали. А, может быть, у вас вообще намечается отпуск. И все же самое главное правило, которое нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах, звучит так: давайте себе своевременный отдых.

Суммарное время вождения в сутки не должно превышать 10 часов. Учитывайте это при планировании своих поездок. Но это еще не все. Считается, что внимание притупляется спустя четыре часа непрерывного управления автомобилем. Скорость реакций снижается, и человек уже не может полноценно контролировать дорожную ситуацию. Вот почему так важно каждые четыре часа делать остановку хотя бы на 15-20 минут, а еще лучше – на 45 минут. Только пообещайте, что не будете отсиживаться в это время в машине, а непременно выйдете размяться или даже прогуляться на свежем воздухе. Помните: качественный отдых пассажиров во многом зависит от того, насколько отдохнувшим будет водитель.

Еще больше информации о здоровом питании – на онлайн-ресурсе Роспотребнадзора здоровое-питание.рф