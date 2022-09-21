В конце лета вступили в силу поправки в Административный и Уголовный кодексы. Вот что теперь грозит за нарушение скоростного режима.

Штраф или лишение?

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Сегодня в соответствии со ст. 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения на 20–40 км/ч штрафуют на 500 рублей. За 40–60 км/ч сверх лимита придется выложить 1000–1500 рублей (при повторном нарушении — 2000–2500 рублей).

Превышение на 60–80 км/ч карается штрафом в 2000–2500 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев (при повторном нарушении права забирают на год).

За превышение более чем на 80 км/ч ждет максимальный штраф 5000 рублей или лишение в/у на полгода. При рецидиве расстаться с правами придется на год. Повторным считается нарушение, совершенное в течение года с момента оплаты штрафа за предыдущее нарушение.

В третий раз — уголовное наказание

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С 10 января 2022 года для злостных нарушителей скоростного режима предусмотрено и уголовное наказание.

Фигурантом уголовного дела рискует стать водитель, который сел за руль уже будучи лишенным прав за превышение скорости на 60 км/ч и более (либо за выезд на встречку) и вновь нарушил скоростной режим (либо выехал на встречную полосу движения).

За превышение скоростного режима на 60–80 км/ч в третий раз, а также превышение скоростного режима на 80 км/ч и более в третий раз водителю назначается одно из следующих уголовных наказаний:

штраф 200–300 тысяч рублей

штраф в размере дохода за период от 1 до 2 лет

обязательные работы до 480 часов

принудительные работы до 2 лет

лишение свободы до 2 лет.

В дополнение к любому из этих наказаний водителя лишают прав на срок до 3 лет, а с 25.07.2022 г. могут и конфисковать автомобиль.

За превышение скорости на 60–80 км/ч в четвертый раз (и последующие), а также за превышение скорости на 80 и более км/ч в четвертый раз (и последующие) нарушителя ждет одно из следующих наказаний:

штраф 300–500 тысяч рублей

штраф в размере дохода за период от 2 до 3 лет

исправительные работы до 2 лет

ограничение свободы до 3 лет

принудительные работы до 3 лет

лишение свободы до 3 лет.

В дополнение к любому из наказаний водителя лишат прав на срок до 6 лет и могут конфисковать автомобиль (с 25.07.2022 г.)

Подробные сведения содержатся в документе, размещенном на сайте правовой информации.

Если превышение скорости зафиксировано с помощью средств фото- и видеофиксации, то владельца автомобиля могут наказать только денежным штрафом. Причем штрафуют по нижней границе вилки. Но при повторном превышении на 40–80 км/ч размеры штрафов увеличиваются и скидка 50 % не предоставляется.

Кто решает, конфисковывать ли авто?

Применить ли к нарушителю уголовное наказание или уголовное с конфискацией — решает суд. Есть одно «но»: конфисковать автомобиль можно только у владельца. Если машиной в момент правонарушения управлял водитель по доверенности, забирать автомобиль у хозяина не будут.

Штрафы за нарушение «с камер»

Если нарушение зафиксировала камера, водителя прав не лишат. Также он не может быть привлечен и к уголовной ответственности. Нарушителю выпишут максимальный штраф — 5000 рублей, если статья КоАП РФ предусматривает в качестве санкции лишение прав (ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ). Если статья не «лишенческая», штраф может быть и минимальным.

Жесткие меры не помогают?

Несмотря на серьезные санкции, лихачей на дорогах по-прежнему предостаточно. По мнению чиновников, порядка 40% всех ДТП в столице происходит по вине нарушителей скоростного режима. В других больших городах ситуация более-менее схожая. Одной из мер, призванных сократить число нарушений, называют снижение нештрафуемого (ненаказуемого) порога скорости с 20 до 10 км/ч.

Что такое «ненаказуемый порог скорости»?

Сейчас любые санкции накладываются на водителей только за превышение свыше 20 км/ч. Например, если при скоростном ограничении на дороге 60 км/ч водитель разогнался до 79 км/ч, штрафа ему не выпишут (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ).

Важно. В то же время нарушением считается превышение допустимой скорости даже на 1 км/ч. А это значит, что в случае ДТП, если в результате экспертизы будет установлено, что причиной аварии, в том числе, было минимальное превышение, водитель будет нести ответственность. В какой степени — решит суд.

Новый старый штраф (история вопроса)

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Штраф за превышение разрешенной скорости на 10 км/ч существовал и раньше — в 2013 году. Он был предусмотрен недействующей сейчас ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ. За это нарушение взимали тогда 100 рублей. В сентябре 2013 года санкция была исключена из КоАП. Исключена, но не забыта. Первый раз штраф пытались вернуть уже в 2014 году, был подготовлен законопроект, но в законную силу он так и не вступил.

В 2019 году ГИБДД вновь предложила штрафовать на 1500 рублей за превышение допустимой скорости на 10 км/ч. Но в декабре того же года экс-премьер Дмитрий Медведев посчитал эту инициативу спорной и предположил, что от нововведения могут пострадать и невиновные водители.

В декабре 2021 года власти Москвы передали федеральному правительству и в МВД инициативу о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По мнению чиновников, снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч способно сократить число ДТП на 35%. Предполагается, что сокращение количества ДТП должно позитивно сказаться и на столичном трафике — заторы чаще всего образуются там, где произошла авария. При этом за пределом города ненаказуемый порог предлагалось оставить на уровне 20 км/ч.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посчитал инициативу московского Дептранса «вредной» и сообщил, что «Единая Россия» ее не поддержит. По мнению Андрея Турчака, нововведение не сможет сделать дороги более безопасными, но позволит брать больше штрафов с автомобилистов. Подробнее об этом мы писали здесь.

Так снизят порог или нет?

Учитывая, что предложения вновь снизить ненаказуемый порог скорости с завидным постоянством поступают и ставятся на обсуждение чуть ли не каждый год, можно предположить, что к этому вопросу чиновники, наверняка, вернутся. Чем закончатся их прения, предсказать сложно.

На сегодняшний день надо знать, что уменьшение нештрафуемого порога до 10 км/ч не произошло.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Сергей Смирнов, юрист

— От снижения порога нет никакого эффекта. Я бы вел речь об исключении вообще подобного допуска.

Во-первых, при наличии нештрафуемого порога у водителей появляется чувство определенной безнаказанности.

Во-вторых, фактически сводятся на нет все те ограничения, которые установлены на дорогах. Поэтому в идеале нужно порог убирать вовсе и параллельно с этим серьезно пересматривать конкретные скоростные ограничения на отдельных участках дорог.

Минус в снижении ненаказуемого порога есть только для водителей, которые привыкли, что немного нарушать возможно. Но и они со временем привыкнут и к новым ограничениям.

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Фото: ТАСС и «За рулем»