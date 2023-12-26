Остановил инспектор ГИБДД — вот что я отвечаю и уезжаю

«За рулем» опубликовал опрос, который поможет водителям при встрече с ГИБДД

Бывало с вами такое: вроде понимаешь, что сотрудник ДПС не прав, но не знаешь, на какие статьи закона опираться?

Поверьте, вы не одиноки. Согласно исследованию группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», даже новые ПДД, вступившие в силу с 1 марта 2023 года, большинство автолюбителей (91%) еще не успели полностью запомнить. А ведь эти знания мы применяем регулярно – что уж говорить про штудирование Административного кодекса и приказов МВД.

Хорошая новость в том, что положения, регламентирующие отношения между водителем и сотрудником ДПС, в правовых документах меняются не так часто. Поэтому, имея даже базовые представления о своих правах и обязанностях, вы будете увереннее чувствовать себя при встрече с автоинспектором. А еще вы не наделаете ошибок, из-за которых потом придется бегать по судам или платить необоснованные штрафы.

Итак, представьте, что вас остановил очень дотошный инспектор ГИБДД. В зависимости от ситуации выбирайте наиболее приемлемый для вас вариант ответа. Спойлер: часть вопросов будет с подвохом.

Рекомендации эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Если я понимаю, что инспектор ГИБДД злоупотребляет своими полномочиями, мне все равно нужно подчиниться его требованиям?

— Квалификация действий инспектора как злоупотребление правом – это прерогатива должностных лиц, таких как следователь, прокурор, судья. Оценить действия инспектора в моменте, на дороге, попросту некому.

Необходимо помнить, что фактически в отношениях с представителями власти существует презумпция «сначала исполняй, затем обжалуй». Многие водители считают, если инспектор ГИБДД допускает нарушение в отношении него, то это дает право на неисполнение возложенных на него законом обязанностей. Для многих эта ошибка является роковой, и в дальнейшем водитель может обрести статус правонарушителя по статье о невыполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

— Как мне вести себя «здесь и сейчас»?

— В первую очередь, критично оцените, насколько вы и ваш автомобиль соответствуете требованиям действующего законодательства. Нет ли повреждений, пристегнут ли ремень безопасности, включены ли габариты и т.п.

Во-вторых, морально подготовьтесь к разговору с представителем власти. Вы должны понимать, что вы не с соседом на завалинке вечером собираетесь вести томные беседы «о важном». Презюмируется (предполагается. – Прим. ред.), что остановка транспортного средства имеет под собой соответствующие основания. Следовательно, вне зависимости от своего настроения, вы должны настроится на спокойный, уважительный разговор с сотрудником полиции.

В-третьих, если вы выполнили первые два пункта и видите, что инспектор явно нарушает ваши права, повышает голос, намекает на взятку или же излишне придирчив, все ваши дальнейшие действия должны быть подчинены одному – вашей безопасности и фиксации нарушений инспектора. Но при этом ваша безопасность должна стоять на первом месте!

— Мы с инспектором разъехались. Что мне делать дальше, чтобы восстановить справедливость?

— Если ваши права все-таки были нарушены, то при первой же возможности подготовьте жалобу на имя руководителя инспектора ГИБДД. В ней необходимо последовательно изложить хронологию событий, существо нарушений и требование об их устранении. К жалобе приложите имеющиеся доказательства вашей позиции (фото-видеоматериал, ФИО и телефоны свидетелей, копии обжалуемых документов). Действия инспектора вы также можете обжаловать в органах прокуратуры и в суде.

Про самые дорогие штрафы за нарушения ПДД читайте здесь