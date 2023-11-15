5 самых дорогих нарушений ПДД – штрафы до 400 тысяч рублей!

«За рулем» напомнил водителям, за что можно получить шестизначный штраф

1. Выбросил мусор из автомобиля: штраф до 70 000 рублей

За выгрузку или сброс отходов с автомобиля или прицепа вне мест скопления мусора гражданину придется заплатить штраф от 10 000 до 15 000 рублей (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Если машина оформлена на юрлицо, штраф составит 30-50 тысяч рублей. За повторное совершение этого правонарушения распрощаться придется уже с 20-30 тысячами рублей (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ). Юрлица заплатят 60-100 тысяч рублей.

Если же мусор был выброшен с грузовика, прицепа к нему, трактора или «других самоходных машин», штраф при первом нарушении для физлица составит 40-50 тысяч рублей (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). Для юрлиц – 100-120 тысяч рублей. При повторном нарушении физлицу придется расстаться с 60-70 тысячами рублей, юрлицу - со 150-200 тысячами (ч. 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ).

2. Забыл детское кресло: штраф до 100 000 рублей

За нарушение правил перевозки детей физлиц штрафуют на 3000 рублей, юрлиц – на 100 тысяч рублей (ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ).

Если вы забыли установить детское кресло в каршеринговое или взятое в прокат авто, тремя тысячами отделаться не получится. Оператор каршеринга оплатит штраф и, скорее всего, взыщет с вас эту сумму через суд.

3. Вез «негабарит»: штраф до 400 000 рублей

14 апреля 2023 года вступили в силу поправки в ст. 12.21.1 КоАП РФ, которые смягчают ответственность за перевозку тяжелых и негабаритных грузов.

Раньше за нарушение штрафовали и водителя, и собственника ТС. Теперь в большинстве случаев санкции ждут только собственника ТС.

Некоторые водители пользовались уловкой, чтобы, ничем не рискуя, перевезти на дачу груз на арендованных авто. А позже получали претензию от компании-собственника с требованием возместить ущерб. Который, в зависимости от того, на сколько именно превышены допустимые пределы, составляет 100-400 тысяч рублей.

4. Припарковался на газоне: штраф до 300 000 рублей

Размер штрафа за это нарушение могут самостоятельно назначать региональные власти.

В Москве физлицо штрафуют на 5000 рублей, юрлиц – на 300 000 рублей. Если вы брали авто в каршеринге, готовьтесь расстаться с «юридической» суммой.

5. Вез пиротехнику на корпоратив: штраф до 250 000 рублей

Любая пиротехника – вплоть до бенгальских огней – считается опасным грузом. Даже за незначительные нарушения перевозки салютов на водителя может быть наложен штраф от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей.

Если же вы были за рулем служебной машины, не имеющей специального разрешения, обозначения и конструктивных особенностей, штраф составит уже 150-250 тысяч рублей. Этот штраф работодатель, если он был не в курсе предпраздничных перевозок, взыщет с вас.

За более серьезное нарушение правил перевозки опасных грузов водителю грозит лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев или штраф 2000-2500 рублей. Если автомобиль оформлен на юрлицо, штраф может дойти до 500 тысяч рублей (ст. 12.21.2 КоАП РФ).

Можно ли снизить штраф через суд?

У водителя есть право добиваться снижения штрафа до размера, предусмотренного для физлиц. Чтобы суд согласился с вашими доводами, придется вести переговоры с фирмой-собственником ТС, собирать доказательную базу, возможно, оплачивать работу юриста. Дорого, а успех не гарантирован.

Лучше помнить про возможные последствия и не нарушать.

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