6 обычных вещей в багажнике, за которые вы получите штраф

На автомобиле можно перевозить почти всё, что угодно. Но многое — только при выполнении определенных условий, с оговорками и ограничениями. Рассмотрим любопытные варианты, которые могут возбудить интерес инспектора.

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Не будем отвлекаться на очевидные «нельзя» наподобие динамита, наркотиков, ядовитых и радиоактивных веществ небытового характера. В южных областях в смутные времена браконьеры продавали черную икру автомобилистам и тут же извещали об этом ближайший патруль ДПС. Патруль потрошил водителя по полной программе, изъятая икра снова поступала в продажу.

Потрошение шло с упоминанием статьи 175 Уголовного кодекса — приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, большой штраф и немного тюрьмы. Иными словами, икру можно провозить только в заводских упаковках, а если у вас есть чек магазина — так еще спокойнее. Но под определение «добыто преступным путем» могут попасть намного более простые вещи, нежели икра.

Дрова

Лично срубленная новогодняя елка — понятно, незаконно. Штраф до 4000 рублей плюс возмещение материального ущерба — величина и ущерба, и возмещения зависит от размера и ценности дерева. Но преступно добытым считается любое дерево в любое время года — при отсутствии порубочного билета. У ГИБДД по закону есть все полномочия для контроля перевозки дров. Полный багажник дров инспектор может истолковать как незаконную вырубку (штраф см. выше), потребовать объяснений и инициировать дальнейшее разбирательство. Сам он выписать штраф за дрова не может, и на том спасибо.

Это общий принцип: у сотрудников ГИБДД есть право проверять грузы, но нет права наказывать за запрещенные. Этим занимаются другие инстанции.

Свинья

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Инспектор ДПС — не зоолог, в породах зверей разбираться не обязан. По этой причине перевозимую тушу (или крупную часть туши) домашней свиньи может ошибочно принять за тушу дикой свиньи. За этим последует законная просьба показать лицензию на отстрел.

Если сопроводительных бумаг (на свинью и тем более на кабана) не найдется, могут возникнуть последствия, описанные в статье 8.37 КоАП РФ. В виде штрафа, изъятия оружия, лишения охотничьей лицензии и двух лет заключения, в зависимости от причиненного природе вреда. Плюс компенсация за ущерб: самец кабана — до 90 тысяч, самка — до 150 тысяч.

Мораль: при перевозке убиенных съедобных животных (и животных с ценным мехом) держите под рукой бумажку, доказывающую легальность груза. Рыба осетровых и прочих пород, занесенных в Красную книгу, также требует документального подтверждения ее чистоты перед законом.

Самогон

Самодельный алкоголь перевозить можно. Однако закон о регулировании оборота алкогольной продукции вводит ограничения по объему перевозимого по территории РФ так называемого «немаркированного алкоголя»: не более 10 л на человека. Наказание за превышение предусмотрено статьей 14.17.2 КоАП РФ — штраф 3000–5000 рублей с конфискацией продукции. Самогон, вино, пиво — без разницы.

Еще одна неуютная для перевозок форма алкоголя — в заводской таре без акцизных марок. Формально не запрещено, но первая мысль, которая посетит инспектора — какой-то контрафакт, надо проверить. Примерно это же он подумает, если увидит в багажнике четыре ящика водки, купленной на свадьбу. Имеет право задать вопросы. Чек из магазина снимет все подозрения.

Телевизор

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Действующий регламент ГИБДД разрешает инспекторам досматривать любые перевозимые грузы и проверять документы на эти грузы — без уточнений, в каких конкретно случаях. То есть к различным перевозчикам и частным автомобилистам — равный подход.

Если вы везете старый телевизор на дачу, инспектор имеет право заподозрить, не краденый ли он. Ситуация дикая, но таков закон. По счастью, самое страшное, что грозит водителю, перевозящему бытовые грузы по бытовым нуждам, — отправка в дежурную часть для написания объяснительной. По еще большему счастью, на практике инспекторы не пристают к мирным автомобилистам с подобными домогательствами. Но 5–8 телевизоров в одной машине могут их напрячь.

Бумеранг

Ограничения касаются почти всех видов доступного обычным гражданам оружия. Кастеты, нунчаки, кистени, бумеранги запрещено перевозить в открытом виде. В чехле или сумке — пожалуйста. Это же касается и ножей: в ножнах и упакованные в багаже — можно. «Травму» можно возить только при наличии лицензии, охотничьи ружья — тоже, причем обязательно в чехле, а патроны должны перевозиться отдельно. Не более пяти стволов, патронов — не более 400 штук.

Статья 20.12 КоАП РФ определяет наказания за нарушения при перевозке оружия. Ружье без чехла — штраф 1000–1500 рублей.

Ножи (но не все)

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К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве предметов хозяйственно-бытового и производственного назначения. Грубо говоря, ножики, купленные в супермаркете, — не оружие. С охотничьими могут быть проблемы — по правилам, к охотничьему ножу при продаже должен прилагаться сертификат, подтверждающий, что это охотничий нож. Если сертификата нет, инспектор может затребовать проведения экспертизы для установления типа оружия. Так что все режущие предметы лучше прятать на дно сумок и заворачивать в спальники.

Пневматическое оружие считается спортивным, лицензии не требует, равно как топоры, ледорубы и классическая бейсбольная бита. Но, положа руку на сердце, многие ли россияне регулярно играют в бейсбол? Поэтому инспектор, конечно, заподозрит, что бита вам нужна для чего-то другого. По-хорошему, биту тоже лучше не светить. И пулемет РПК-16 — тем более. Тогда ваша поездка будет максимально приятной.