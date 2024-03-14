Алкотестеры для самоконтроля: какой не оставит без водительских прав?

Эксперты «За рулем» проверили 11 «домашних» алкотестеров по цене от 700 рублей

Пьяный водитель – это всегда преступник. Ни малейшего снисхождения к таким быть не должно.

Однако редкий водитель является абсолютным трезвенником, да это от него и не требуется. Человек зачастую ощущает себя вполне трезвым, но внутренний голос подсказывает ему, что это не совсем так. Примеров много – последствия вчерашней вечеринки, прием спиртосодержащих лекарств и так далее. Именно такие водители и приобретают недорогие алкотестеры, чтобы иметь возможность оценить, стоит ли сегодня садиться за руль или лучше прокатиться на общественном транспорте.

Доказательной юридической силой ни один подобный алкотестер не обладает. Рассказывать про него задержавшему вас автоинспектору смысла нет. Право решающего голоса при определении степени вашего опьянения имеет только врач.

Но для периодического самоконтроля такие приборчики вполне подходят – если, конечно, их показания близки к истине. Именно это мы и решили проверить, приобретя дюжину алкотестеров по цене от 700 до 12 000 рублей.

Что должен показывать алкотестер?

Что общего у алкотестеров и спидометров? Все на свете штатные спидометры показывают скорость чуть выше истинной, – лишь бы водитель не подумал, что едет слишком медленно. Мы считаем, что недорогие алкотестеры тоже имеют моральное право немножко завышать показания – лишь бы поддатый человек не полез за руль.

Это инструмент типа штангенциркуля не имеет права врать во всем диапазоне измерений, а простенькому алкотестеру мы готовы простить десяток процентов точности в сторону повышения безопасности на дороге. Пусть лучше признает сомневающегося человека выпившим, нежели трезвым.

ЧТО ТАКОЕ ПРОМИЛЛЕ? Проми́лле – это единица относительной величины (лат. pro mille, на тысячу), тысячная доля какого либо числа; десятая часть процента. Обозначение промилле вот такое: ‰. Запомнить обозначение несложно: число кружочков в обозначении соответствует числу нулей в соответствующей дроби. У процента – два кружочка (1/100), а у промилле – три (1/1000). Очевидно, что 1‰ = 0,1%. Промилле, как и процент, безразмерная величина. Это просто ближайший родственник процента, которому всё равно, что измерять – уклон дороги или рост поголовья скота. А вопрос типа «чему равен ваш промилле?» не имеет ни малейшего смысла. Точно так же можно поинтересоваться у водителя, сколько у него процентов? Ответ обещает быть любопытным.

Что говорит закон

Наказать за пьяную езду нас могут только согласно законам РФ – и никак иначе. Но в ПДД никакие «пьяные циферки» не оговариваются. А где же проходит граница между состояниями «пьяный» и «трезвый»?

Действующая редакция статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») гласит:

«Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови…»

Итак, официальные нормы руководствуются совершенно конкретными единицами – это масса, деленная на объем. В школе это называли плотностью. При этом оговариваются следующие предельные значения:

для выдоха – 0,16 мг/л;

для крови – 0,3 г/л.

Указанные величины – и только они! – это закон. Никаких промилле в законе нет.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ ВЫВОДА ЭТАНОЛА Пол. Метаболизм у разных полов работает с разной скоростью: мужской организм выводит этанол на 20% быстрее.

Метаболизм у разных полов работает с разной скоростью: мужской организм выводит этанол на 20% быстрее. Заболевания. Людям с хроническими заболеваниями, которые влияют на работу ЖКТ, печени или почек, требуется больше времени для вывода этанола.

Людям с хроническими заболеваниями, которые влияют на работу ЖКТ, печени или почек, требуется больше времени для вывода этанола. Возраст. У пожилых людей вывод этанола из организма ­замедляется.

У пожилых людей вывод этанола из организма ­замедляется. Метаболизм. Если у человека быстрый обмен вещества, то он быстрее выводит алкоголь из организма.

Если у человека быстрый обмен вещества, то он быстрее выводит алкоголь из организма. Вес. Человек с большей массой тела быстрее выводит алкоголь.

В чем измеряют «домашние» алкотестеры?

Увы – алкотестеры часто выдают результаты замеров именно в промилле. Такие единицы используют приборы Dingo и Alcogran.

В нашей выборке, кроме того, встретились приборы, использующие единицы g/l – так работают Alcohol cheker и Alcohol tester. Надо полагать, что речь идет о граммах, деленных на литр, хотя все алкотестеры измеряли именно состояние выдоха, а не анализировали состав крови.

При желании можно пересчитать показатели для выдоха в норматив по крови и обратно. Для грубого подсчета достаточно умножить нормы по выдоху на 2, не обращая внимания на единицы измерения. Тогда 0,12 мг/л по выдоху преобразятся в 0,24 г/л по крови – не очень точно, зато быстро.

Как испытывали?

Все тестируемые алкотестеры поочередно подключали к трем эталонным генераторам спиртовоздушной смеси, настроенным на концентрации спирта в воздухе 0,12 мг/л, 0,24 мг/л и 0,46 мг/л соответственно.

Каждый алкотестер тестируем на трех генераторах, при необходимости замеры повторяем.

При норме 0,16 мг/л первый генератор выдавал концентрацию, являющуюся по закону «проходной», второй генерировал запретную смесь, а третий выдавал, скажем так, «совсем запретную». Приборчикам оставалось уверенно отличить «трезвый» выдох от «нетрезвого».

Образцовый выдох с требуемой концентрацией этанола может выдать только «робот» – к нему и обратились… Этот генератор был настроен на разрешенную концентрацию спирта в воздухе.

Участники

Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения обо всей продукции в целом.

Alcogran AG-125, Армения Примерная цена 8300 ₽

Алкотестер выдает довольно точные показания, но – внимание! – в неверных единицах. Вместо значка ‰ должно быть хотя бы «г/л» – тогда можно сравнивать показания прибора с требованиями по концентрации спирта в крови. Почему не показывать концентрацию спирта в воздухе – непонятно.

Рекомендуем ограниченное применение при отсутствии альтернативы. Alcohol cheker, КНР Примерная цена 1500 ₽

Показания в g/l – отличный способ сбить с толку кого угодно. По всей видимости, тестер сразу выдает показания по крови, а не по выдоху, но тогда выходит, что уже на первом рубеже он завысил показания вдвое.

Рекомендовать не можем. Alcohol tester, КНР Примерная цена 1500 ₽

Приборчик выдает показания в непонятных единицах: g/l! Что такое 0,6 g/l? Это 600 мг/л – при норме 0,12 мг/л по выдоху. Получается, что он завышает значения примерно на три порядка! Если допустить, что идет автоматический пересчет по крови (норма – 0,3 г/л), то налицо двойное превышение.

Рекомендовать не можем.

Alcohol tester AT6000, страна не указана Примерная цена 700 ₽

Алкотестер проснулся только при максимальной концентрации спиртовоздушной смеси, да и то уменьшил истинное значение примерно на порядок.

Рекомендовать не можем. ATD-ALC0 5, страна не указана Примерная цена 5000 ₽

Приборчик работает с правильными единицами измерения, однако слишком сильно занижает показания.

Рекомендовать не можем. Digital Breath Alcohol Tester, страна не указана Примерная цена 3000 ₽

Занижает измеряемый параметр в 2–3 раза.

Рекомендовать не можем.

Digital display Alcohol tester, страна не указана Примерная цена 2600 ₽

Очень неточная работа: на первых двух рубежах – двойное завышение, а на последнем – занижение примерно на четверть.

Рекомендовать не можем. Dingo AТ-2000, Армения Примерная цена 8200 ₽

Неверные единицы измерения! Надо сообразить, что вместо значка промилле должно быть «г/л», и что речь идет о концентрации спирта в крови, а не в воздухе. В этом случае пользоваться можно – показания довольно точные.

Рекомендуем с оговорками ограниченное применение при отсутствии альтернативы. Dingo E010, Корея, Армения Примерная цена 12 000 ₽

Дорогущий прибор совершает – увы! – традиционную ошибку: путается в единицах измерения. Пользоваться можно только при понимании того, что вместо ­промилле должны быть г/л, и что речь идет о концентрации спирта в крови. За такие деньги – нет, отказать.

Рекомендовать не можем.

Inspector AT750, Корея Примерная цена 7300 ₽

Единственный прибор в нашей выборке, к которому вообще нет претензий.

Рекомендуем в первую очередь – выбор «За рулем». Inspector AT650, Корея Примерная цена 6700 ₽

Несколько завышает показания в «опасной зоне», но мы не считаем это недостатком.

Рекомендуем.

Подводим итоги

В правильных единицах мг/л показания выдали только шесть алкотестеров. Из них лишь Inspector AT750 показал почти идеальную точность на всех этапах. Второе место – у прибора Inspector АТ650, который чуть завысил показания в «пьяной зоне». Но мы изначально условились, что не будем к этому цепляться.

Что касается приборов, индицирующих результаты в промилле, то они, вообще говоря, призваны запутывать пользователей.

«Коллективный» алкотестер для предприятий.

Однако пользоваться ими при большом желании можно. Тем, кто уже приобрел алкотестеры Alcogran AG‑125, Dingo AТ‑2000 или Dingo E010, достаточно не обращать внимания на значки ‰, условно полагая, что речь идет о пересчете в г/л применительно к анализу крови. Очень неудобно, но привыкнуть, наверное, можно.

Если алкозамки пропишутся во всех авто­мобилях, то алкотестеры умрут как класс.

Все остальные приборчики мы забраковали: они показывают «погоду в Африке». Но задуматься есть над чем.

Как нас разводят

Если вас остановил патруль ДПС, требующий проверку на состояние опьянения, то, к сожалению, есть шанс, что вас хотят просто «развести на деньги». Вот некоторые типичные приемы, на которые не следует поддаваться.

«Предварительная проверка». Любой несертифицированный прибор, вроде тех, что мы испытывали, может быть настроен на завышение показаний. А водитель, увидев заметное превышение, сразу согласится на взятку.

Не поддавайтесь на предложение предварительного тестирования приборчиком, явно не тянущим на звание профессионального и утвержденного для применения соответству­ющими документами.

«Мундштук со спиртом». Махинацией при замерах может быть размещение в мундштуке ватки со спиртом, отчего показания прибора станут запредельными. Требуйте, чтобы мундштук распечатали при вас, или добивайтесь проверки в медучреждении.

«Подуйте как следует». Водителя, который выпивал накануне, может подвести требование несколько раз подуть в мундштук. Пары накопятся, и результат может выйти за грань допустимого. В мундштук следует выдохнуть только один раз.

«Ноль целых фиг десятых». Нельзя подписывать пустой бланк протокола об освидетельствовании, если результат отрицательный, а вы очень спешите. Вам могут дорисовать лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Нельзя оставлять цифры вроде «0 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха». К нолю могут дописать запятую и любую цифру. Лучше, чтобы числилось 0,00, а копию протокола взять себе.

Можно ли как-то измерить степень опьянения в промилле?

При желании – можно. Если, к примеру, анализ крови показывает, что в литре крови человека содержится 999,78 миллилитра крови и 0,22 миллилитра спирта, то такая концентрация составит 0,22‰ (промилле). Такой пересчет является технически грамотным, потому что единицы объема, поделенные на единицы объема, дают безразмерную величину. И в этом случае нормативные документы могут оговаривать допустимую степень опьянения именно в промилле.

Но вот граммы, деленные на литры, в промилле никак не перевести. Теоретически можно углубиться в сложные пересчеты, учитывающие плотность крови, чтобы попытаться пересчитать миллиграммы в миллилитры…

Но зачем это делать, если ни в КоАП, ни в ПДД никакие нормативные промилле всё равно не оговариваются?

Как должны освидетельствовать на состояние опьянения

Любая проверка инспектором вашего состояния (даже с правильным алкотестером) – это лишь способ для самого инспектора подтвердить свои догадки, что вы пьяны, или опровергнуть их. Это уже медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты можно не признавать. Можно вообще отказаться от такого освидетельствования.

Окончательный вердикт может поставить только врач – либо в специализированном медицинском автомобиле, либо в стационере. Это уже освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От него отказываться нельзя. Отказ приравнивается к опьянению – со всеми вытека­ющими.

Благодарим ООО НПЦ «САНТ» за помощь в организации измерений.

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