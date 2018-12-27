Говорят, захмелеть можно не только от алкогольных напитков. Эксперты «За рулем» проверили, так ли это. А заодно определили, какие алкотестеры лучше для самоконтроля.

Пьяный за рулем — это, извините, уже не человек. Ни малейшей жалости к таким «водителям» не испытываем. С другой стороны, время от времени на дороге возникают глупейшие ситуации: в пьянстве обвиняют того, кто искренно считает себя трезвым и не имеет никакого желания что-либо нарушать. Вариантов много — принимал лекарственные препараты, ел спиртосодержащую пищу и, конечно же, заложил за воротник, но вчера. Во избежание таких коллизий многие водители приобретают алкотестеры. Дескать, померил, проверил — и поехал, если всё в порядке.

На всякий случай напомним: ссылаться задержавшему вас автоинспектору на показания какого-то личного алкотестера — занятие бесперспективное. Только врач имеет право решающего голоса при определении степени вашего опьянения. Если он намерит в выдыхаемом вами воздухе более 0,16 мг/л паров алкоголя, начинайте копить деньги на проездной…

Однако многие водители хотят иметь подобное устройство исключительно для самоконтроля. Причем желательно, чтобы оно было сравнительно недорогим и, подобно штатному спидометру, ни в коем случае не занижало реальных показателей. Вооружившись этими ориентирами, мы приобрели пять изделий.

Alcogran AG-125, Армения

Цена 7200 руб.

Питание 2 батарейки ААА

Тип датчика электрохимический

Диапазон показаний 0,00–2,00‰

Рабочая температура 10–40 °С Прибор несколько завысил показания на обоих рубежах (особенно на 0,150 мг/л), но для самоконтроля это даже хорошо. Во всяком случае, имея на руках этот прибор, водитель, сомневающийся в степени своей трезвости, за руль не сядет. Конечно, хотелось бы более точных измерений, но пользоваться таким приборчиком можно. Зачет. AlcoHunter, Россия

Цена 8190 руб.

Питание 2 батарейки ААА

Тип датчика полупроводниковый

Диапазон показаний 0–2,5 мг/л, 0–5‰

Рабочая температура —5...+70 °С Прибор неплохо отработал на «пьяном» рубеже в 0,480 мг/л, но совсем не устроил нас в самой важной «точке» — 0,150 мг/л. Существенное занижение показателей — это зеленый свет не вполне протрезвевшему водителю: дескать, всё в порядке, можно за руль. Но именно этого-то как раз и нельзя допускать. Незачет.

АТ-1000 Dingo, Армения

Цена 6000 руб.

Питание 2 батарейки ААА

Тип датчика электрохимический

Диапазон показаний 0–4‰

Рабочая температура 5–40 °С Прибор проявил непостоянство, показывая то сильно заниженные, то завышенные результаты на самом главном рубеже. При концентрации 0,480 мг/л он одумался и начал выдавать стабильные показатели, которые, впрочем, были завышены. Незачет. Алкотестер-02, Россия

Цена 14 900 руб.

Питание литий-ионный аккумулятор

Тип датчика электрохимический

Диапазон показаний 0–5 мг/л

Рабочая температура 5–40 °С Недостаток прибора очевиден — высокая цена. Зато по части профессиональных навыков — лидер теста: его показания отличались от образцовых не более чем на 0,010 мг/л во всем диапазоне измерений. Зачет! Drinkmate, КНР

Цена 3850 руб.

Питание внешнее, от смартфона

Тип датчика не указан п/п

Диапазон показаний BAC-range 0,00–0,20%

Рабочая температура 10–40 °С Портативный тестер Drinkmate обещал работать с любыми телефонами/планшетами на Android от 3.1 и выше, оборудованными портом microUSB. Единицы измерения по умолчанию — BAC, то есть blood alcohol concentration. Перевод в промилле простой: 0,1% ВАС = 1‰. Впрочем, до этого дело так и не дошло, потому что после часа возни сдались даже самые преданные поклонники смартфонов. Кроме нулей, вредный «китаец» так ничего и не показал, периодически сообщая нам, что датчик либо перегрет, либо остывает. Однозначный незачет.

Независимо от названий, все они являются приборами индивидуального применения, а их показания не имеют доказательной силы, даже если параметры соответствуют ГОСТу. Обычно такие изделия называют алкотестерами — в отличие от более дорогих алкометров, внесенных в Государственный реестр средств измерения. А производители стараются употреблять термины «указатель», «индикатор» или «измеритель», предоставляя пользователю возможность пофантазировать, какого именно кота в мешке ему продают.

В ходе испытаний мы проверили точность работы приобретенных изделий и оценили, как влияют на их показания различные пищевые продукты — от кваса до простокваши.

Употребительская корзина

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Определив для себя наиболее точный прибор, коим оказался Alcogran AG‑125 родом из солнечной Армении (см. таблицу с результатами испытаний), мы решили воспользоваться им по назначению. Однако употреблять алкоголь в наши планы не входило. А вот попробовать, так сказать, «нализаться» при помощи ­обычных продуктов — задача, достойная воплощения!

Зачем? Бывает, что инспектор ДПС, остановив водителя, предлагает ему «дыхнуть в трубочку». И когда она показывает нечто, отличное от нуля, водитель уверяет: дескать, не виноватый я, это всё кефир (квас, кумыс), будь он неладен! Это с одной стороны. А с другой — особо осторожные граждане, находясь за рулем, категорически отказываются от каверзных, по их мнению, яств и напитков, дабы чего плохого не случилось. Мол, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Но реально ли войти в состояние измененного сознания посредством простокваши?

Сбегав в гастроном, мы набрали в нашу потребительскую корзину кефир, квас двух видов, пару бутылок безалкогольного пива и две коробки конфет с некой алкогольной начинкой. По дороге заглянули в аптеку, где купили настой валерианы, а заодно и средство для полоскания полости рта — оба препарата сделаны на спиртовой основе. Да будет пир!

Безалкогольная вечеринка объявляется открытой!

Без вина — виноватый?

Продукты собраны, добровольцы назначены — начнем! В качестве рефери позвали врача-нарколога, который к тому же пообещал прокомментировать полученные результаты. Сразу оговоримся: мы не претендуем на научность изысканий, а действуем в рамках бытовых условий. Понятно, что на исход испытаний могут оказывать влияние различные факторы: вес и возраст человека, его физическое состояние и так далее. Но нас больше интересовала сама возможность осуществить самоконтроль и понять, чего бояться стоит, а чего — нет.

Кефиром можно наесться, утверждает обозреватель Кирилл Бревдо. Но напиться вряд ли получится.

В течение десяти секунд прибор инициализируется, после чего требует продувки, которая сопровождается негромким писком. Щелчок означает, что проба воздуха взята.

Начнем по порядку. Кефир, жирность 3,2%. После употребления без малого литра (900 г) кисломолочки пациент сохранил здравый рассудок и чистоту «выхлопа». Можно было бы для верности накатить еще бутылку — но какой смысл? Вряд ли кто будет употреблять кефир в таких количествах по собственной воле. Никакого упоминания о возможном содержании алкоголя мы на таре не обнаружили.

Бильд-редактор Леся Моргуновская две коробки конфет не осилила. И сохранила ясность сознания.

Безалкогольное пиво не зря называют безалкогольным: наклюкаться не получится. Наш редактор Стас Панин старался как мог, но — увы.



То же касается и кваса. Литр — это максимум разумного. У нас было две литровые бутылки, но разных производителей и, видимо, с разными свойствами: в одном пластиковом пузыре булькал «живой» квас, а в другом — «двойного брожения». В первом напитке объемная доля спирта не превышала 0,5%, во втором — 1,2%. Вроде бы немного, но уже все-таки. Результаты употребления кваса разными сотрудниками оказались неожиданными: более крепкий обернулся нулями на приборе, а тот, что послабее, наградил смехотворным «выхлопом»: на дисплее высветилось показание 0,080‰ — как следует из инструкции к прибору (полученный результат надо разделить на два, чтобы получить значение в миллиграммах на литр), это 0,040 мг/л. Тревожно, но за руль можно.

Если вы, как наш обозреватель Михаил Колодочкин, никогда в жизни даже не нюхали алкогольные напитки, то и начинать не стоит.

Литр кваса способен изменить естественный фон «выхлопа», как это случилось с редактором сайта Зарулем.рф Артуром Сарухановым, но преградой для вождения вряд ли станет.



Безалкогольное пиво сулило содержание алкоголя в пределах 0,5%. Две бутылки, с трудом осиленные подопытным, так и не смогли расшевелить прибор — по нулям. Аналогичным результатом Alcogran AG‑125 разродился и после поисков паров алкоголя в выдохе единственной барышни, которая в нашей «попойке» отвечала за закуску в виде шоколадных конфет с начинкой из бренди. Ешьте на здоровье!

Будем здоровы!

Со второй попытки самоуспокоения при помощи валерьянки редактор Юрий Тимкин все-таки смог заставить прибор очнуться.

Завотделом автомобильной информации Максим Сачков на своем примере доказал, что изменение состава выдыха­емого воздуха вполне реально даже после безобидного полоскания спиртосодержащими препаратами.

Лекарственные препараты оказались коварными. Тридцать капель валерьянки (70% спирта), размешанные с небольшим количеством воды, дали лишь успокоительный эффект: увидев нули на приборе, испытуемый тотчас же перестал волноваться. И на радостях тяпнул еще один шот, закусив алкоконфетой. Сразу же после этого пациент был освидетельствован повторно — и на тебе: 0,43 мг/л. Всё, за руль нельзя! Правда, есть нюанс: в первый раз мы сделали замер не сразу, а спустя 20 минут после начала эксперимента. Однако если «повезет» нарваться на инспектора сразу же после фармацевтических возлияний, то возможны проблемы.

Другое дело, что медицинское освидетельствование, на которое вас обязательно направят, вряд ли обернется чем-то по-настоящему серьезным: пока вы доберетесь до кабинета, эти несчастные тридцать капель наверняка ­выветрятся.

А как насчет жидкости для полоскания рта? Для получения экстракта нужного состава содержимое флакончика (40% спирта) надо — по инструкции — разбавить водой. Сразу же после омовения ротовой полости пациент припал к трубочке и надышал в прибор 0,01 мг/л — это в пределах допустимого. А еще через пару минут (такую паузу следует выдержать между сеансами для пущей точности измерений) содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и вовсе уменьшилось до неисчислимой величины. Можно вздохнуть (или выдохнуть) с облегчением.

МНЕНИЕ Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники Скорость выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов — от росто­-весовых показателей, возраста, пола и даже национальной принадлежности. У женщин фермент алкогольдегидрогеназа работает слабее, а жидкости в организме меньше. Представители некоторых коренных народов Севера вообще не имеют этого фермента, поэтому пьянеют очень быстро, при этом алкоголь крайне медленно выводится — в связи с этим они склонны к употреблению спиртного. ­Если человек крупный или просто тучный, то алкоголь у него быстрее элиминируется. Важно функциональное состояние печени: организму, переболевшему специфическими болезнями — да хотя бы банальной желтухой, - будет сложнее справляться с выведением алкоголя. И еще: чем более крепкий напиток вы ­пьете, чем больше в нем содержится всяких отдушек и суррогатов, тем продолжительнее будет период его окисления и выведения из организма. Хочу также обратить ваше внимание на то, что с медицинской точки зрения такого понятия, как «остаточные явления», не существует: водитель может быть признан либо трезвым, либо пьяным. Если вы обеспокоены своим состоянием и размышляете, стоит ли садиться за руль или лучше немного подождать, то я рекомендую использовать не такие простенькие приборчики, а одноразовые монотесты, определяющие наличие алкоголя в организме — например, по слюне.

Методика испытаний

Все алкотестеры проверяли на двух генера­торах спиртовоздушных смесей — ГСВС‑02С (зав. № 268) и ГСВС‑02М (зав. № 212), вырабатывающих эталонную смесь с концентрацией 0,150 мг/л и 0,480 мг/л соответственно. Первая смесь соответствует тому порогу, при котором вождение еще допустимо, вторая однозначно говорит о запрете пребывания за рулем. Каждый из тестируемых приборов испытывали согласно прилагаемым инструкциям — четырежды на обоих рубежах. Полученные результаты фиксировали в таблице.

Тарированных «алкашей» было два — это генераторы спиртовоздушных смесей ГСВС‑02С и ГСВС‑02М. Один «напился» до концентрации 0,150 мг/л («предел допустимого»), второй — до 0,480 мг/л («забудь про автомобиль»). На этих двух рубежах мы и проверяли аде­кватность тестируемых алкотестеров.

Напоминаем: в миллиграммах на литр измеряют содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а в граммах на литр — содержание алкоголя в крови. Для условного пересчета одних показателей в другие можно умножить результат в миллиграммах на литр на два. К примеру, 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе — это примерно 0,3 г/л в крови.

Важно знать, что многие продаваемые приборы показывают результаты измерений в промилле, а в инструкциях используется именно такая единица. Однако же наказать за пьяную езду нас могут согласно законам РФ, и никак иначе, а в ПДД никакие «пьяные циферки» не оговариваются. Что ж, лезем в другой документ и читаем действующую редакцию статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»: «Административная ответственность… определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации… 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови…».

Итак, официальные нормы руководствуются совершенно конкретными единицами — это масса, деленная на объем. При этом оговариваются следующие предельные значения: для выдоха — 0,16 мг/л; для крови — 0,3 г/л.

Алкотестер Drinkmate — это забава для исполинов духа, которым по большому счету интересна вовсе не концентрация алкоголя, а попытка определить ее именно с помощью смартфона на Android от 3.1. Картинки на экране симпатичные, но толку от них — ноль.

Именно поэтому результаты наших замеров приведены в мг/л. Что касается промилле (‰), то это безразмерная величина, ближайший родственник процента (1‰ = 0,1%). И граммы, деленные на литры, в промилле просто так не пересчитать. Если анализ крови показывает, что в литре крови человека содержится, к примеру, 999,68 миллилитров крови и 0,32 миллилитра спирта, то концентрация последнего составит 0,32‰. Такой пересчет является технически грамотным — единицы объема, поделенные на единицы объема, как раз и дают безразмерную величину. И только в этом случае инструкции могут оговаривать допустимую степень опьянения в промилле.

Что касается приборов, производители которых полагают, что г/л и промилле — одно и то же, для получения результата в мг/л придется поделить показания на два. Отметим, что только Алкотестер‑02 изначально ­работал в понятных единицах и ни в каких пересчетах не нуждался.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ АЛКОТЕСТЕРОВ