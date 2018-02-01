За какие лекарства могут лишить прав?

Что делать, если заболела голова, перенервничал, поднялось давление или чувствуешь первые признаки простуды, а нужно срочно за руль? В ряде случаев, как оказалось, лучше никуда не выезжать, а заняться лечением дома.

Некоторые автомобилисты думают, что лишение прав и штраф в 30 тысяч грозит только в случае, если будешь ехать пьяным или под действием запрещенных препаратов. А что закон говорит по поводу лекарств? Лишают ли прав за таблетку, и если да, то за какую?

Спиртосодержащие лекарства

В примечании к статье 12.8. КоАП сказано: «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается». Административная ответственность наступает при содержании 0,16 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

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Если водитель выпил спиртосодержащий препарат и его остановил сотрудник ГИБДД, то страж порядка может отстранить водителя от управления при достаточных основаниях полагать, что тот нетрезвый. А именно при наличии хотя бы одного из четырех описанных ниже признаков:

запах алкоголя изо рта;

неустойчивость позы и шаткость походки;

нарушение речи;

резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Если водитель выпил спиртосодержащее лекарство и от него не пахнет алкоголем, но при этом наблюдается неустойчивая поза и шаткая походка или резко изменился цвет кожи лица, то это может означать, что водитель употребил препарат в достаточном для опьянения объеме.

В этом случае сотрудник ГИБДД может попросить дыхнуть в трубку, а если водитель откажется, либо результаты алкотестера его не устроят, либо прибор зафиксирует нули, но при этом все равно будут основания полагать, что автомобилист пьян, его отправят на медицинское освидетельствование.

Законодательные нормы обоснованы, ведь если у водителя заплетается язык и он едва стоит на ногах, есть риск попасть в серьезную аварию. Важно досконально изучать инструкцию к лекарству и проверять, есть ли в препарате спирт и в каком количестве. Если на спиртосодержащее лекарство cреагирует алкотестер, последствий не миновать.

Лекарства, содержащие запрещенные вещества

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Обнаружение одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных веществ и их прекурсоров также повлечет за собой лишение прав.

Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 29.07.2017) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» содержит перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в нашей стране запрещен вообще либо ограничен и контролируется.

Неужели нельзя выпить даже таблетку от мигрени? Ответ прост. Если в составе есть наркотические вещества, входящие в нашей стране в список подлежащих контролю, то нет. Та же ситуация и с психотропными препаратами, оборот которых ограничен на территории России. Поэтому важно, перед тем как выпить лекарство и сесть за руль, внимательно прочитать его состав.

Однако сейчас рассматривается законопроект, который способен несколько облегчить жизнь водителей. Он устанавливает предельно допустимые уровни концентрации для наркотических и психотропных веществ, которые могут содержаться в организме человека (а не в выдыхаемом воздухе, как сейчас). Если у водителя содержание таких веществ окажется ниже установленного порога, лишать прав и штрафовать его не будут.

Лекарства, которые влияют на реакцию и внимание

Пункт 2.7 ПДД запрещает водителю «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Фактически же нельзя употреблять любые вещества, которые хоть как-то могут снизить реакцию и внимание, а таких достаточно (ниже — список некоторых из них). Как же быть? Выход все тот же — внимательно читать инструкцию к любому препарату, даже если он от простуды. В аннотации к лекарству обычно пишут, влияет ли оно на состояние человека и можно ли после его употребления занимать водительское кресло.

Вывод

Лишить прав и наложить штраф в 30 тысяч могут, если:

концентрация спирта в препарате или выпитая доза превышает норму;

в состав лекарства входят наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, включенные в нашей стране в список подлежащих контролю;

лекарство влияет на концентрацию внимания и замедляет реакцию, что может послужить причиной ДТП.

Помните, что, даже если выпитая таблетка безопасна, состояние водителя иногда бывает несовместимо с вождением. К примеру, температура 39, головная боль и туман перед глазами сами по себе являются препятствием для поездок на водительском сиденье.

Законодательные нормы направлены на то, чтобы максимально обезопасить здоровье и жизнь как самого водителя, так и всех участников дорожного движения. Если вы заболели и чувствуете себя уставшим, лучше воздержаться от поездки за рулем, так как это может стать причиной ДТП.

Часто принимаемые лекарства и их показания*

Название Показание Содержит спирт Содержит запрещенные вещества Андипал Спазмоанальгетик (болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга; артериальная гипертензия). — Фенобарбитал Валокордин Препарат с седативным и спазмолитическим действием (кардиалгия; синусовая тахикардия; ранние стадии артериальной гипертензии). Этанол Фенобарбитал Валосердин Седативное и спазмолитическое действие. (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; состояние возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями). Этанол Фенобарбитал Каффетин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная и зубная боль, мигрень, миалгия). — Кодеина фосфат Кларитин Противоаллергический препарат, противозудное, сезонный поллиноз и круглогодичный аллергические риниты и аллергический конъюнктивит (для устранения симптомов, связанных с этими заболеваниями — чиханья, зуда слизистой оболочки носа, ринореи, ощущения жжения и зуда в глазах, слезотечения). — — Коделак Препарат с противокашлевым и отхаркивающим действием (от кашля). — Кодеин Корвалол Препарат с седативным и спазмолитическим действием (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД). Этанол Фенобарбитал Нурофен Плюс Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, противокашлевое, обезболивающее (головная боль, мигрень, зубная боль). — Кодеина фосфат Солпадеин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль, ревматическая боль, зубная боль). Может содержаться в качестве вспомогательного вещества. Этанол 95% в таблетках белого цвета, капсуловидной, удлиненной формы, с маркировкой красного цвета «Solpadeine» на одной стороне. Кодеина фосфат Супрастин Противоаллергический препарат (атопический дерматит, крапивница, кожный зуд). — — Тавегил Противоаллергическое, противозудное (зуд, зудящие дерматозы, укусы насекомых, контактный дерматит). — — Телфаст Противоаллергический препарат (сезонный аллергический ринит), симптоматическое лечение хронической крапивницы. — — Тетралгин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль; зубная боль; миалгия). — Фенобарбитал, кодеин Цетиризин Противоаллергический препарат (аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит). — —

*Приведенная информация носит обобщающий характер и не может быть использована для принятия окончательного решения о возможности применения конкретного лекарства.

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