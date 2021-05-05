Выпивали? Неправильный ответ грозит лишением прав

В майские праздники инспекторы ГИБДД устраивают настоящую охоту за теми, кто решил сесть нетрезвым за руль. Но под горячую руку нередко попадаются и невиновные. Поэтому лучше подготовиться заранее к такой «встрече».

Почему остановили именно меня?

Сотрудники полиции начинают подозревать неладное, если водитель:

едет слишком быстро, старается «проскочить» патрульный автомобиль;

движется слишком медленно, чересчур аккуратно;

сворачивает в ближайший двор, едва завидев экипаж с «мигалкой»;

обращает на себя внимание резкими маневрами, хаотичными перестроениями.

Во время беседы инспектор будет оценивать ваше состояние по критериям из нормативов. Их четыре:

запах алкоголя изо рта;

неустойчивость позы;

резкое изменение окраски кожных покровов лица;

поведение, не соответствующее обстановке.

Последний признак носит оценочный характер — ни в одном нормативно-правовом акте нет его точной трактовки. Так что соответствует обстановке ваше поведение или нет, будет решать сам инспектор ГИБДД.

Освидетельствование = медосвидетельствование?

Доказать, что вы трезвы, можно на месте остановки автомобиля с помощью алкотестера. Такая проверка называется «Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения».

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Не доверяете «трубочке» инспектора? Имеете полное право отказаться от такой проверки и требовать, чтобы ваше состояние оценили медики.

«Медицинское освидетельствование на состояние опьянения» проводится врачом (фельдшером) в больнице или в передвижном пункте медицинского освидетельствования. Устанавливает наличие не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Вот от медицинского освидетельствования отказываться уже не стоит — это серьезное правонарушение, которое фактически приравнивается к пьянству за рулем (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ). Наказание за отказ — как за пьяную езду: штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Если выбрали проверку на месте

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Сначала инспектор обязан отстранить вас от управления транспортным средством. Отстранение оформляется протоколом.

Освидетельствование на месте проходит в присутствии двух понятых или под видеозапись. Видеозапись, пожалуй, предпочтительнее. Во-первых, камера — самый беспристрастный «свидетель», а во-вторых, не придется ждать, пока полицейские найдут понятых.

Пассажиры тоже имеют право снимать все происходящее на мобильный телефон.

Как убедиться, что алкотестер исправен?

1. Прежде чем выдохнуть в трубочку, вы вправе потребовать от инспектора информацию о поверке алкотестера — копию сертификата соответствия на прибор, заверенную печатью подразделения ГИБДД, или свидетельство о поверке алкотестера. Все внимание на даты: с момента последней поверки не должно пройти больше года, иначе документ недействителен.

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2. Инспектор должен при вас извлечь одноразовый мундштук для алкотестера из запечатанной упаковки (обращайте внимание на целостность пакета!).

3. По закону у вас есть право «дыхнуть» в алкотестер только один раз. После этого вам должны продемонстрировать результат на экране прибора. Если он не совпадает с вашими ожиданиями, требуйте направления на медицинское освидетельствование. Некоторые инспекторы, мягко говоря, «хитрят» и просят дыхнуть водителя несколько раз — мол, выдох слабый. О том, какими последствиями это грозит, читайте тут.

4. По закону количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (это примерно 0,3 промилле — 0,3 г алкоголя на 1 л крови). Эти цифры обозначают допустимую погрешность измерения алкотестеров, которые используют инспекторы.

5. Распечатку с результатами проверки сотрудник ДПС прикрепляет к акту освидетельствования. Копия акта вручается водителю, как и протокол по отстранению от управления транспортным средством. Если водитель трезв, ему пожелают счастливого пути. А вот если пьян или инспектор подозревает, что водитель употребил наркотики, его обязаны доставить на медосвидетельствование в ближайшую больницу.

Что будут делать в больнице?

Первым делом вы пройдете проверку с помощью алкотестера. В спорных ситуациях медики возьмут анализ крови и мочи для химико-токсикологического исследования.

Существует три вида медицинских заключений:

состояние опьянения не установлено

состояние опьянения установлено

гражданин от медицинского освидетельствования отказался

Медик выдает справку с заключением инспектору и, если вы трезвы, отпустят с миром. А вот если нет, или если вы отказались от проверки, инспектор передаст дело в суд.

Значение имеет каждый мл

По закону любые сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица (ст. 1.5.КоАП РФ «Презумпция невиновности»), Результатом проверки считается самый низкий показатель исследования пробы выдыхаемого воздуха. Например, если при проверке на месте алкотестер показал 0,17 мг/л спирта, а в больнице уже 0,15 мг/л, то именно результат второй проверки и будет взят за основу медицинского заключения. Исходя из этого вас признают трезвым.

Что грозит пьяному?

За управление автомобилем в состоянии опьянения статья 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Такое же наказание грозит за передачу управления водителю в состоянии опьянения. Если автомобилем управляет пьяный человек, не имеющий прав вовсе, ему назначат арест вплоть до 15 суток.

Предусмотрена и уголовная ответственность. Так, по статье 264.1 УК РФ водителю, уже лишенному права управления и вновь попавшемуся за рулем пьяным, грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Не верьте «таблицам трезвости»

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Некоторые подгулявшие водители, прежде чем сесть за руль, просматривают в интернете различные таблицы в духе: «один бокал вина = N промилле». Но организм у всех разный, на содержание спиртного в выдыхаемом воздухе влияет масса факторов: пол, возраст, масса тела, назначенные вашим врачом медикаменты. Таблица со средними данными, скорее всего, вас подведет.

Поэтому лучше не экспериментировать. Собрались утром сесть за руль — откажитесь накануне вечером от употребления спиртного. Как бы к этому ни располагала обстановка.