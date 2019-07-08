Как меня 15 раз продували на алкотестере и почти отняли права

Могут ли водителя отстранить от управления за то, что он просто двигался по определенной улице в определенное время? Или заставлять дышать в алкотестер больше 15 раз? А возможно ли, чтобы сразу после этого его обвинили в отказе от прохождения освидетельствования? Герою нашей истории «посчастливилось» побывать во всех перечисленных ситуациях.

Рассказывает адвокат Евгений Шмелев:

— Одному из моих доверителей грозило лишение прав по ч. 1 ст. 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». — Прим. ред). В апреле Антон вместе с товарищем возвращался домой на машине с охоты. По пути их остановил инспектор ГИБДД и, ничего не объясняя, попросил водителя проследовать в патрульный экипаж.

Существует как минимум две версии, почему сотрудники полиции остановили именно машину Антона. Из показаний инспектора следует, что они с напарником увидели автомобиль, который «вилял» по дороге. В то же время, по словам участкового уполномоченного полиции (о том, как он оказался на месте событий, — чуть позже), он увидел автомобиль Антона и по манере вождения заподозрил, что молодой человек за рулем нетрезв. Участковый якобы позвонил в дежурную часть и сообщил номер и марку автомобиля Антона.

По поступившему сигналу патруль двинулся на ту улицу, где и была задержана машина.

«Сегодня за руль вы больше не сядете»

Как бы там ни было на самом деле, мой доверитель в итоге оказался в автомобиле полиции.

Дальше, судя по видеозаписи с патрульного регистратора, в салоне начинают происходить странные вещи. Ничего опять-таки не объясняя, инспектор ГИБДД составляет на Антона протокол об отстранении от управления транспортным средством. Заполнив документ, сотрудник полиции озвучивает часть протокола водителю. Если цитировать текст дословно, можно сделать вывод, что молодого человека отстранили просто за то, что он управлял автомобилем по такому-то адресу: «Вы двигались там-то там-то, поэтому вы отстраняетесь, и сегодня ТС вы больше управлять не будете».

Это первое серьезное нарушение со стороны инспекторов: водителю не объяснили причину отстранения от управления автомобилем. Между тем в протоколе в качестве основания для отстранения от управления ТС значится, что у водителя имеются признаки опьянения. Какие именно — загадка.

Эх, раз, да и еще раз…

Далее в кадре появляется тот самый участковый уполномоченный полиции, от которого якобы и поступил сигнал о подозрительном автомобиле. Он под диктовку инспектора ГИБДД начинает составлять акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Отмечу, что это входит в перечень его должностных полномочий. Антон соглашается пройти проверку с помощью алкотестера.

Уже позже, в судебном процессе, нам удалось установить, что подышать в прибор молодого человека заставляли более 15 раз. Причем с результатами проверки ему ознакомиться так и не дали. Инспекторы только на словах объясняли моему доверителю, что все полученные пробы некачественные. Позже, ознакомившись с материалами дела, мы выяснили, что один выдох все-таки был качественный — 0,15 мг спирта на литр в выдыхаемом воздухе (при допустимой норме 0,16 мг/л. — Прим. ред.). То есть результат отрицательный.

А где же чек?

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Признаться, последующие действия инспекторов и участкового также вызывают у меня недоумение. По закону ничто не мешало им в качестве основания для направления водителя в больницу указать в протоколе отрицательный результат освидетельствования на месте, но в то же время наличие достаточных данных полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. В нашем случае участковый уполномоченный под запись озвучивает совершенно другое основание — отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Как это вообще возможно, если человек только что у вас на глазах неоднократно подышал в алкотестер? К акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения чек алкотестера инспекторы не приложили, что также является грубейшим нарушением процедуры.

Дальше — больше. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование с легкой руки участкового появляется еще одно основание для направления водителя в больницу: «несогласие с результатами освидетельствования». В суде я задавал вопрос, как так получилось, что в одном документе указаны два взаимоисключающих основания? На это сотрудник полиции заявил, что это он не согласился с результатами освидетельствования, а не водитель, — отсюда и соответствующая запись в протоколе. Любопытно, что на видео участковый второе основание не озвучивал, так что не исключено, что оно появилось в материалах дела уже позднее.

Поехали-ка в больницу

Сотрудники ГИБДД, участковый уполномоченный полиции и мой доверитель приехали в больницу. Процедура медицинского освидетельствования снова проходила под запись — все снимал на телефон один из инспекторов. К слову, это видео нам тоже частично помогло доказать невиновность Антона. Процессуальных нарушений и тут было достаточно. По правилам проведения медицинского освидетельствования, врач или фельдшер после внесения данных водителя в соответствующий акт должен сначала произвести забор выдыхаемого воздуха с помощью алкотестера и только потом начать внешний осмотр. У нас все получилось в другом порядке. Врач вписала в бумаги данные Антона, затем осмотрела его и провела координационные пробы, и только после этого она попыталась получить пробу выдыхаемого воздуха, который молодой человек, по мнению медицинского сотрудника, «некачественно продувал». В итоге она вынесла медицинское заключение о том, что Антон отказался проходить освидетельствование. Такая запись должна заноситься в пункт 17 медицинского заключения, но в нашем случае графа пустая. Было просто написано «отказался» в строчках, где, обычно записываются результаты первой и второй проб выдыхаемого воздуха. Получается, что формально медицинское заключение вообще не было вынесено.

«Человеческий фактор…»

С учетом выявленных нарушений суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях моего доверителя состава правонарушения. В отношении сотрудников отдела полиции, занимавшихся оформлением Антона, судьей было вынесено представление и направлено в адрес их руководства для проведения служебного разбирательства.

Мне часто приходится иметь дело с нарушениями со стороны сотрудников полиции, но в данном случае уровень их неграмотности просто зашкаливает. Нелепо выглядели пояснения участкового уполномоченного полиции на суде — практически все они сводились к фразе: «человеческий фактор». Увы, логичных и обоснованных ответов от участкового, проработавшего в органах порядка 15 лет, получить так не удалось.

Имейте в виду: