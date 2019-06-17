Российским законом предусмотрено два типа освидетельствования на состояние опьянения. В одном случае вы имеете полное право сказать «нет».

Материалы по теме Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров

Стандартная ситуация для ночи или раннего утра: взмах жезла, проверка документов и предложение «подуть в трубочку». Подавляющее большинство водителей потратит на эту процедуру полминуты и поедет дальше. Да, формально нужно составить бумаги, но время всем дороже буквы закона.

Можно пойти на принцип, потребовать составления протокола отстранения от управления транспортным средством и пройти проверку уже после всех формальностей. В зависимости от расторопности и настроения инспектора можете потерять до получаса времени.

А самый долгий по времени путь — отказаться дуть в алкотестер. Разумеется, после такого захода гаишник вас точно не отпустит. Но факт остается фактом: проверку на трезвость прямо на дороге вы имеете право пропустить.

Дело в том, что в российском законодательстве прописаны два термина: просто «освидетельствование» и «медицинское освидетельствование». Первое как раз и происходит на дороге сразу после остановки машины. Это первичная проверка, проводящаяся сотрудником полиции. Она законна, однако отказ водителя от нее не влечет санкций. Вы даже не обязаны объяснять, почему не хотите дуть в трубочку.

Ваш отказ неизбежно повлечет поездку на патрульной машине в медучреждение к врачу. Вот это уже медицинское освидетельствование. Не желаете? Автоматически получаете то же наказание, что и пьяный водитель:

Важный нюанс: при масштабных проверках на трезвость вместе с патрулями ДПС на месте может присутствовать передвижной медпункт с врачом или фельдшером. В этом случае вы сразу попадаете на медицинское освидетельствование, и отказаться от него нельзя.

А вот «волшебных» слов, после которых вы отказываетесь от освидетельствования и тут же уезжаете, нет. Закон подсказывает инспектору массу оснований полагать вас нетрезвым. Включая безгранично общую формулировку «поведение, не соответствующее обстановке». Да и тот же запах изо рта может гаишнику почудиться, и контраргументов у водителя не найдется. Поэтому если патрульный решил вас проверить — не отвертитесь.