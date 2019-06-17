Можно пойти на принцип, потребовать составления протокола отстранения от управления транспортным средством и пройти проверку уже после всех формальностей. В зависимости от расторопности и настроения инспектора можете потерять до получаса времени.
А самый долгий по времени путь — отказаться дуть в алкотестер. Разумеется, после такого захода гаишник вас точно не отпустит. Но факт остается фактом: проверку на трезвость прямо на дороге вы имеете право пропустить.
Дело в том, что в российском законодательстве прописаны два термина: просто «освидетельствование» и «медицинское освидетельствование». Первое как раз и происходит на дороге сразу после остановки машины. Это первичная проверка, проводящаяся сотрудником полиции. Она законна, однако отказ водителя от нее не влечет санкций. Вы даже не обязаны объяснять, почему не хотите дуть в трубочку.
Важный нюанс: при масштабных проверках на трезвость вместе с патрулями ДПС на месте может присутствовать передвижной медпункт с врачом или фельдшером. В этом случае вы сразу попадаете на медицинское освидетельствование, и отказаться от него нельзя.
А вот «волшебных» слов, после которых вы отказываетесь от освидетельствования и тут же уезжаете, нет. Закон подсказывает инспектору массу оснований полагать вас нетрезвым. Включая безгранично общую формулировку «поведение, не соответствующее обстановке». Да и тот же запах изо рта может гаишнику почудиться, и контраргументов у водителя не найдется. Поэтому если патрульный решил вас проверить — не отвертитесь.
- Все нюансы взаимоотношений с ГИБДД отражены в Парке документов «За рулем».
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