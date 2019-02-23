«За рулем» уверен, что мы все соблюдаем правила и тем более не садимся за руль выпивши. Но быть трезвым и быть невиновным — не всегда синонимы для сотрудников ГИБДД. Поэтому будет лучше выяснить сейчас, знаете ли вы, что делать, когда к вашему окошку наклоняется инспектор с трубочкой.

Интересное дело: за рулем мы все внимательны, а как дело доходит до документов, то не особо. Хотя в протоколах ГИБДД может порой скрываться для вас больше опасности, нежели за любым слепым поворотом. Поэтому главное правило, когда вас останавливают на дороге, — очень внимательно (а лучше — дважды) читайте то, что вам предлагают подписать. Ниже предлагаем 11 вопросов, ответы на которые должен знать каждый автомобилист.

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1. При какой концентрации алкоголя в организме водитель будет считаться трезвым?

По закону количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (или 0,3 промилле — не путать!). Эта цифра обозначает допустимую погрешность измерения алкотестеров, которые используют инспекторы. Если прибор показал у водителя 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха или меньше, это означает, что состояние опьянения не установлено. Обратите внимание, что официально такой нормы, как промилле, в России нет. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, факт алкогольного «опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека». Если инспектор или врач представили вам результат исследований в промилле, надо требовать перевода в мг/л. Однако на практике такая ситуация очень маловероятна: сегодня практически все алкотестеры показывают результат в мг/л.

2. Какая разница между «освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения» и «медицинским освидетельствованием на состояние опьянения»?

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Освидетельствование и медицинское освидетельствование — это две разные процедуры, которые регламентируются ст. 27.12 КоАП РФ («Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения». Медицинское освидетельствование включает в себя большее количество исследований по сравнению с освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения. В случае медицинского освидетельствования производится отбор пробы выдыхаемого воздуха, а также медицинский осмотр и химико-токсикологические исследования биологического объекта — кровь, моча. Второй момент: освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится инспектором ДПС, а медицинское освидетельствование на состояние опьянения — медицинским работником в медицинском учреждении, имеющем лицензию с указанием соответствующих услуг.

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3. В каких случаях на вас могут составить протокол отстранения от управления ТС?

Чтобы инспектор пришел к выводу, что вы пьяны, у вас должен быть один или несколько признаков опьянения: наличие запаха алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, нарушение речи, неустойчивость позы и (или) поведение, не соответствующее обстановке. Последний признак является оценочным и его определение остается на усмотрение инспектора ДПС.

4. Понятым на освидетельствовании может быть только инспектор ГИБДД, который...

здесь вообще нет правильного варианта ответа. В соответствии со ст. 25.7 КоАП РФ, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Инспектор ДПС в эту категорию не подпадает в силу его служебной заинтересованности.

5. Вас собираются проверить с помощью алкотестера. Инспектор ГИБДД находит понятого, но вдруг вы понимаете, что тот сам малость подшофе. Как вы поступите?

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Прежде всего, необходимо напомнить инспектору, что в процессуальных действиях должен участвовать трезвый гражданин. Если после этого инспектор не заменит понятого, необходимо данное обстоятельство зафиксировать на видеокамеру, а также сделать запись в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения о том, что один из понятых находился в состоянии алкогольного опьянения.

Если с вами есть пассажир, он может снимать процедуру на телефон. Такой возможности нет? — Тогда ведите съемку сами или попросите инспектора осуществлять процессуальные действия под видеокамеру без привлечения понятых.

6. Инспектор ГИБДД предлагает сразу проехать на медицинское освидетельствование в больницу, минуя освидетельствование на месте. Ваши действия?

Направлению на медицинское освидетельствование обязательно должно предшествовать предложение инспектора ДПС пройти освидетельствование с применением алкотестера.

7. Для прохождения освидетельствования инспектор достает из машины алкотестер, в который воткнут мундштук. Ваша реакция?

Необходимо требовать от инспектора ДПС использования нового мундштука либо отказываться от освидетельствования и ехать в больницу. Только обязательно укажите в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что отказ был вынужденным, и напишите почему.

8. Инспектор предлагает пройти проверку с помощью алкотестера, больше похожего на любительский. Да и марку вы такую не знаете. Как поступите?

Список устройств, допущенных для проведения процедуры освидетельствования, достаточно обширный. Чаще всего у инспекторов ГИБДД можно увидеть модели Dräger Alcotest 6810, PRO-100 combi, Lion Alcolmeter 500 и т.д. Водитель вправе потребовать у инспекторов паспорт технического средства измерения и свидетельство о поверке, которая, как правило, проводится раз в год. Свидетельство — не обязательно отдельный документ. Допускается просто отметка в техпаспорте с указанием даты последней проверки.

Если сотрудники ГИБДД не могут показать вам документы на прибор, следует отказаться от проверки на месте, ссылаясь на то, что вы сомневаетесь в его технической исправности. Настаивайте на том, чтобы вас отвезли на медицинское освидетельствование в больницу. Шансы на то, что там вы нарветесь на «левый» алкотестер, минимальны.

9. «Продувка» в алкотестер дала «по нулям», но инспектор все равно хочет отвезти вас в больницу. На это вы...

Существует три основания для направления водителя на медицинское освидетельствование в больницу: отказ водителя «дыхнуть в трубочку»; его несогласие с результатами, которые показал алкотестер; наличие у инспектора достаточных оснований полагать, что водитель все же нетрезв. Последняя формулировка очень расплывчатая, так что на практике инспектор в любом случае имеет право отвезти вас в больницу.

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10. Алкотестер выявил у вас 0,17 мг/л спирта. В больнице показало уже 0,15 мг/л, после второго замера — 0, 14 мг/л. Что теперь с вами будет?

Любые сомнения, по закону, толкуются в пользу привлекаемого лица, а потому берется самый низкий результат исследования пробы выдыхаемого воздуха, то есть 0,14 мг/л. Исходя из этого результата, должно быть вынесено заключение о том, что человек трезв. Но окончательное медицинское заключение об отсутствии состояния опьянения будет вынесено лишь по результатам проведенного химико-токсикологического исследования — кровь, моча. Такой анализ позволит сделать вывод, употреблял ли водитель какие-либо запрещенные вещества. Про алкоголь здесь уже речи не идет (его наличие или отсутствие определяет алкотестер). Как правило, такое исследование занимает примерно неделю. По итогам готовится справка, в которой указывается, какой вид запрещенного к употреблению вещества был обнаружен в крови водителя (если был) и в какой концентрации. Если все в порядке, на основании данной справки выносится Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством. В нем будет отражено, что состояние опьянения не установлено. Если результат исследования положительный, на водителя составляется протокол по ч. 1 ст. 12.8.

11. Давайте представим, что (чисто гипотетически) вас лишили прав на полтора года 1 января. Когда вы сможете снова сесть за руль?

Согласно нормам КоАП РФ, срок лишения права управления транспортным средством начинается с момента сдачи водительского удостоверения в органы ГИБДД — ч. 2 ст. 32.7.

Кроме того, если мировой суд лишил вас водительских прав 1 января, как в данном случае, вы имеете право его обжаловать. Тогда его решение вступит в законную силу не 1 января, а после рассмотрения вашей жалобы судом второй инстанции. А если серьезно, то 1 января мировые судьи не работают, и ваш протокол будет рассмотрен только после праздников, так что все это время вы можете спокойно ездить на авто.

Тонкостей у процедуры освидетельствования немало. В любой непонятной ситуации есть два золотых правила: не поддаваться панике и смотреть, что вам дают подписывать. Главное — не теряйте бдительность. Тогда никакое освидетельствование вам нипочем.