Сотрудник ГИБДД вынуждает водителя стать понятым. Можно ли отказаться?

Читатель, недовольный действиями сотрудников Госавтоинспекции, которые, как он написал в редакцию журнала «За рулем», «вынудили стать понятым при обыске какого-то автомобиля», спрашивает, не противоречат ли закону действия полицейских и можно ли в такой ситуации отказаться от роли понятого. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОНЯТЫМ

Ночью возвращались с женой с концерта. Нас остановили сотрудники ГИБДД и вынудили стать понятыми при обыске какого-то автомобиля, так как из-за позднего времени больше никого рядом не оказалось. Законны ли действия сотрудников? Можно ли было отказаться?

Алексей, Тюмень

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого отнесена Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД России от 23 августа 2017 года № 664) к числу оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке транспортного средства.

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Таким образом, в остановке транспортного средства ничего противозаконного не было. Правовой статус понятого регламентируется статьей 25.7 КоАП РФ. Понятой — это любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух.

Однако «вынуждать», как вы написали, кого-либо стать понятым сотрудники не имеют права, так как быть понятым — это право, а не обязанность гражданина. Следовательно, закон не предусматривает никаких санкций за отказ от реализации данного права.

Если вы считаете, что сотрудники Госавтоинспекции нарушили ваши права, сообщите об этом руководству соответствующего подразделения или в ГУОБДД МВД России для принятия мер реагирования. Информацию с описанием всех обстоятельств можно направить также в электронную приемную по адресу https://гибдд.рф.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС