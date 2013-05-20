Сотрудник ГИБДД вынуждает водителя стать понятым. Можно ли отказаться?

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОНЯТЫМ
Ночью возвращались с женой с концерта. Нас остановили сотрудники ГИБДД и вынудили стать понятыми при обыске какого-то автомобиля, так как из-за позднего времени больше никого рядом не оказалось. Законны ли действия сотрудников? Можно ли было отказаться?
Алексей, Тюмень
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого отнесена Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД России от 23 августа 2017 года № 664) к числу оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке транспортного средства.
Таким образом, в остановке транспортного средства ничего противозаконного не было. Правовой статус понятого регламентируется статьей 25.7 КоАП РФ. Понятой — это любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух.
Однако «вынуждать», как вы написали, кого-либо стать понятым сотрудники не имеют права, так как быть понятым — это право, а не обязанность гражданина. Следовательно, закон не предусматривает никаких санкций за отказ от реализации данного права.
Если вы считаете, что сотрудники Госавтоинспекции нарушили ваши права, сообщите об этом руководству соответствующего подразделения или в ГУОБДД МВД России для принятия мер реагирования. Информацию с описанием всех обстоятельств можно направить также в электронную приемную по адресу https://гибдд.рф.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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