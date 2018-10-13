Выходные начались: ЗР ловит пьяных водителей

«За рулем» выяснил, как сотрудники ГИБДД вычисляют нетрезвых нарушителей и что делать, если вас пытаются привлечь за «пьянку» без оснований.

Юго-Восточный административный округ Москвы. Вместе с инспекторами ДПС «За рулем» заступает в рейд «Нетрезвый водитель» около 23:00. Вечер пятницы — горячая пора для сотрудников полиции: в это время особенно много пьяных за рулем. Кому-то жалко тратить деньги на такси, чтобы доехать до клуба и обратно, или после посиделок в компании неохота бросать машину в чужом районе, а кто-то просто решил доехать до соседнего ларька за «дозаправкой» — ночи-то уже холодные.

По словам инспекторов, чаще всего им попадаются не подвыпившие, а очень пьяные водители. «В основном, люди, которые готовы сесть за руль в нетрезвом виде, пьют до невменяемости, — поясняют инспектора ДПС. — Те, кто выпивают рюмку-две, понимают вероятную цену своего поступка — лишение прав. Да еще и штраф 30 тыс. рублей немаленький: наверное, можно хоть каждый день на такси кататься». Не последнюю роль играет и чувство безнаказанности, которое знакомо тем, кто проехался пьяным не раз и не два, но не был пойман. Впрочем, это лишь вопрос времени, — считают инспекторы, — рано или поздно все равно попадется.

С января по август 2018 года было совершено 8511 ДТП с участием пьяных водителей, что на 15% ниже, чем за тот же период 2017 года. В этом году в таких авариях погибли 2074 человека, 11 734 человека было ранено.

(данные экспертного центра «Движение без опасности»)

«Знаки отличия» и полицейская интуиция

Как рассказал старший инспектор ДПС Владимир А., проработавший в органах 21 год, вычислить нарушителя за рулем можно издалека. Такой человек едет либо чересчур медленно, либо, наоборот, слишком быстро. Увидев полицейских, он начинает выписывать странные маневры. Некоторые забывают включить фары. Во многих случаях помогает и интуиция. «Я могу определить нарушителя в большом потоке. И дело здесь не только в странной манере вождения. Это внутреннее чутье. Просто смотришь на машину и уже понимаешь, что ее надо бы остановить», — продолжает инспектор.

Тем временем мимо нас проезжает такси Hyundai Solaris, которое проигнорировало требование инспектора остановиться. Инспектор и его напарник бросаются в патрульный экипаж и гонят за ним. Возвращаются минут через десять. Оказалось, за рулем был гражданин Киргизии, который не увидел, что его тормозят. С документами у водителя все в порядке, его отпустили: «Сидит трезвый. Не видел нас — значит, не видел. Что тут сделаешь? Бывает, что машины от нас уходят. Экстренные меры вроде перехвата мы можем вводить только если совершено преступление или автомобиль числится в розыске», — объясняет сотрудник ГИБДД.

Гоняться за водителями, особенно пьяными, приходится достаточно часто. Некоторые граждане не теряют надежду сохранить права даже тогда, когда инспекторы догнали их автомобиль. «На Рязанском проспекте на днях останавливали машину. Водитель не отреагировал, ушел во дворы и бросил машину на стоянке. В салоне молодежь была. Двое парней куда-то убежали, а водитель зачем-то сиганул под грузовичок неподалеку и затаился. Нашли мы его и вытащили. Спрашиваем: ну и зачем весь этот спектакль? Говорит, пьяный был, испугался, что права отберут. Не зря боялся», — рассказывает инспектор.

Статья 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до 2 лет.

Сегодня в Москве отмечают новый тренд: любители градусов все чаще предпочитают ездить не на своей машине, а на каршеринге. Минувшим летом за рулем таких авто полицейские каждую смену ловили хотя бы одного пьяного — в основном молодежь. «Возможно, что многие думают: раз чужое, значит, можно, — рассуждает инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Максим Е. — Недавно мы попытались остановить машину, водитель от нас уехал. Бросил машину в одном из дворов и убежал. Бежал так быстро, что догнать его не смогли. Решили уже, что упустили, но тут из дома выезжает таксист. Думаем: а проверим-ка мы его — вдруг наш товарищ там. Угадали. Молодой человек пьяный, включил дурака: я за рулем не сидел, вообще еду на такси из дома. Пробили его по аккаунту в каршеринге, позвонили в саму компанию — оказалось, что машину брал он».

Пройдемте-побеседуем

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За время, что мы провели вместе с инспекторами, они остановили около 20 машин, в том числе две для более длительной беседы. В первом случае инспектора насторожило странное поведение молодого человека и его красные, слегка замутненные глаза. Как утверждает водитель, они у него такие с рождения. Поскольку спиртным от парня не пахнет, но есть сомнения в его адекватности, инспекторы хотят сопроводить водителя на медосвидетельствование в больницу. «Командир, ну я реально спешу. Мне человека в аэропорт отвезти надо. Ну отпусти, да все со мной в порядке», — упрашивает Николай. Варианта у него сейчас два: потерять в клинике час-полтора либо подписать протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования. Последний сценарий не самый благоприятный, тогда Николаю грозит наказание по статье 12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», по ней предусмотрено такое же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде. Николай решает поехать вместе с инспекторами в больницу. Там у него возьмут анализ мочи и крови и, если все в порядке, инспекторы доставят его обратно к машине — так положено по закону (согласно приказу № 664 МВД РФ).

Второй остановленный водитель — молодая москвичка Анастасия — дожидается освидетельствования в своем Nissan Qаshqai. «Не понимаю, какой смысл меня задерживать, я тороплюсь. Сказали, что странно себя веду. Какой-то бред. Алкоголь я вообще практически не пью, тем более за рулем. Ну ладно, пусть сейчас проверят, и тогда все станет понятно», — возмущается она. Инспектор зовет водителя к патрульной машине. В присутствии двух понятых девушка дует в одноразовый мундштук, который присоединен к алкотестеру. Правильно пройти проверку получается только с четвертого раза, поскольку для замера надо дуть достаточно сильно и в течение нескольких секунд. «По нулям», — отмечает инспектор. «Ну так а чего вы меня мучаете?! Я же вам сразу вам говорила, что все со мной в порядке!» — сердится девушка. Теперь ей предстоит подписать акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в котором значится, что данный факт инспекторами не установлен. В свою очередь, сотрудники ДПС прекращают административное дело об отстранении от управлении транспортным средством. Получив на руки копию акта, протокола об отстранении и чека алкотестера, Анастасия едет дальше.

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За ночь с пятницы на субботу в результате рейда инспекторы привлекают по статье за вождение в нетрезвом виде пятерых человек — немало для одного округа Москвы. По словам сотрудников полиции, ужесточение наказания за пьяное вождение не сильно повлияло на водителей. Люди как пили за рулем, так и пьют. «У нас в России сесть пьяным за руль — это своего рода стремление доказать что-то самому себе, повод для гордости — мол, я проехался и меня не поймали, — говорит инспектор ДПС Илья А. Но это все до того момента, пока что-то не случается с водителями или их близкими. Вот он сегодня проехал нормально, а в другой раз, не дай Бог, сбил кого-то, кто переходил проезжую часть».

Так если всех пьяных ездоков все равно не переловишь, зачем проводить рейды? «Любая работа, если ее делать хорошо, приносит результат. Пускай я даже одного пьяного остановил — все равно, грубо говоря, одним потенциальным преступником на дороге стало меньше», — отвечает инспектор.

За 8 месяцев текущего года инспекторы ГИБДД в Москве остановили 8976 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году было выявлено 12 732 подобных случая, в 2016 году — 12 074. Для сравнения, в 2010 году зафиксировано 10 793 случая вождения в нетрезвом виде. Похоже, количество пьяных за рулем год от года не снижается.

Смотрите, что подписываете

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Реальное число тех, кто садится за руль в нетрезвом виде, на самом деле ниже, чем в официальной статистике ГИБДД, говорит юрист Сергей Радько. Все дело в том, что туда попадают и те, кто отказался от медосвидетельствования. Люди могут быть и непьяны, просто на отказ их спровоцировали сами сотрудники ДПС. «Например, водителю говорят: „От вас пахнет алкоголем, будем проводить исследование“. Тот отвечает, что не согласен с тем, что он пьян. Тогда человеку предлагают написать в протоколе как бы несогласие с тем, что он пьян. И только в суде он узнает, что не согласился с предложением пройти медицинское освидетельствование», — поясняет юрист. Выход один — внимательно смотреть, что подписываешь.

Так как же быть, если вас остановил патрульный экипаж и инспектор настаивает на проведении экспертизы? В первую очередь, не стоит игнорировать процедуру, поскольку в этом случае вас точно отправят на медицинское освидетельствование в больницу. Отказ от него влечет за собой такое же наказание, как и за «пьянку» (вспоминаем ст. 12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Сотрудник полиции составит протокол отстранения от управления ТС. Важно помнить, что освидетельствование на месте он обязан проводить в присутствии двух понятых или фиксируя все происходящее на видео. Обратите внимание, правильно ли в протоколе проставлены дата, время и место. Если понятые не присутствовали в момент составления документа, это также можно указать в протоколе. После того, как документ составлен, подписан сотрудником ДПС и водителем, которому вручена копия, начинается сама проверка.

Главное — правильно дунуть

Предварительно инспектор должен рассказать о том, как и куда нужно дуть, показать свидетельство о поверке алкотестера (в основном используется устройство марки PRO100 COMBI. — Прим. ред. ) и что пломба на нем целая. Сотрудник ДПС должен при вас вскрыть упаковку и достать одноразовый мундштук, который вставляется в выключенный алкотестер.

Стоит учитывать, что брать пробу сразу после того, как водитель покурил, поел или принял некоторые виды лекарств, нельзя — это может привести к увеличению показаний прибора. Специалисты советуют подождать около 20 минут перед замером. Также не стоит проводить тестирование в закрытом помещении (например, в машине) или на сильном ветру — показатели также могут быть ложными.

Чтобы датчик прибора прогрелся, требуется около 10 секунд, по истечении которых алкотестер издаст сигнал о готовности к работе. Дуть в мундштук необходимо около 4–6 секунд. При этом слюна не должна попадать на датчик.

Алкотестер может быть подсоединен к печатающему устройству. В этом случае чек с результатами проверки прикладывается к протоколу в качестве доказательства. Лучше сверить дату и время на приборе перед проведением теста.

После того, как процедура завершена, инспектором будет составлен акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В графе «результат освидетельствования» может быть только одна запись: «установлено/не установлено состояние алкогольного опьянения». В акте освидетельствования вас попросят «согласиться» или «не согласиться» с результатами экспертизы. Во втором случае будет составлен акт о направлении вас на медицинское освидетельствование в ближайший медицинский пункт.

По закону допустимая норма алкоголя не должна превышать 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе. Если прибор показал эту цифру или меньше — водитель трезв. В этом случае административное дело по статье 27.13 КоАП РФ («Задержание транспортного средства») прекращается, вам на руки выдают копии всех составленных ранее документов и вас отпускают. Если прибор показал более высокие значения или у инспектора все еще есть подозрения в вашей вменяемости, вас также направят в больницу, где врачи возьмут на анализ мочу и кровь. По итогам они составят акт, в котором будет отражено, трезв человек или пьян. Если водитель признан трезвым, то инспектор обязан доставить его обратно к машине.

Вагон времени

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«Основной совет, если вас останавливают сотрудники полиции и утверждают, что от вас пахнет алкоголем: показываем им всем своим видом, что никуда не спешим и ни от чего не отказываемся, готовы ехать куда угодно и вообще свободного времени у нас вагон, — поясняет Сергей Радько. — Как правило, инспектор понимает, что он потеряет несколько часов на проведение процедуры освидетельствования и на то, чтобы доставить водителя к врачу и обратно. Конечно, делать ему этого просто так не захочется, и он, скорее всего, пожелает вам счастливого пути».

Другой важный момент — как обезопасить свой автомобиль на случай, если придется проходить проверку в медицинском центре. Сотрудники ГИБДД часто устраивают импровизированные посты там, где по правилам остановка и парковка запрещены. Эксперты советуют еще в момент остановки инспектором ДПС продумать максимально безопасный вариант, где можно оставить свой автомобиль. Это однозначно не должна быть проезжая часть или островок безопасности. Помните, что полицейские не несут ответственности за оставленную вами машину и уж точно не обязаны охранять ее в ваше отсутствие. Может получиться так, что пока вас везут к врачу, на авто выпишут штраф за неправильную парковку или того хуже — эвакуируют. «Можно попросить у инспектора разрешения отогнать свой автомобиль, объяснив ситуацию. Вы же не имеете права совершать нарушение и бросать его в том месте, где инспектор вам указал, — говорит Сергей Радько. — Вообще, если инспектор вас тормозит, лучше постараться встать в стороне от дороги на случай, если он потом не позволит поехать. Тогда ваша машина не будет никому мешать».

Сколько и где можно пить

Страна Допустимый уровень алкоголя, промилле Допустимый уровень алкоголя для отдельных категорий, промилле Сколько это в стаканах Бразилия 0 0 нельзя пить Египет 0 0 Китай 0,2 0,2 бокал вина (150 мл) Беларусь 0,3 0,3 рюмка ликера (100 мл), бокал виски (50 мл) или бутылка пива (500 мл) Япония 0,3 0,3 Россия 0,35 0,35 Франция 0,5 0,2 2 бутылки пива (1000 мл) или большая рюмка водки (100 мл) Германия 0,5 0 Италия 0,5 0 Таиланд 0,5 0 Турция 0,5 0 Греция 0,5 0,2 Испания 0,5 0,3 Австралия 0,5 0 США 0,8 0,8 бутылка вина (750 мл)

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», «За рулем»