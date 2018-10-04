Лишенный прав водитель убил всю семью, сев за руль

Мужчина, лишенный водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде, все равно сел за руль и убил всю свою семью.

Спасатели с трудом достали тела погибших из разбитого автомобиля

Сегодня рано утром в дорожной аварии погибла целая семья. ДТП произошло в Мглинском районе, на 36-м километре автодороги Брянск — Новозыбков — Мглин, сообщили в Управлении МВД России по Брянской области.

Двигаясь от города Мглина, автомобиль ВАЗ-21093, которым управлял мужчина в возрасте 39 лет, оказался на полосе встречного движения и столкнулся там с тяжелым трактором, тянущим прицеп. От удара «девятку» отбросило в кювет.

«По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь со стороны города Мглина, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с трактором и съехал в кювет», — говорится в сообщении МВД.

В автомобиле в момент столкновения находились, включая водителя, четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Все они скончались на месте.

«В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полицейские следователи», — делятся информацией правоохранительные органы Брянской области.

Уже стало известно, что погибшего мужчину, находящегося за рулем ВАЗа, неоднократно лишали водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В момент аварии он также был лишен прав и не должен был садиться за руль.

Трактор, с которым произошло столкновение

В данный момент по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области