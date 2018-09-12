Уходя от погони на МКАДе, пьяная женщина устроила массовую аварию

Пьяная автомобилистка проигнорировала законное требование полицейских остановиться и в результате погони повредила несколько автомобилей, разбив свой под списание.

В с трудом выдыхаемом воздухе нарушительницы оказалось почти 1,5 промилле алкоголя
В с трудом выдыхаемом воздухе нарушительницы оказалось почти 1,5 промилле алкоголя

Управляя автомобилем Mazda CX-5 в состоянии сильного алкогольного опьянения, автомобилистка выехала на МКАД, где ее пытались остановить сотрудники ГИБДД, обратившие внимание на ее неадекватное вождение. К преследованию были привлечены сотрудники мотобатальона.

Пьяная женщина не собиралась останавливаться, уходя от погони с риском для своей жизни и жизни окружающих. Но после нескольких столкновений с отбойниками и другими автомобилями она просто не смогла продолжать движение: передняя часть автомобиля была разнесена в клочья, покрышки на колесах отсутствовали. Кроме всего прочего раскрылись подушки безопасности.

На оперативной съемке видно, насколько пьяна женщина. Она еле выходит из автомобиля даже при помощи полицейских и постоянно заваливается. При этом произносит одно лишь слово «пожалуйста», то ли в контексте «ну и пожалуйста», то ли о чем-то прося (может, найти ее потерянный сапог).

Во время освидетельствования на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе автомобилистке тоже понадобилась помощь, без которой она не могла даже подуть в трубочку алкотестера. После нескольких попыток прибор показал почти 1,5 промилле, что можно было бы предположить и без него.

Причины, побудившие москвичку сесть за руль в столь пьяном виде и устроить гонку на МКАДе, пока неизвестны.

Фото: Depositphotos

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