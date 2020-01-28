5 типичных разводок ГИБДД при проверке на трезвость

Рассказываем, что делать, если инспектор увидел в вас потенциального клиента на лишение прав за «пьянку».

Так называемые «пьяные статьи» КоАП РФ были и остаются стабильным источником дохода для некоторых сотрудников ДПС. Причем чтобы стать жертвой такого «развода», водителю совершенно не обязательно быть подшофе или источать перегар.

Вся процедура освидетельствования на состояние опьянения расписана вот здесь. Так что не будем тратить время и сразу перейдем к относительно честным способам отъема денег у населения.

Схема 1: «Хороший полицейский»

Эта разводка стара, как мир, но все-таки она работает. Суть сводится к тому, что инспектор вроде как выступает в роли «хорошего копа». Прежде чем начать процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, он «чисто по-человечески» предлагает водителю пройти пробное тестирование с помощью своего алкотестера — мол, если «по нулям», то тогда и смысла нет оформлять бумажки.

Уверенный в своей невиновности водитель соглашается и тем самым буквально отбирает у полицейского лопату, чтобы вырыть себе яму. Потому что алкотестер инспектора заведомо настроен так, что покажет превышение допустимого количества алкоголя в выдыхаемом воздухе (норма — 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. — Прим. ред.). Дальнейший сценарий предсказуем: как скоро человек, ошарашенный результатами проверки, пойдет на взятку, зависит лишь от уровня сноровки и актерского мастерства инспектора ГИБДД.

Контрмеры: ни в коем случае не соглашаемся ни на никакие «предварительные» тестирования. Инспектор должен действовать строго по процедуре и использовать только сертифицированный измерительный прибор. Наличие «левого» алкотестера — уже отличный повод набрать в телефоне цифры «112», сообщить номер патрульного автомобиля и выяснить, по какому поводу полиция решила именно сегодня пользоваться личными алкотестерами.

Помните, что перед освидетельствованием вы вправе потребовать у инспектора ГИБДД разрешительную документацию на алкотестер, а именно:

копию сертификата соответствия на прибор, заверенную печатью подразделения ГИБДД

свидетельство о поверке алкотестера (с момента поверки не должно пройти больше года, иначе документ недействителен)

Схема 2: Манипуляции с мундштуком

Допустим, сам алкотестер сертифицированный. А как насчет мундштука? Нередко в одноразовый мундштук — перед проверкой водителя! — через шприц вводится небольшая доза этанола. Делается это для того, чтобы на пакете, защищающем саму «трубочку», не было заметно следов повреждения упаковки… Как говорится, ловкость рук и (почти) никакого мошенничества. Главное, чтобы в связке с инспектором работал коллега, который будет отвлекать вас в момент этой подготовки к проверке. Как результат — абсолютно трезвый водитель продувает чистый спирт в прибор, и тот, естественно, показывает, что настало время «договориться на месте».

Контрмеры: обращайте внимание на целостность упаковки мундштука, отсутствие в ней конденсата.

Комментарий эксперта

Евгений Шмелев, адвокат

Регламент освидетельствования на состояние алкогольного опьянения допускает либо присутствие двух понятых, либо съемку происходящего на видео. Выбор того или иного варианта остается на усмотрение инспектора.



На мой взгляд, более информативным и объективным доказательством для суда будет все-таки видеозапись, поскольку на ней все будет отражено так, как и было на самом деле. Видеозапись удобна еще и тем, что при ее применении понятых в суд вызывать не придется — а они могут срывать судебные заседания своей неявкой.



По опыту скажу, что в случае незаконного составления материала видеозапись инспектором как раз-таки не применяется — ведь она будет наглядным свидетельством нарушений с его стороны.

Схема 3: Дыхните, дыхните и еще раз дыхните

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А вот этот способ развода эффективен с теми водителями, которые под пристальным взглядом стража правопорядка все же сознались, что накануне на досуге «выпили пару бутылочек пива». За примером далеко ходить не надо — на одном из героев нашей рубрики «Адвокатские истории» была опробована именно эта схема.

Задача инспекторов в этом случае — заставить вас дуть в алкотестер несколько раз подряд под предлогом того, что предыдущая полученная проба оказалась некачественной. Алгоритм прост: неоднократно продышав в один и тот же мундштук, водитель «с душком» сам нагонит пары этанола в прибор — останется только зафиксировать максимальные показания прибора. Вуаля! Фраза: «Давайте будем думать, как поступить в возникшей неприятной ситуации» не заставит себя долго ждать.

Контрмеры: по закону у вас есть право «дыхнуть» в алкотестер только один раз. После этого вам обязательно должны продемонстрировать результат на экране прибора. Если он не совпадает с вашими ожиданиями, смело требуйте направления на медицинское освидетельствование. Вряд ли полицейский захочет связываться с человеком, который выпил накануне: к моменту, когда тот попадет в руки медиков, пары этанола могу окончательно выветриться… А вот разочарование по поводу бесцельно потраченного времени и «упущенной выгоды» у инспектора останется. Неравноценный обмен!

Схема 4: Нужна ваша подпись — чисто «для галочки»

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В этом случае недобросовестные инспекторы пускают в оборот уже психологический фактор: водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал отрицательный результат. Казалось бы, нервотрепка позади. Настало время ослабить вожжи. «Ну что, все в порядке. Можно ехать… Только подпишите, пожалуйста, протокол. Вы езжайте, а мы потом сами заполним — чего вам тоже время тратить», — заботливый тон полицейского и физиономия, расплывшаяся в улыбке, прилагаются.

Такая улыбка не случайна: ведь вы только что, возможно, подписали согласие на административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет по статье 12.26 КоАП РФ «Отказ от медицинского освидетельствования». Ну или на любую другую статью, которую в протоколе «нарисует» инспектор. Вам не жалко — им приятно. Показатели продуктивности на рабочем месте пока никто не отменял.

Контрмеры: никаких подписей пустых протоколов. Только заполненные и внимательно прочитанные водителем документы перед подписью.

Схема 5: «Всплывающие» цифры

Действующий Акт освидетельствования на состояние опьянения (с подчеркнутыми строками «Показания прибора» и «Результат освидетельствования».

Эта схема чем-то похожа на предыдущую. Только здесь ваши знания о том, что протокол должен быть полностью заполнен инспектором перед передачей на подпись, не работают. А именно: в графе «Показания прибора» пишется, на первый взгляд, безобидный «0». А в «Результат освидетельствования» как бы по ошибке ничего не заносится. А что? — Строк в документе много, инспектор случайно пропустил.

Последствия для водителя более чем плачевные.

После того как вы уехали от патруля, цифра «0» в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения внезапно превращается в «0,18 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха», графа «Результат освидетельствования» говорит о том, что водитель с этим «Согласен». Дело за малым: написать в протоколе об административном правонарушении по части 1 ст. 12.8 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», что водитель от подписи отказался. Тем более что для составления протокола присутствие понятых уже не требуется. Поздравляем: теперь, скорее всего, вы будете лишены водительских прав на срок до двух лет и выплатите штраф в размере 30 тысяч рублей.

Контрмеры: чтобы подобное с вами не произошло, всегда требуйте копию акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Если инспектор позднее внесет в протокол какие-либо изменения, такое «доказательство» легко будет опровергнуть в суде — ведь у вас на руках есть копия документа, подтверждающего, что на момент проверки вы были трезвы.

Универсальный совет

Любой ситуации из вышеперечисленных можно избежать. Все просто: даже если вы очень торопитесь, не следует сообщать об этом инспектору. Напротив, вы должны решительно заявить, что хотите пройти медицинское освидетельствование в больнице, а не «дышать» на месте. Даже если это займет приличное время. Если перед вами сотрудник, который решил разжиться за ваш счет, он не станет тратить попусту рабочие часы и отпустит вас — проще найти другую жертву.