Что делать, если инспектор ГИБДД решил стать понятым? 3 сценария

Обидно, но факт: порой блюстители закона знают о процедуре освидетельствования не намного больше рядовых водителей.

Материалы по теме 6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя

Большинство из нас имеет общее представление о том, как правильно должна проходить процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако когда теория внезапно накладывается на практику, многие теряются, уверенность куда-то пропадает, и все, что остается — кивать головой, как китайский болванчик, в такт указаниям сотрудника ДПС.

Мы уже «общались» с инспектором на предмет просьб открыть багажник и вынуть оттуда вещи. А как правильно себя вести в случае освидетельствования?

Итак, вас остановили на трассе и у инспектора есть подозрения, что вы пьяны. Он составляет протокол об отстранении от управления ТС и ищет двух понятых, чтобы зафиксировать процедуру освидетельствования на месте. Соглашаются двое прохожих из местных, но внезапно выясняется, что одному из них нет 18 лет. Инспектор, чтобы не терять времени, предлагает себя в качестве второго понятого.

Ниже несколько сценариев поведения. Выберите тот, который кажется вам наиболее верным, а правильный ответ — на следующей странице.