Любому водителю важно знать, где заканчиваются служебные полномочия сотрудника ДПС и начинается банальная человеческая блажь.

Материалы по теме Инспектор хочет заглянуть в багажник: откроете или нет?

Незнание своих прав порой заставляет испытывать трепет перед сотрудниками ГИБДД, а потому водитель старается выполнить любую их просьбу. Инспекторы об этом знают и иногда пользуются, пренебрегая должностными инструкциями.

Представьте ситуацию. Инспектор остановил вас на загородной трассе. Причина — проверка документов. Дальше он решает провести досмотр багажника, но у вас там полно сумок. Инспектор требует их достать. Превышает ли полицейский свои полномочия и как поступите вы?

Предлагаем несколько вариантов поведения водителя. Выбирайте тот, что ближе вам. А правильный ответ — на следующей странице.